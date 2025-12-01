강훈식, 쿠팡 사태에 '징벌적 손해배상제' 개선 주문

큰사진보기 ▲강훈식 대통령비서실장이 18일 아랍에미리트(UAE) 아부다비 한 호텔의 한국프레스센터에서 이재명 대통령 전략경제협력 특사 성과 관련 브리핑을 하고 있다. 2025.11.18 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

강훈식 대통령 비서실장이 1일 주재한 수석보좌관회의에서 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사고와 관련해 개인정보보호체계의 근본적인 제도 보완이 필요하다고 했다. 특히 개인정보를 제대로 지키지 못한 기업에 대한 징벌적 손해배상 제도가 사실상 작동하지 않아 이러한 사고가 반복되는 것이란 인식을 드러냈다.전은수 대통령실 부대변인은 이날 브리핑에서 "강 비서실장은 쿠팡에서 약 3370만 개 계정의 개인정보가 유출된 사안을 언급하며 2021년 이후 네 차례나 반복된 사고는 우리 사회 전체의 개인정보보호 체계의 구조적 허점이 있음을 보여준다고 지적했다"며 이러한 내용을 밝혔다.그에 따르면, 강 비서실장은 "인공지능(AI) 전환으로 데이터가 기업 경쟁력의 핵심이 된 시대에 겉으로는 가장 엄격한 보호 조치를 내세우면서도 정작 실제 관리 체계는 뒷문이 열려 있는 형국"이라며 과학기술정보통신부와 개인정보보호위원회에 ▲ 근본적인 제도 보완 ▲ 현장 점검 체계 재정비 ▲ 기업 보안 역량 강화 지원책 등을 신속히 보고해 달라고 요구했다.무엇보다 그는 '징벌적 손해배상 제도'를 거론했다. 고객정보 유출에 대한 기업의 배상책임이 컸다면 각 기업들이 더 많은 비용을 들여서 보안에 신경썼을 것이란 취지다.이에 대해 강 비서실장은 "징벌적 손해배상 제도가 사실상 작동하지 않고 있는 현실은 대규모 유출 사고를 막는 데 한계가 있다"라며 "기업의 책임이 명백한 경우 제도가 실효성 있게 작동할 수 있도록 개선 방안을 검토하라"고 주문했다.다만 전 부대변인은 '이번 쿠팡 사고에 대해서도 징벌적 손해배상제 적용이 필요하다는 취지인가'라는 질문에는 신중한 입장을 취했다. 그는 관련 질문에 "종합적으로 검토해서 대책 방안이 나와야 할 것"이라며 "사실상 징벌적 손해배상제가 작동하지 않기 때문에 작동하게 만드는 것이 곧 저희의 역할이지 않을까 싶다"고 답했다.한편, 강 비서실장은 이날 '63년 독점' 논란을 빚고 있는 서울 남산케이블카 문제에 대해서도 제도 개선 방안 마련을 주문했다.남산케이블카 사업은 한국삭도공업이 1978년 재허가 때 유효기간이 없는 면허를 받으면서 지금까지 독점 중이다. 서울시가 남산에 케이블카가 아닌 곤돌라를 설치해 독점구조를 깨겠다고 작년 9월 나섰지만 해당 기업의 법적 대응과 법원의 집행정지 인용으로 인해 사업이 정지돼 있다.이에 대해 강 비서실장은 이날 "(영화) <케이팝데몬헌터스> 인기로 관광객이 급증했음에도 남산케이블카 서비스와 품질에 대한 불만이 이어지고 있다"며 "이 문제의 뿌리는 특혜성 사업 면허가 60년 넘게 유지된 구조에 있다"고 지적했다.그러면서 "연간 수백억 매출을 보장하는 독점적 영업권을 누리면서도 국유재산 사용료가 시세에 맞게 부과되지 않는 것은 상식에 부합하지 않는다"며 "기획재정부, 국토교통부, 산림청이 협력해 전국 케이블카 운영 현황을 전수조사하고 면허 유효기간 및 국유림 사용료 운영 기준 개선 등을 포함한 제도 개선 방안을 신속히 마련해 달라"고 당부했다.또한 "케이블카뿐 아니라 다른 국유재산도 시세에 맞게 사용료를 부과하고, 불법 시설물은 즉시 철거될 수 있도록 해야 한다"고 강조했다.현재 서울시의 곤돌라 사업에 삭도공업 측이 제기한 행정소송 결과는 오는 19일 나올 예정이다. 이와 관련, 전 부대변인은 "(서울시-삭도공업 간) 행정소송은 행정소송대로 진행하는 것"이라며 강 비서실장의 주문은 법적·제도적 개선점을 찾아보자는 취지라고 밝혔다.그는 관련 질문에 "남산은 1961년, 설악산은 1971년 이후 독점하고 있는 부분들이 있기 때문에 사업 면허 기간 등에 대해 사실 무제한 승인해서 장기간 독점적으로 사용하고 있는 부분을 지적했다. 그래서 이런 부분들을 제도적으로 개선하고자 한다"고 말했다.참고로 천준호 더불어민주당 의원 등은 궤도사업 허가 유효기간을 20년으로 제한하는 내용을 골자로 하는 궤도운송법 개정안을 발의한 상태다.