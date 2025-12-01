울산시민사회단체 "내란에 아직도 치떨리는데 아무도 처벌 못해"

큰사진보기 ▲내란청산사회대개혁 울산운동본부가 12월 1일 울산시의회에서 기자회견을 열고 "윤석열 내란 1년이 지났지만 아직까지 아무도 처벌하지 못했다"고 지적하며 심판행동 전개 입장을 밝혔다. ⓒ 박석철 관련사진보기

울산지역 시민사회단체가 이번 주를 '12.3내란 1년 투쟁주간'으로 정하고 대 시민 캠페인을 전개하고 현수막 거리를 조성하는 등 심판 행동을 전개한다.내란청산사회대개혁 울산운동본부는 1일 시의회에서 기자회견을 열고 "윤석열 내란 1년이 지났지만 아직까지 아무도 처벌하지 못했다"며 심판행동 전개 배경을 밝혔다.이들은 "내란세력들은 잊히기를 바라겠지만 우리는 잊을 수 없다"고 밝혔다. 이들은 "북을 자극해서 전쟁을 일으켜 비상계엄의 정당성을 확보하고, 적대적 정치인들을 일거에 수거 처리하겠다는 계획들이 모두 사실로 드러났다. 정치활동 금지와 언론출판통제, 사법·입법·행정·언론장악까지 모든 권력을 움켜쥐고 국민들을 억압하려 했던 일들을 생각하면 아직도 치가 떨린다"고 했다.또한 "비상계엄 선언과 국회의사당 군인 난입, 이를 막아낸 시민들과 계엄 해제를 결의했던 긴박한 순간들이 귓가에 쟁쟁하고 눈앞에 선하지만 아직까지 내란을 일으킨 자 그 누구도 처벌하지 못하고 있다"고 지적했다.이어 "윤석열 내란수괴와 당시 집권여당 국민의힘을 비롯한 내란세력들은 아직까지 반성도 사과도 없이 내란의 정당성을 주장하고 심지어 권력을 되찾고 다시 돌아오겠다는 망상에 빠져 있다"고 비판했다.그러면서 "내란청산 없이 사회대개혁은 없다"며 "내란세력이 다시 활개치며 우리 사회의 개혁이 속도를 잃고 윤석열 내란을 막아낸 국민들의 자긍심이 퇴색하게 할 수 없다"고 강조했다.이어 "내란종식을 막고 있는 내란세력이 바로 사회대개혁을 가로막는 걸림돌이 되고 있어 내란 1년 다시 광장으로 투쟁을 진행한다"고 거듭 천명했다.한편 시민사회단체는 오는 3일 오후 6시 30분 울산롯데백화점 광장에서 집회를 열 계획이다.