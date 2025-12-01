함양 '민수네떴다순곰탕' 전희성 대표, 이웃돕기 현물 기탁

큰사진보기 ▲함양군 서하면‘민수네떴다순곰탕’ 전희성 대표가 서하면사무소를 방문해 겨울철 어려운 이웃을 위해 직접 농사지은 햅쌀 10kg 60포를 기탁했다고 1일 밝혔다. ⓒ 함양군청 관련사진보기

함양군 서하면'민수네떴다순곰탕' 전희성 대표가 서하면사무소를 방문해 겨울철 어려운 이웃을 위해 직접 농사지은 햅쌀 10kg 60포를 기탁했다.전희성 대표는 "겨울이 다가와 날씨가 추워지고 있는데 작은 도움이지만 이웃들이 조금 더 따뜻하게 보낼 수 있기를 바란다."라고 말했다.