메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

25.12.02 10:03최종 업데이트 25.12.02 10:05

민주당, 12월 3일 '민주화운동 기념일' 지정 추진

김병기 원내대표 "세계가 인정한 빛의 혁명... 관련 법률 정비해 국가가 기록·기념"

원고료로 응원하기
김병기 더불어민주당 원내대표가 2일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다.
김병기 더불어민주당 원내대표가 2일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연

더불어민주당이 12·3 내란 사태 1년을 하루 앞두고 12월 3일을 민주화운동 기념일로 지정하는 법률 개정에 착수하겠다고 밝혔다.

김병기 민주당 원내대표는 2일 오전 당 원내대책회의에서 "세계가 인정한 빛의 혁명을 민주화운동으로 공식화하겠다"라며 "빛의 혁명을 공식 민주화운동으로 인정하고 12월 3일을 민주화운동 기념일로 지정하는 법률 개정에 착수하겠다"라고 밝혔다. 이어 "민주화운동기념사업회법 등 관련 법률을 정비해 국가가 책임 있게 기록하고 기념하는 체계를 마련하겠다"라고 덧붙였다.

김 원내대표는 "내일이면 윤석열 불법 계엄 내란 1년"이라며 "불과 1년 전 대한민국은 민주주의 심장부가 무너질 뻔한 벼랑 끝에 서 있었다. 그날 대한민국을 지켜낸 힘은 제도도, 권력도 아니었다. 바로 주권자인 국민이었다. 불법 개헌과 내란의 위협에 맞서 언론은 침묵하지 않았고, 양심 있는 군인들은 명령보다 헌법을 선택했다"라고 말했다.

AD
김 원내대표는 "세계도 이 역사적 순간을 똑똑히 기록했다. 외신들은 12·3 계엄을 쿠테타 민주주의에 대한 중대한 위협으로 규정했고, 국민의 평화적 저항을 집중 조명했다. 주요 민주주의 국가 정상들 역시 K-민주주의의 성숙함과 국민적 저항에 깊은 존경을 표했다"라며 "이제 국회가 그 의미를 제대로 완성해야 한다"라고 강조했다.

그러면서 "기록은 기억을 만들고 기억은 민주주의를 지켜낸다"라며 "민주당이 앞장서겠다. 국민이 지켜낸 민주주의를 국가의 이름으로 또렷이 새기겠다. 그 정신이 다음 세대에서도 흔들림 없이 이어지도록 만들겠다"라고 밝혔다.

문진석 민주당 원내수석부대표도 이날 SBS 라디오 <김태현의 정치쇼>에서 12월 3일을 민주화운동 기념일로 지정하는 것과 관련해 "불법 부당한 국가권력 행사에 맞서서 시민들이 민주주의 주체로서 맨손으로 싸워 승리했다는 역사적 의미가 있을 것 같고, 국가권력은 언제든지 잘못 행사될 수 있기 때문에 늘 경계해야 한다는 민주주의에 대한 경고이자 교훈의 의미도 있지 않겠나"라며 "이런 두 가지 의미를 담아 기념일을 지정하는 건 의미가 있다"라고 말했다.

#김병기#12월3일#민주화운동#민주당

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글1
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

복건우 (geonwoo20) 내방

오마이뉴스 복건우입니다.

이 기자의 최신기사전현희·한준호·김병주... '지선 출마' 민주당 최고위원 줄사퇴
사진
남소연 (newmoon) 내방

오마이뉴스 사진부 기자입니다.

이 기자의 최신기사조국 "국민 하루 책임지겠다, 토지공개념 입법·보유세 정상화"

독자의견1

연도별 콘텐츠 보기