전라남도, '사랑의 온도탑' 모금 시작... "114억 목표"

큰사진보기 ▲1일 전남도청 광장에서 열린 ‘희망 2026 나눔캠페인’ 출범식 및 사랑의 온도탑 제막식. ⓒ 전라남도 관련사진보기

AD

전라남도와 전남사회복지공동모금회는 1일 전남OK도민광장에서 '희망 2026 나눔캠페인'의 시작을 알리는 사랑의 온도탑 제막식을 개최했다.모금 목표액은 지난해와 동일한 114억 원이다.희망 2026 나눔 캠페인은 2026년 1월 31일까지 2개월 간 '행복을 더하는 기부, 기부로 바꾸는 전남'이라는 슬로건 아래 진행된다.제막식 행사에는 김영록 전남지사와 김태균 전남도의회 의장, 허영호 전남공동모금회장, 김대중 전남교육감, 모상묘 전남경찰청장 등 주요 기관·단체장, 기업 대표 등 100여 명이 참석했다.모금 첫 날 한전KPS(5억 원), NH농협은행 전남본부(1억 원), 전남도교육청( 1억 원), 전남도의회(1100만 원) 등에서 나눔에 동참했다.2026년 1월 31일까지 도청 광장에 세워져 전남을 뜨겁게 달굴 '사랑의 온도탑'은 모금 목표액인 114억 원에 도달하면 100도를 달성하게 된다.전남사회복지공동모금회 명예회장인 김영록 지사는 "경기침체와 급변하는 기후변화로 모두가 힘든 시기 취약계층에게는 주변의 관심과 도움이 어느 때보다 절실하다"며 "올해도 이웃을 사랑하는 따뜻하고 소중한 마음이 모여 온도탑이 더욱 뜨겁게 끓어오르길 기대한다"고 말했다.희망 2026 나눔캠페인 참여를 바라는 도민은 각 시·군 읍면동 행정복지센터에 연락하거나 전남 사랑의 열매 대표 계좌(농협 301-4000-3000-01)로 입금하는 방법으로 기부할 수 있다.