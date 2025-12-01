'통합돌봄' 점검하려는데 시청·구청 불참, 김상욱 "무책임, 준비 빨간불"

김상욱 더불어민주당 의원(울산 남구갑)이 연말을 맞아 지역 현안에 대한 공론을 모으기 위해 공청회와 간담회를 잇따라 개최하고 있는 가운데, 지난 29일에는 울산시의회 대회의실에서 '울산형 통합돌봄 토론회 및 간담회'를 열었다. 오는 3월 '통합돌봄지원법' 시행을 앞두고 울산의 준비 상황을 점검한다는 취지였다.
하지만 이날 토론회에는 시·구청 공무원이 한 명도 참석하지 않은 것으로 파악됐다. 김 의원은 앞서 울산시청과 울산남구청 관련 부서에 공식 공문을 보내 토론회 참석을 요청했지만 두 기관 모두 행사 하루 전 저녁에 '불참' 의사를 통보했다.
이에 1일 김 의원은 "법 시행을 불과 몇 달 앞둔 상황에서 현장 의견 수렴 자리조차 외면한 것은 무책임한 태도"라고 비판하며 "법 시행이 코 앞인데 울산형 통합돌봄 준비는 빨간불"이라고 지적했다.
앞서 김상욱 의원이 울산지역 최대규모 전통시장인 신정시장에서 시장 상인들의 애로사항을 듣기 위해 지난달 22일 신정시장 내에서 마련한 민생간담회에는 일부 극우 성향의 인물들이 나타나 김상욱 의원을 향한 혐오스런 발언과 막말을 쏟아내는 등 회의를 방해하기도 했다(관련기사: 시장 상인들 애로사항 듣는 김상욱에 막말 쏟아낸 '그들'
한편 11월 22일 '울산형 통합돌봄 토론회 및 간담회 토론회에서는 '퇴원 후 관리·약물·상처 관리 등 의료적 돌봄 공백', '방문 재활 서비스의 제도 밖 배제와 재활 전문인력(물리·작업치료사 등) 역할 미반영', '공공의료기관 부재로 인한 실행 주체 부족' 등이 핵심 과제로 다뤄졌다.
김상욱 의원은 "울산은 남성 중심 대형 사업장이 많고 50대 남성 자살률이 높으며, 요양병원과 장기 입원 환자가 많은 지역적 특성이 뚜렷한 만큼, 다른 지역 모델을 그대로 가져올 것이 아니라 울산 실정에 맞는 '울산형 통합돌봄 모델'을 새로 설계해야 한다"고 짚었다.
또한 "연구용역 결과와 추진 계획을 시민에게 투명하게 공개하고, 예산·인력·제도를 전면 재정비하지 않으면 법 시행 이후 큰 혼란이 우려된다"며 "울산시와 남구청이 더 이상 시민의 부름을 외면하지 말고 준비 상황을 솔직히 공개하며 책임 있게 나서야 한다"고 강조했다.