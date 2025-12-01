"한학자 윤허 받아" 10년 통일교 신도, 한 시간 동안 '참어머니'에 불리한 증언

큰사진보기 ▲김건희(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)씨와 권성동 국민의힘 의원에게 금품을 건넸다는 의혹를 받는 한학자 통일교 총재가 지난 9월 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 구속 전 피의자심문(구속영장실질심사)을 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

특검팀 김효진 검사 : 자금의 집행이 피고인 한학자에게 보고되는 것이죠?

A씨 : 저는 그렇게 이해하고 있습니다.

김 검사 : 증인이 그렇게 이해하는 이유가 뭐예요?

A씨 : 왜냐하면 (한학자의) 승인 없이는 집행이 안 되기 때문입니다.



(중략)



김 검사 : 통일교에서 선거 자금을 지원할 때에는 피고인 한학자의 승인을 받아 지원이 되는 것이죠?

A씨 : 저는 그렇게 알고 있습니다.

특검 측 : 증인이 그렇게 생각하는 이유가 어떻게 되시나요?

A씨 : 윤영호 본부장이 보고를 하고, "윤허를 받았다"고 얘기를 했습니다.

특검 측 : 그게 통상적인가요? 아니면 (특정한) 그때를 말하는 건가요?

A씨 : 통상적으로 그렇게 했습니다.

범죄 혐의를 하급자의 개인 일탈로 돌리며 "최고 영적 지도자인 나와는 무관하다"고 밝힌 한학자 통일교 총재의 재판에서, 신도가 증인으로 나와 "그의 승인 없이는 자금 집행이 안 된다"고 증언했다. 10여 년 통일교에 몸담았던 이 신도는 "윤허"라는 표현까지 쓰면서 교단에서 '참어머니'로 불리는 한 총재에 약 한 시간 동안 불리한 진술을 이어갔다.서울중앙지법 형사합의27부(재판장 우인성)는 1일 정치자금법·청탁금지법 위반, 증거인멸교사, 업무상횡령, 특경법상 횡령 혐의를 받는 한 총재의 1차 공판을 열었다.이날 공판에는 윤영호 전 통일교 세계본부장 밑에서 근무한 A씨가 출석해 "매일 아침 해외기관의 선교 활동 관련 자금 요청 등을 윤 전 본부장에게 보고했고, 그가 매일 아침 한 총재에게 이를 보고했다"고 밝혔다. 이는 마키 살 세네갈 대통령을 비롯한 외국 정치인들에게 선거 자금 약 7억 원을 제공하도록 지시한 한 총재의 혐의와 관련된 진술이었다.김건희 특검팀(민중기 특검)은 이날 "한학자는 통일교 절대 권력자로 정점에서 모든 범행을 승인했다"며 "윤영호의 단순한 일탈이나 횡령 사안이 아니"라고 강조했다. 이제껏 혐의를 전면 부인하며 "윤영호의 독단적 행위"라고 주장해온 한 총재 측을 향한 대응이었다.한 총재 측은 이날도 "윤영호의 정치적 야심에서 비롯된 행위"라며 "윤영호는 자신의 범행을 은폐하거나, 수사 단계에서 검찰 수사에 협조하는 척하며 한학자의 관여를 허위로 진술할 동기가 있다"라고 주장했다.그러나 한 총재 측의 이러한 주장은 이날 증인으로 나온 통일교 신도인 A씨의 진술과 배치됐다. 특검 측에서 증인으로 신청한 A씨는 2014년~2023년 7월 통일교 세계본부에서 근무했다. 그는 윤 전 본부장 밑에서 근무하며 해외에서 통일교 선교 활동을 담당하는 기관들로부터 선교 활동비 등 자금을 요청 받으면 이를 취합해 윤 전 본부장에게 보고하는 역할 등을 맡았다. 한 총재가 앉은 피고인석 앞에 가림막이 설치됐고, A씨는 그 뒤 증인석에서 다음과 같이 말했다.이를 두고 한 총재 측이 "유도신문"이라고 지적했으나, 우인성 재판장은 "(증인의) 기억 환기를 위해 수사기관에서 진술을 제시하는 건 상관없다"며 "신문할 때 '이렇게 진술하신 거 맞냐'고 묻는 건 허용하겠다"라고 답했다.앞서 한 총재 측은 "특검팀이 말하는 '정교일치'는 실제 통일교의 교리와는 많이 다르다"라며 준비한 PPT 자료 27쪽 중에서 절반인 13쪽을 할애해 약 15분간 통일교의 교리를 설명하기도 했다. 이들은 정교일치에 대해 "피고인 한학자는 정교일치라는 단어를 사용한 적이 없다"며 "'정치와 종교는 하나되어야 합니다'라는 말을 했을 뿐"이라고 주장했다.이날 재판이 진행된 서울중앙지법 509호 법정 앞에는 개정 한 시간 전인 오전 9시부터 통일교 관계자 90여 명이 길게 줄을 서 있었다. 통일교 후계자로 불리는 한 총재의 손주 문신출·문신흥씨와 며느리 문연아씨가 법정 복도로 들어오자, 미리 줄을 섰던 통일교 신자들이 이들에게 가장 앞자리를 양보하는 모습도 보였다.구속 중인 한 총재는 마스크를 쓰고 휠체어를 탄 채 재판 시작 직전 모습을 드러냈다. 문연아씨는 한 총재에게 고개를 숙여 인사하기도 했다.일부 신자들은 오후까지 이어진 재판을 방청하기 위해 점심까지 거르며 휴정 시간 2시간 내내 법정 앞에 줄을 서기도 했다. 이날은 중계 법정(재판을 화면으로 볼 수 있는 다른 법정)도 운영됐는데, 이들은 중계 법정에서 거듭 사진·영상을 촬영해 제지당하기도 했다. 법원 측은 결국 중계 법정에서 화면은 가리고 음성으로만 재판 내용을 들을 수 있도록 조치했다.이날 공판에 특검팀 측은 박상진 특검보와 오정헌·남도현·박동진·김효진 검사가 출석했다. 한 총재의 변호인으로는 송우철·이혁·권오석·류재훈·서병원·윤화랑·박진원·김진혁 변호사(이상 법무법인 태평양)와 강찬우·이남균·최정욱·송시현·채해정·정태원·진성윤·심규홍 변호사(이상 법무법인 LBK평산) 등 총 16명이 출석했다.다음 공판은 오는 8일 열리며 특검팀이 신청한 핵심 증인 8~10명에 대한 신문이 진행될 예정이다. 한 총재는 ▲ 권성동 국민의힘 의원에게 현금 1억 원 등을 제공하고 국민의힘 시·도당에 1억 4400만 원을 쪼개기 후원할 것을 지시한 혐의(정치자금법 위반) ▲ 김건희에게 샤넬백 두 개, 그라프 목걸이 한 개 등을 제공하도록 지시한 혐의(청탁금지법 위반) ▲카지노 원정도박 관련 수사정보를 취득한 후 증거인멸을 지시한 혐의(증거인멸교사) ▲해외 정치인들에게 선거 자금 약 7억 원을 제공하도록 지시한 혐의(업무상횡령, 특경법상 횡령)를 받고 있다.