우유팩 모으고 나눔마켓 열고... 유치원생들의 환경 실천

대전신흥유치원 아이들의 손에서 출발한 작은 실천이 지역사회 환경운동으로 확장됐다. 지난 11월 28일 대전환경운동연합은 신흥유치원으로부터 환경 나눔 활동의 수익금을 전달받았다. 유치원은 2025년 한 해 동안 환경 감수성을 키우기 위한 교육과 자원순환 프로그램을 꾸준히 운영해 왔으며, 이번 기부는 그 과정의 결실이었다.신흥유치원은 매일 마시는 우유팩을 유아들이 직접 세척하고 건조해 모으는 실천을 이어왔다. 아이들은 손으로 물을 털고, 햇볕에 말리고, 깨끗해진 우유팩을 한데 모으며 '쓰레기'가 다시 자원이 되는 과정을 배웠다. 모아진 우유팩은 신인동행정복지센터에 전달되어 휴지로 교환됐다. 유아들은 자원순환이 추상적 개념이 아니라 일상 속에서 직접 확인할 수 있는 과정임을 경험했다.가정에서 사용하지 않는 물건을 모아 운영한 '신흥지구 지킴이 나눔마켓'도 주목할 만하다. 이 마켓에서는 업사이클링 수업에서 아이들이 만든 양말 키링, 티코스터, 머리핀 같은 생활 소품과 도서로 만든 캘리그라피 엽서 등이 판매됐다.준비된 물품은 모두 판매되었고, 유아들은 버려질 물건이 새로운 쓰임을 얻는 과정과 나눔을 실천하는 기쁨을 자연스럽게 느꼈다. 이번 나눔마켓의 판매 수익금을 대전환경운동연합에 기부한 것이다.이정주 신흥유치원 원장은 "우유팩 재활용부터 업사이클링 제작, 기부 활동까지 아이들이 직접 참여한 모든 과정이 지속 가능한 삶의 태도를 기르는 중요한 밑거름이 되었다"며 "앞으로도 지역사회와 연계해 환경교육을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.후원금을 받은 대전환경운동연합은 아이들의 손에서 시작된 환경 나눔에 의미를 더했다. 단체는 이번 후원금을 멸종위기종을 위한 '생물 놀이터' 조성 사업에 사용할 계획이다. 일상에서 멀게 느껴질 수 있는 생물다양성 보전 활동을 시민과 아이들이 체감할 수 있는 공간으로 구현하겠다는 구상이다.이정임 대전환경운동연합 상임대표는 "후원해 주시는 회원들과 기관에 깊이 감사드린다"며 "소중한 후원금은 환경을 지키는 데 책임 있게 사용할 것"이라고 밝혔다. 이어 "후원금 전달의 순간마다 활동을 되돌아보게 된다"고 말했다.대전환경운동연합은 아이들의 작은 실천으로 모인 기부금의 의미를 잘 담아내기 위해 지역사회와 연결하고 생명을 위한 공간을 확보하는 일에 사용하기로 결정했다. 신흥유치원의 기부는 아이들의 손으로 생명을 위한 시민 활동에 하나의 답을 건넨 것이다.유치원의 일상적 실천에서 비롯된 작은 변화는 지역사회 환경운동으로 이어지고 있다. 아이들이 배운 재활용과 나눔의 경험은 그 자체로 교육의 결실이며, 이번 기부는 미래 세대가 만들어갈 지속 가능한 사회를 향한 신호가 될 것이다.