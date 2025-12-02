민주당, 12월 3일 '민주화운동 기념일' 지정 추진

큰사진보기 ▲김병기 더불어민주당 원내대표가 2일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

더불어민주당이 12·3 내란 사태 1년을 하루 앞두고 12월 3일을 민주화운동 기념일로 지정하는 법률 개정에 착수하겠다고 밝혔다.김병기 민주당 원내대표는 2일 오전 당 원내대책회의에서 "세계가 인정한 빛의 혁명을 민주화운동으로 공식화하겠다"라며 "빛의 혁명을 공식 민주화운동으로 인정하고 12월 3일을 민주화운동 기념일로 지정하는 법률 개정에 착수하겠다"라고 밝혔다. 이어 "민주화운동기념사업회법 등 관련 법률을 정비해 국가가 책임 있게 기록하고 기념하는 체계를 마련하겠다"라고 덧붙였다.김 원내대표는 "내일이면 윤석열 불법 계엄 내란 1년"이라며 "불과 1년 전 대한민국은 민주주의 심장부가 무너질 뻔한 벼랑 끝에 서 있었다. 그날 대한민국을 지켜낸 힘은 제도도, 권력도 아니었다. 바로 주권자인 국민이었다. 불법 개헌과 내란의 위협에 맞서 언론은 침묵하지 않았고, 양심 있는 군인들은 명령보다 헌법을 선택했다"라고 말했다.김 원내대표는 "세계도 이 역사적 순간을 똑똑히 기록했다. 외신들은 12·3 계엄을 쿠테타 민주주의에 대한 중대한 위협으로 규정했고, 국민의 평화적 저항을 집중 조명했다. 주요 민주주의 국가 정상들 역시 K-민주주의의 성숙함과 국민적 저항에 깊은 존경을 표했다"라며 "이제 국회가 그 의미를 제대로 완성해야 한다"라고 강조했다.그러면서 "기록은 기억을 만들고 기억은 민주주의를 지켜낸다"라며 "민주당이 앞장서겠다. 국민이 지켜낸 민주주의를 국가의 이름으로 또렷이 새기겠다. 그 정신이 다음 세대에서도 흔들림 없이 이어지도록 만들겠다"라고 밝혔다.문진석 민주당 원내수석부대표도 이날 SBS 라디오 <김태현의 정치쇼>에서 12월 3일을 민주화운동 기념일로 지정하는 것과 관련해 "불법 부당한 국가권력 행사에 맞서서 시민들이 민주주의 주체로서 맨손으로 싸워 승리했다는 역사적 의미가 있을 것 같고, 국가권력은 언제든지 잘못 행사될 수 있기 때문에 늘 경계해야 한다는 민주주의에 대한 경고이자 교훈의 의미도 있지 않겠나"라며 "이런 두 가지 의미를 담아 기념일을 지정하는 건 의미가 있다"라고 말했다.