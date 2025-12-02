AI 커닝 시대, 진짜 과제는 '금지'가 아니라 '함께 쓰는 법'이다

큰사진보기 ▲생성형 AI는 대학생만이 아니라 고등학생, 심지어 중학생의 일상적인 학습도구가 되었다. ⓒ solenfeyissa on Unsplash 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 박정일씨는 전 경기도교육연구원장입니다.

AI가 교육 현실을 완전히 바꾸고 있다. 이제 생성형 AI는 대학생만이 아니라 고등학생, 심지어 중학생의 일상적인 학습도구가 되었다. 문제는 이 기술이 불법·탈법의 형태로 활용될 때 비로소 세상이 주목한다는 점이다.최근 서울의 한 고등학교에서 학생이 AI로 수행평가를 작성해 적발된 사건은 단지 한 학교의 문제가 아니라, AI 시대에 한국 교육이 어떻게 변화해야 하는가라는 본질적인 질문을 던지고 있다.우리는 지금 "AI 부정행위"라는 단어만 반복하며 학생들을 손가락질하고 있지만, 정작 고민해야 할 문제는 따로 있다. 우리의 평가, 수업, 교육 구조가 AI 시대를 전혀 반영하지 못하고 있다는 사실이다.학생들이 AI를 사용하는 것은 부정행위의 의도가 있기 때문이 아니다. 대부분은 "시간을 아끼기 위해, 더 좋은 결과물을 만들기 위해, 혹은 선생님이 원하는 형식에 맞추기 위해" AI를 사용했을 가능성이 높다.달리 말하면, 학교가 학생에게 요구하는 평가방식이 이미 AI가 더 잘하는 방식으로 고착화되어 있다는 의미이다.AI는 6개월마다 두 배씩 성장하는 속도로 진화하고 있다. 이 속도에서 "AI 금지"는 현실성도 지속가능성도 없다.지금 필요한 것은 'AI 금지 교육'이 아니라 'AI 사용 교육'이다. AI를 금지한다고 해서 교실 밖에서 학생들이 AI를 사용하지 않을 것인가? 오히려 몰래 쓸 것이고, 결국 더 왜곡된 형태로 나타난다.학교는 지금 "AI 부정행위를 막는다"는 관점에서 벗어나 "AI를 사용해도 부정행위가 되지 않는 평가·학습 구조"를 만드는 방향으로 전환해야 한다.그렇다면 어떻게 가능할까? 해결책은 의외로 명확하지만, 지금까지 거의 논의되지 않은 영역이 있다.첫째, 평가를 다시 설계해야 한다.현재 학교의 수행평가는 '요약하라, 정리하라, 서술하라' 방식이 대부분이다. 이는 GPT류 AI가 가장 잘하는 영역이다. 학생이 AI를 쓰지 않는 것이 오히려 비효율적인 평가 구조다. 앞으로의 평가는 'AI를 써도 절대 대체할 수 없는 영역'으로 재설계해야 한다.예를 들면 AI가 제시한 답안을 비판하는 평가, AI가 틀리게 답한 이유를 설명하는 평가, AI가 만든 요약을 실제 원문과 비교해 정확도를 분석하는 평가, AI의 한계를 검증하는 프로젝트 등이 있다. 이런 방식은 AI 사용 여부를 숨길 이유가 없으며, 오히려 AI를 쓰는 과정에서 사고력이 강화되는 구조가 된다.둘째, 모든 교사가 AI 교수법을 배워야 한다.한국은 에듀테크 도입 속도는 빠르지만, 교사의 AI 이해도와 활용 능력은 여전히 제각각이다. AI 교육은 정보 교사만의 영역이 아니다. 문과·이과·예체능 모두 AI와 결합한 새로운 수업 방식을 익혀야 한다.이를 위해 'AI 책임교사제'를 도입해 학교당 최소 1명 이상, 교직원 전체의 AI 활용·윤리·평가 설계를 지원하는 역할이 필요하다. 지금까지의 정보 교사 역할보다 훨씬 확대된 형태다. 교육부는 교사 연수를 '선택형'이 아니라 전 교사 의무과정으로 만들어야 한다.셋째, 학생에게 AI 자체를 가르쳐야 한다.지금의 AI 윤리 교육은 "조심해라, 쓰지 마라" 수준에 머물러 있다. 그러나 학생들이 AI를 안전하게 쓰려면 AI의 구조·한계·편향·거짓 생성 원리를 직접 이해해야 한다. 즉, 'AI 활용 역량'이 아니라 'AI 이해 역량'을 강화해야 한다.AI를 이해하는 학생은 무비판적 의존을 하지 않는다. AI를 모르는 학생만 AI를 부정행위 도구로 사용한다. 결국 학생 역량 강화가 가장 강력한 부정행위 방지책이다.여기서 중요한 점이 하나 더 있다. AI 교육의 대상은 학생과 교사만이 아니다. 부모도 AI 시대의 학습 원리, 사용 방식, 위험성을 함께 배워야 한다."스마트폰을 허용할까 말까"가 중요한 문제가 아니다. "AI와 함께 생각하는 아이를 어떻게 키울 것인가"가 부모의 역할이 된다. 앞으로는 "가정 AI 리터러시 교육"이 필수 정책이 될 것이다.AI 시대 교육의 위기는 부정행위 때문이 아니다. AI 시대에 맞지 않는 교육 시스템이 아직도 유지된다는 사실 자체가 위기다.AI를 금지하는 교육은 과거로 후퇴하는 것이고, AI를 제대로 쓰게 하는 교육은 미래로 나아가는 것이다. 지금 필요한 것은 학생을 탓하는 것이 아니라 학교·정부·가정이 함께 AI 시대의 새로운 교실 규칙을 만드는 일이다.우리는 지금, 교육의 재설계가 필요한 시대에 서 있다. AI를 막는 교육이 아니라 AI와 함께 성장하는 교육, 그게 바로 한국 교육이 나아가야 할 다음 단계다.