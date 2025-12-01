금호타이어, 유럽공장 '폴란드 오폴레' 최종 확정

큰사진보기 ▲금호타이어 광주공장광주광역시 광산구 소촌동 금호타이어 광주공장 전경. ⓒ 금호타이어 제공 관련사진보기

금호타이어는 글로벌 생산 거점 확대와 유럽 시장 공략 강화를 위해 폴란드 오폴레(Opole) 지역을 유럽 공장의 최종 부지로 확정했다고 1일 밝혔다.폴란드 오폴레 지역에 건설될 금호타이어의 유럽 신공장은 투자 승인과 인허가 절차를 거쳐 2028년 8월 첫 가동을 시작할 예정이다.1단계 생산 규모는 연간 600만 본으로, 이후 시장 상황에 따라 단계적인 증설을 통해 생산 능력을 확대할 계획이다. 총 투자 금액은 5억8700만 달러, 한화 약 8606억원 규모다.금호타이어는 유럽 공장 건설을 위해 폴란드를 비롯한 유럽 국가들을 대상으로 입지 조건, 판매 확대 가능성, 투자 안정성, 수익성, 인센티브 혜택 등을 종합적으로 검토해 왔다.최종 2개 후보지에 대해 면밀히 검토한 결과, 물류·인력·인프라 등 폴란드 정부가 제시한 경쟁력과 유럽 내 공급 안정성, 다양한 인센티브를 고려할 때 오폴레가 최적의 지역이라는 결론을 내렸다.유럽은 전 세계 타이어 소비의 약 25%를 차지하는 핵심 시장으로, 금호타이어에게 전략적 비중이 매우 크다. 실제로 지난해 금호타이어 전체 매출 중 유럽 매출 비중은 26.6%에 달했다.또한 유럽은 글로벌 OE(신차용 타이어) 시장의 17%를 차지하며, 세계 주요 프리미엄 완성차 업체가 집중된 지역이다.금호타이어는 이번 유럽 공장 설립을 통해 현지 생산 기반을 마련함으로써 안정적인 판매 성장의 발판을 확보하고, 고성능·고인치 제품 등 고부가가치 제품(HVP) 중심의 포트폴리오를 강화해 수익성과 브랜드 가치를 동시에 높일 계획이다.또한 새로운 공장 설립으로 현지 OE 대응력, 프리미엄 브랜드와의 협업 기회가 크게 확대될 전망이다.금호타이어 대표이사 정일택 사장은 "유럽 시장은 글로벌 타이어 산업에서 매우 중요한 전략적인 위치를 차지하고 있다"며 "금호타이어는 단순한 수출을 넘어, 유럽 현지 생산과 공급을 통해 품질·서비스 경쟁력을 강화하고 프리미엄 브랜드 가치를 획기적으로 높일 것"이라고 말했다.한편, 금호타이어는 함평 빛그린 산업단지에 신공장을 조성하고 오는 2028년 1월 본격적인 생산에 들어간다.