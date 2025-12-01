강기정 광주시장 "국힘, 공당이라면 내란 세력과 결별해야"

큰사진보기 ▲윤석열 즉각 파면 촉구 1인 시위하는 강기정 광주광역시장. ⓒ 강기정 시장측 제공 관련사진보기

강기정 광주광역시장은 1일 "제1야당(국민의힘)은 내란 세력과 결별해야 한다"고 말했다.강 시장은 이날 12.3 윤석열 내란 1년을 앞두고 시청에서 기자간담회를 하고 "윤석열과 소수의 내란 세력은 심판대에 섰지만, 아직 거대한 '내란의 빙산'은 수면 아래에 남아있다"며 이같이 밝혔다.그는 "반성과 사과, 그리고 내란 세력과의 결별은 '내란의 빙산'을 녹이는 시작"이라며 "하지만 제1야당은 내란에 대한 반성과 사과를 거부하고 있다"고 지적했다.강 시장은 "내란의 우두머리인 윤석열뿐 아니라 계엄 해제 방해 의혹을 사고 있는 추경호 전 (국민의힘) 대표, 그리고 부정 선거론과 혐오를 부추기는 거리의 내란 세력과도 결별해야 한다"며 "힘들더라도 반성하고, 아프더라도 결별해야 한다. 그래야 공당이다"고 강조했다.또한 "12.3 비상계엄을 통해 우리가 다시 확인한 것은 오월정신"이라며 "오월정신의 근원지인 망월묘역을 빛의혁명 발원지로 조성하는 사업, 이웃과 피를 나누던 적십자 병원의 리모델링 사업으로 오월 정신을 이어갈 것"이라고 말했다.이어 "5·18정신 헌법전문 수록과 부당한 명령을 거부할 권리 입법화 등을 통해 더 단단한 민주주의를 만들어 갈 것"이라며 "AX 실증밸리 사업, 국가NPU컴퓨팅센터 설립, AI모빌리티 실증도시 조성 등을 통해 피땀으로 지켜온 민주의 가치를 도시 성장의 기회로 이어가겠다"고 덧붙였다.