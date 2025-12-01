유해남 "사천, 잠재력 다 못 쓴 도시... 내가 깨우겠다"

큰사진보기 ▲2026년 사천시장 선거 출마를 예고한 유해남 국민의힘 경남도당 대변인이 29일 사천체육관에서 '바다가 소년에게-내 곁에 유해남'(웰커뮤니케이션) 출판기념회를 열었다. 유해남 대변인이 인사말을 하고 있다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.

[뉴스사천=강무성 기자] 2026년 사천시장 선거 출마를 예고한 유해남 국민의힘 경남도당 대변인이 29일 사천체육관에서 '바다가 소년에게-내 곁에 유해남'(웰커뮤니케이션) 출판기념회를 열었다.이 책은 1부 <바다가 소년에게>, 2부 <바다가 청년에게>, 3부 <2만장의 명함과 1만여 개의 전화번호>, 4부 <'미래사천'의 결정적인 장면들>, 5분 <언론이 본 유해남> 등으로 구성돼 있다. 책은 유년 시절 사천시에서 나고 자란 이야기와 청년 시절의 꿈, KBS기자생활, 정치를 시작하게 된 계기, 지역으로 돌아온 후 봉사활동과 나름의 정책 비전 등을 엮어 냈다이날 행사에는 손학규 전 바른미래당 대표, 초등학교 시절 은사, 방송작가 윤영수 씨가 직접 참석해 축사를 했고, 여러 인사들이 영상 축전 등을 보냈다.손학규 전 대표는 사천이 항공우주산업의 핵심 거점임을 강조하며, "이런 전략적 요충지는 적당히 지역 활동하는 사람이 아니라 국가적 전략과 세계적 비전을 가진 지도자가 필요하다"며 유해남 대변인을 치켜 세웠다. 윤영수 방송작가는 "책을 밤새 읽었는데 진솔함과 간절함이 느껴졌다"며 "고향에 무언가 보태고 싶다는 저자의 간절함이 머지않아 이뤄지리라 믿는다"고 말했다.유해남 국민의힘 경남도당 대변인은 이날 이재후 KBS 아나운서와의 북토크에서 자신의 비전을 구체적으로 밝혔다. 그는 "사천은 잠재력을 다 쓰지 못한 도시"라며 "잠재력이 소진돼서 침체된 게 아니라 아직 발현되지 않았기에 무궁무진한 가능성이 있다"고 강조했다. 그는 "밖에서는 매력적인 도시, 안에서는 살기 좋은 도시가 자신이 꿈꾸는 사천의 모습"이라고 강조했다.이날 북토크에는 동아시아 지중해도시 회의, 사천국제공항, 우주항공 미니신도시, 해상 사천해전 거북선기념관, 전국 최고의 문화도시 사천 등이 언급됐다.저자는 KBS를 정년 5년 앞두고 명예퇴직한 이유에 관해서는 "고향을 위해 무언가 해야겠다는 사명감이 있었는데, KBS 기자 신분으로 그 꿈을 실현하는 건 직업윤리에 맞지 않았다"고 설명했다. 그러면서 "정치는 논쟁이고 행정은 실행"이라며 "추상적인 옳고 그름보다 시민에게 즉각적 도움이 되는 구체적 실행이 내 적성에 맞다"고 덧붙였다.유해남 대변인은 1969년 2월 생으로 대방초, 삼천포중, 대아고, 서울대 법대를 졸업했다. 1995년 KBS에 입사해 진주·창원 기자, 창원 보도국장, 본사 전략기획국장을 거쳐 2023년 KBS창원총국장으로 퇴임했다.