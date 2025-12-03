"윤석열 지X발광" 신부가 본 내란 1년 "목숨보다 소중한 걸 선택하고 지켰던 시간"

▲김용태 신부는 "계엄은 큰 위기이기도 했지만, 많은 것을 주는 전화위복의 시간이었다"고 말했다. 그는 "민주주의 역사 안에서의 특별한 사건"이라며 "순전히 법적인 절차에 의해서 국민들의 힘으로 한 명의 희생도 없이 막아냈다"는 점을 강조했다. ⓒ 유성호 관련사진보기