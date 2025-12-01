"가짜뉴스로부터 보호법 필요" 학생 발표...최교진 "희망 봤다"

큰사진보기 ▲12월 1일 오전, 서울 난우중 3학년 6반 교실. 최교진 교육부장관이 학생들과 모둠 토의를 한 뒤 모둠원 발표를 듣고 있다. ⓒ 교육부 관련사진보기

12월 1일

12.3 윤석열 내란 1주년을 이틀 앞둔 1일 오전 10시 30분. 최교진 교육부장관과 정근식 서울시교육감이 서울 관악구에 있는 난우중학교 3학년 6반 교실의 학생 의자에 앉았다. '시민의 기본권을 지키기 위해 우리가 만드는 헌법 조항'이란 주제의 사회 수업에서 학생들과 함께 모둠 토의를 하기 위해서다.이날 최 장관이 앉은 모둠에서는 새로운 헌법에 '학생의 권리', '노인의 권리', '디지털의 권리'가 들어가야 한다고 뜻을 모았다. 최 장관이 자리에 앉기 전에 이미 이 모둠 학생들이 결정한 내용이다.이 모둠 학생들은 '학생의 권리'에 대해 "학생이 학교에서 안전하게 존중받으며 배울 수 있는 권리가 필요하다"라면서 그 예로 "(주변 A고의 경우) 혹한기에도 치마를 입도록 하는 것은 학생들의 보온권을 침해한다"라고 지적했다.'노인의 권리'에 대해 이 모둠 학생들은 "나이가 들어서도 존엄하게 대우받고 사회에서 존중받을 권리가 필요하다"라면서 "최신 기술 사용을 어려워하는 노인들을 도와야 한다"라고 제안했다. 학생들이 약자인 노인들의 권리까지 마음을 넓힌 것이다.눈길을 사로잡은 것은 세 번째 '디지털의 권리'였다. 이 모둠 학생들은 "인터넷과 기술을 안전하고 자유롭게 이용할 수 있는 권리가 필요하다"라면서 "거짓 정보나 가짜뉴스로부터 보호받을 권리가 필요하다"라고 강조했다.학생들은 이런 내용을 큰 종이에 옮겨 적어놓았다. 모둠별로 발표하기 위해서다. 이 내용을 본 최 장관은 "법률 조항 형식에 맞게 내용을 넣으면 될 것 같다"라면서 "'디지털의 권리' 부분은 '거짓 정보나 가짜뉴스로부터 보호받아야 한다'라고 쓴 것이 좋다"라고 말했다.이날 다른 모둠 학생들도 새로운 헌법 조항으로 "학생을 모두 존중하는 학생 인격존중권", "학생이 의견을 자유롭게 말하는 학생 표현의 자유", "성별, 인종, 피부색 또는 언어, 종교, 장애 등을 근거로 어떠한 차별도 금지하는 다양성 존중", "국가가 생태계를 보호하도록 하는 기후 위기 극복" 등을 제안했다. 특히 한 모둠에서는 "헌법에서 학생의 인권과 교사의 인권이 서로 침해되지 않는 선에서 보장될 권리가 필요하다"라는 의견을 내놓기도 했다.이 발표를 들은 최 장관은 "오늘 여러분의 발표를 들으며 우리나라가 여러분들에 의해 더 밝고 바른 민주주의 국가가 될 수 있다는 희망을 봤다"라고 소감을 밝혔다. 정 교육감도 "오늘 발표 내용을 들으니 참으로 의미 있는 헌법교육이었다는 생각이 든다"라고 말했다.이날 수업 참여 뒤 진행한 간담회 인사말에서 최 장관은 "권용진 선생님께서 정말 잘 지도해 주시는 수업을 함께 보고 왔는데, 무엇보다도 민주주의에 대한 깊은 관심과 애정이 있는 수업을 본 것 같아서 기분이 좋았다"라면서 "작년 12월 3일에 우리는 정말 생각지도 못했던 계엄을 겪었지만, 국회와 시민의 힘으로 헌법 절차에 따라서 헌정질서를 평화적으로 회복했다"라고 밝혔다.이어 최 장관은 "학생들이 우리 헌법이 규정하는 핵심 가치를 배우고 지키는 일은 혐오나 차별을 넘어서 민주사회의 건강한 시민으로 자라나게 하는 일일 것"이라면서 "이를 위해 교육부는 이미 민주시민교육팀을 신설했고, 내년에는 민주시민교육 전담 부서로 확대 발전시켜 꼼꼼하게 챙겨나갈 것"이라고 약속했다.