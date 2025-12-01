메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

부산경남

한줄뉴스

25.12.01 19:18최종 업데이트 25.12.01 19:18

함양 '민수네떴다순곰탕' 전희성 대표, 이웃돕기 현물 기탁

원고료로 응원하기
함양군 서하면‘민수네떴다순곰탕’ 전희성 대표가 서하면사무소를 방문해 겨울철 어려운 이웃을 위해 직접 농사지은 햅쌀 10kg 60포를 기탁했다고 1일 밝혔다.
함양군 서하면‘민수네떴다순곰탕’ 전희성 대표가 서하면사무소를 방문해 겨울철 어려운 이웃을 위해 직접 농사지은 햅쌀 10kg 60포를 기탁했다고 1일 밝혔다. ⓒ 함양군청

함양군 서하면'민수네떴다순곰탕' 전희성 대표가 서하면사무소를 방문해 겨울철 어려운 이웃을 위해 직접 농사지은 햅쌀 10kg 60포를 기탁했다.

전희성 대표는 "겨울이 다가와 날씨가 추워지고 있는데 작은 도움이지만 이웃들이 조금 더 따뜻하게 보낼 수 있기를 바란다."라고 말했다.

#함양

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사거창군 여성친화도시 지정 현판 제막식 열어

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기