'반중 시위' 번질라... '홍콩 화재' 진상 규명 촉구하다가 체포

지난달 28일(현지시간) 화재가 완전히 진압된 홍콩 북부 타이포의 고층 아파트 단지 웡 푹 코트의 창문이 대부분 깨지거나 녹아내린 상태다.

홍콩 아파트 단지 '웡 푹 코트' 화재 참사에 대한 비판 여론이 커지는 가운데 중국 정부가 이를 '반정부 세력'으로 규정하며 단속에 나섰다.AFP통신, 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등에 따르면 1일 홍콩 주재 국가안보공서(국가안보처)는 케네스 청 캄훙 전 구의원과 여성 자원봉사자 등 2명을 체포했다고 밝혔다.이들은 화재 참사와 관련해 '정부를 증오하도록 선동한 혐의'로 전날 오후 경찰에 체포된 것으로 전해졌다.앞서 경찰은 정부의 책임 규명과 제도 개선을 촉구하며 온라인 청원을 주도한 대학생 마일스 콴을 체포하기도 했다.정부에 이재민 지원, 공사 감독 시스템 조사, 독립 조사위원회 설치, 책임자 처벌 등 4가지 사항을 요구하는 이 청원은 1만 명 넘게 서명했으나 현재는 삭제된 상태다.콴은 체포 전 AFP통신에 "우리는 홍콩이 이런 상황에 처하게 된 것을 불행하게 여기며 상황이 개선되기를 바란다"라며 "오늘날 홍콩이 안팎으로 허점투성이라는 사실을 솔직하게 인정해야 한다"라고 말했다.이어 "나는 매우 기본적인 것만 요구하고 있다"라며 "이런 요구도 선동적이거나 선을 넘었다'고 판단한다면 결과는 알 수 없다. 나는 진심으로 내가 믿는 바를 따를 수밖에 없다"라고 강조했다.또한 "정부의 자체 조사만으로는 진실을 알 수 없고 유족, 생존자, 시민들은 이를 믿지 않을 것"이라며 공개 조사를 촉구했다.경찰 측은 콴의 체포 여부에 대한 질문에 답변을 거부하며 "실제 상황과 법에 따라 처리할 것"이라는 입장을 내놓았다.이번 화재 참사에 대한 정부 책임론이 확산할 조짐을 보이자 2019년 '홍콩 민주화 시위'처럼 대규모 반중 시위로 이어지는 것을 막기 위해 중국 정부가 초기 단계부터 강력한 단속에 나선 것으로 풀이된다.홍콩 국가안보공서는 지난달 29일 성명을 통해 "위기의 순간에 반중난항(중국에 반대하고 홍콩을 어지럽힌다) 세력과 불순한 의도를 가진 사람들이 이 기회를 틈타 혼란을 일으키려 하고 있다"라고 주장했다.그러면서 "사회 분열과 대립을 조장하고 홍콩 정부에 대한 증오를 선동하면 반드시 도덕적 질책과 법적 처벌을 엄하게 받을 것"이라고 경고했다.중국 정부는 2019년 범죄인 인도 법안(송환법) 반대를 계기로 대규모 반중 시위가 열리자 홍콩보안법을 만들어 2020년 7월 국가안보공서를 출범시켰다.소방 당국에 따르면 지난 26일 오후 발생한 화재로 지금까지 최소 146명이 사망했고 79명이 다친 것으로 집계됐다. 하지만 실종자가 여전히 40여 명에 달해 인명 피해는 갈수록 더 늘어날 것으로 보인다.