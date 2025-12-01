사회부산경남한줄뉴스 25.12.01 19:18ㅣ최종 업데이트 25.12.01 19:18 함양 '민수네떴다순곰탕' 전희성 대표, 이웃돕기 현물 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲함양군 서하면‘민수네떴다순곰탕’ 전희성 대표가 서하면사무소를 방문해 겨울철 어려운 이웃을 위해 직접 농사지은 햅쌀 10kg 60포를 기탁했다고 1일 밝혔다. ⓒ 함양군청 관련사진보기 함양군 서하면'민수네떴다순곰탕' 전희성 대표가 서하면사무소를 방문해 겨울철 어려운 이웃을 위해 직접 농사지은 햅쌀 10kg 60포를 기탁했다. 전희성 대표는 "겨울이 다가와 날씨가 추워지고 있는데 작은 도움이지만 이웃들이 조금 더 따뜻하게 보낼 수 있기를 바란다."라고 말했다. #함양 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사거창군 여성친화도시 지정 현판 제막식 열어 갤러리 오마이포토 조국, 장동혁 면전서 "윤석열·부정선거·사이비·극우랑 절연하라" 1/13 이전 다음 이전 다음 정성호 법무부장관, 검찰의 대장동 항소 포기 관련 도어스테핑 국민의힘, 대검찰청 긴급 현장 규탄대회 촛불행동, 조희대 탄핵과 특별재판부 설치 촉구 박성재 전 법무부 장관, 영장실질심사 출석 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.