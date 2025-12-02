사회부산경남한줄뉴스 25.12.02 09:08ㅣ최종 업데이트 25.12.02 09:08 남해한우협회 박주숙 회장, 고현면에 100만원 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲남해한우협회 박주숙 회장, 고현면에 100만원 기탁 ⓒ 남해군청 관련사진보기 남해군 고현면 행정복지센터는 박주숙 남해한우협회 회장이 이웃돕기 성금 100만 원을 기탁했다고 밝혔다. 박주숙 회장은 "추운 겨울을 걱정하는 이웃들에게 작은 보탬이 되고 싶었다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔 활동을 이어가겠다"고 따뜻한 마음을 전했다. 이번 성금은 경남사회복지공동모금회를 통해, 취약계층들의 겨울철 난방 및 생계 지원 등에 활용될 예정이다. #기탁 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사"내란은 끝나지 않았다"... 경남 곳곳에서 '내란청산' 대행진 갤러리 오마이포토 조국, 장동혁 면전서 "윤석열·부정선거·사이비·극우랑 절연하라" 1/13 이전 다음 이전 다음 정성호 법무부장관, 검찰의 대장동 항소 포기 관련 도어스테핑 국민의힘, 대검찰청 긴급 현장 규탄대회 촛불행동, 조희대 탄핵과 특별재판부 설치 촉구 박성재 전 법무부 장관, 영장실질심사 출석 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.