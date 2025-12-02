큰사진보기 ▲남해한우협회 박주숙 회장, 고현면에 100만원 기탁 ⓒ 남해군청 관련사진보기

남해군 고현면 행정복지센터는 박주숙 남해한우협회 회장이 이웃돕기 성금 100만 원을 기탁했다고 밝혔다.박주숙 회장은 "추운 겨울을 걱정하는 이웃들에게 작은 보탬이 되고 싶었다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔 활동을 이어가겠다"고 따뜻한 마음을 전했다.이번 성금은 경남사회복지공동모금회를 통해, 취약계층들의 겨울철 난방 및 생계 지원 등에 활용될 예정이다.