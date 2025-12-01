함께 만드는 광주포럼 출범기념 토크쇼 성료

큰사진보기 ▲'함께 만드는 광주포럼 출범기념 토크쇼'가 11월 30일 경기 광주하남교육지원청에서 열렸다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲'함께 만드는 광주포럼 출범기념 토크쇼'가 11월 30일 경기 광주하남교육지원청에서 열렸다. 사진은 김석구 전 평택항만공사 사장 ⓒ 박정훈 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲'함께 만드는 광주포럼 출범기념 토크쇼'가 11월 30일 경기 광주하남교육지원청에서 열렸다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

"망망대해에서 막막할 때 앞이 깜깜해도 나침반을 설정하고 멈추지 않고 가면 도착합니다."

정치·행정·전략 전문가들이 한자리에 모여 광주의 미래를 함께 논의하는 '이재명 대통령, 힐링이 되다 - 함께 만드는 광주포럼 출범기념 토크쇼'가 11월 30일 경기 광주하남교육지원청에서 열렸다."광주의 변화는 결국 시민이 시작합니다" 라는 슬로건으로 시작된 이번 자리에서는 과거 민주화의 기억부터 현재 지역 현안, 그리고 미래 비전까지 폭넓은 대화가 이어졌다.참석자들은 지난 12월의 계엄을 떠올리며 민주주의의 기억을 소환했다. 더불어민주당 평택병 김현정 국회의원은 "내란을 조속히 종식하고 국민의 일상을 돌려드려야 한다"는 말로 시작을 열었고, 김석구 전 평택항만공사 사장은 학생 시절 시위에 나섰던 경험을 떠올리며 "민주주의는 쟁취보다 지켜내는 것이 더 중요하다"고 강조했다.이날 참석자들이 가장 비중 있게 다룬 주제는 광주시의 최대 숙원인 교통 문제였다.김석구 전 사장은 "광주 최대 숙원사업은 교통 문제"라며 오포·태전 등 인구 밀집 지역의 혼잡을 지적했다. 그는 해법으로는 왕복 4차선 확장과 지능형 신호체계 구축을 제시했다. 그러면서 "싱가포르는 길이 좁고 차가 많아도 교통이 원활하다. 광주도 성남과 연계해 풀어야 한다"고 말했다.김 전 사장은 철도 문제에 대해서도 현실적 비용을 언급했다. 그는 "지하철 1km 건설에 1500억 원, 경전철도 500~800억 원이 든다. 단순히 시 차원에서 해결할 수 있는 문제가 아니다"라며 국가와 민자 협력의 필요성을 강조했다.박진영 전 대변인은 "도시의 모양을 고민하며 그 지역만의 효율적 방안 찾아야 한다"면서 "서울 교통문제에 해결에 큰 역할을 하는 것이 바로 2호선으로 즉 순환이 중요하다. 서울 주변을 둘러싸는 직사각형도로망은 한계가 있다"고 말했다.이날 김석구 전 사장은 광주의 산업 구조를 냉정하게 진단했다. 그는 "광주는 중첩 규제로 인해 대기업 유치가 어렵다"며 "6만 4천여 개 기업 중 4인 미만이 30~40%를 차지한다. 1천 명 이상 기업은 단 하나뿐"이라고 말했다.그는 소규모 기업과 특화 명소 육성을 대안으로 제시했다. 서울 성수동의 사례처럼, 광주도 소규모 특화 공간을 만들어야 한다는 것이다. 그러면서 "3만 평 이하로 구성해야 하는 바이오 첨단산업을 유치해야 한다"며 "그래야 광주의 생태계가 바뀌고 균형 발전이 가능하다"고 강조했다.참석자들은 생활 민원으로 해법 등으로 여성 전용 풋살장, 구도심 활성화, 행복주택 확대 등이 제안됐다. 젊은 인구 유입을 위해 기숙형 주거 공간과 기업 유도 정책의 필요성도 언급됐다.김석구 전 사장은 광주의 미래를 단순히 교통과 산업 문제로만 보지 않았다. 그는 "부정적 얘기들이 있었지만 광주가 가진 좋은 산과 물, 공기 같은 자연 자원을 활용해야 한다"며 지역 특화 발전을 제안했다.특히 인구 문제에 대해 "광주가 50만을 넘어야 한다. 5년 후 광주는 확실히 바뀌어 있을 것"이라며 강한 확신을 드러냈다.행사 말미, 김 전 사장은 항해사 출신으로서의 경험을 빗대어 말했다.