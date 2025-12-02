삶의 모든 순간, 사랑 받았다고 느꼈으면

큰사진보기 ▲책표지 ⓒ 길벗어린이 관련사진보기

"당신이 당신의 날개로 훨훨 날아갈 수 있었으면 좋겠어요."

큰사진보기 ▲기나긴 삶손주들이 생길거에요 ⓒ 길벗 어린이 관련사진보기

"삶의 모든 순간, 당신이 사랑받았다고 느꼈으면 좋겠어요."

<삶의 모든 색>(2021년 12월 출간)은 도서관에서 아이에게 읽어줄 그림책을 찾다가 발견한 책이다. 크고 두꺼운 책이어서 부담스러웠는데 펼쳐보니 그림 한 페이지에 문장 한 구절로 구성되어 그야말로 그림책 다웠다. '아이의 삶' 부터 '기나긴 노년의 삶'까지 그림만 보아도 삶의 서사가 그려지는 인생 책이라는 생각이 들었다. 손자에게 읽어주기엔 재미있거나 신나는 책은 아니다. 그러나 그림을 보며 이야기를 나누기엔 괜찮았다."할머니, 내가 아기 때 이랬었나?" 하고 묻곤 아기 때 이야기를 해주면 빙그레 웃는다. " 할머니! 이 할머니 좀 봐요~ 나중에 할머니도 이렇게 돼?" 하며 또 묻는다. 커다란 한 폭의 그림이 주는 선명함에 아이는 삶의 흐름을 자연스럽게 이어 볼 수 있다.어쩌면 어른들이 조용히 숲 속에 벤치에 앉아서 펼쳐보면 좋을 듯한 그림책이기도 하다. 이 책의 그림과 긴 삶의 여정이 가슴에 어떤 색상으로 물들였는지 도서관에 갈 때마다 이 책을 찾게 된다. 필사도 했다. 그래서 이번에 소장하기로 마음 먹고 책을 주문했다. 필사를 해 두었으니 나는 영문판으로 주문했다.노르웨이 최고의 그림 작가인 리사 아이사토가 펼쳐 보이는 그림 에세이 <삶의 모든 색>은 한 사람이 살아내는 모든 시간의 빛깔을 응축한 화보집과 같다. 이 책은 독자에게 지나온 여정을 되돌아보는 사적인 미술관을 선사한다. 작가 특유의 섬세하고 감성적인 색채와 시적인 문장은 뭉클함과 울컥함을 동시에 안겨준다. 이 책은 노르웨이 북셀러상을 수상한 작품이기도 하다.삶은 여섯 단계의 색으로 구성된다. 가장 먼저 펼쳐지는 <아이의 삶>은 푸른 하늘처럼 맑은 원색의 시간이다. 늦도록 빗속에서 뛰어놀고, 기사와 요정들이 가득했던 숲을 상상하던 시절. 세상의 불공평함에 싸우고 상처를 입기도 했지만, 그 모든 궤적의 끝에 작가는 하나의 희망을 새겨 넣는다. '당신이 그 시절에 사랑 받았다고 느꼈으면 좋겠어요'라는 문장이다.이어지는 <소년의 삶>은 꿈과 모험을 향한 열정으로 가득 찬 다채로운 색이다. 아이 때와는 달리 분노, 사랑, 후회 등 복잡한 감정들이 삶을 풍요롭게 만든다. 정체성을 찾아 고독하게 몸부림치는 과정 속에서 소년은 결국 자신만의 방향을 발견한다. 작가는 격렬한 성장기를 관통하는 메시지를 남긴다.자신의 정체성과 가치관을 찾아가는 <자기의 삶>은 단 하나의 색으로 정의할 수 없는 울창한 숲과 같다. 사랑하는 사람을 만난 후 일상의 보폭을 맞추어야 하는 갈등과 모순이 이 시기를 복잡하게 만든다. 그리고 곧 자녀를 위한 헌신과 육아의 고통이 동반되는 <부모의 삶>이 시작된다."이 힘든 아침을 어떻게 하면 좋을지 누가 좀 가르쳐주면 좋겠어요"라는 절규가 낯설지 않다. 육아로 지쳐 홀로 있는 시간이 황금같이 소중한 동시에, 이대로 시간이 멈췄으면 하는 간절한 순간이 공존한다. 행복이라는 꽃을 피우기 위해 인내하는 이 기간은 곧 삶의 가장 깊은 의미를 깨닫는 과정이기도 하다.자식들이 작별 인사를 하고 곁을 떠나가는 <어른의 삶>은 또 다른 공백을 맞이한다. 힘들게 키운 자식들이 떠나간 뒤, 젊은 날 잊고 살았던 꿈과 희망은 어디로 갔을까 되묻게 된다. 이 가슴 시린 순간은 부부 사이의 거리를 다시 설정하게 만드는 전환점이며, 때로는 홀로 노를 저어가는 고독이 될 수도 있다.그리고 마침내 도착한 <기나긴 삶>의 단계, 연금 수령자의 노래를 부르지만 마음은 여전히 22살 청춘의 열정을 간직한 채다. 몸이 뜻대로 되지 않아 속상하고, 살아왔던 모든 순간들을 다 잊어버릴지도 모른다는 깊은 두려움이 엄습한다.그럼에도 손주들과 함께 맞이하는 크리스마스의 신비로움은 어린 시절의 순수한 색을 다시 불러온다. 그 사람이 여전히 곁을 지켜준다는 든든함 속에서, 지나온 모든 색채의 경험을 안고 평화로운 노년을 향해 나아간다.무적이었던 어린 시절부터, 사랑을 찾아 헤매던 청춘, 그리고 모든 것을 잊어버릴지 모르는 종착점에 이르기까지. 삶의 모든 궤적은 기쁨의 원색과 상실의 옅은 색이 교차하며 완성된다. 리사 아이사토는 이 모든 과정이 담긴 그림책을 통해 마지막 질문을 던진다.이 간절한 희망은 지나온 모든 순간을 긍정하게 만드는 힘이며, 세상에 남기고 싶은 가장 아름다운 색깔이다.