2018년부터 <오마이뉴스>와 함께 한 나의 글쓰기

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"어? 후배 글이 메인에 올라갔네? 어떻게 올리는 거지?"

'그래… 나도 한번 써볼까?'

"어떻게 이런 글을 쓰시게 됐어요? 너무 좋습니다."

"이 이야기 방송으로 만들어보고 싶습니다."

"이렇게 길이 열려 있는데 내가 멈추고 있을 이유가 뭐지?"

"키오스크 대신 무인 주문기라고 쓰면 어떨까요?"

"아, 이런 일상도 기사가 되는구나."

"너무 멋진 글이네요."