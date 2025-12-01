순천시, 민생회복지원금 8일부터 지급…시민 1인당 20만 원

큰사진보기 ▲전남 순천시가 시민 1인당 20만 원씩 지급하는 ‘민생회복지원금’을 오는 8일부터 지급한다. ⓒ 순천시 관련사진보기

전남 순천시는 지역 소비를 활성화하고 침체된 지역경제에 실질적 활력을 불어넣기 위한 '순천시 민생회복지원금'을 오는 8일부터 지급한다고 1일 밝혔다.순천시는 이번 민생회복지원금 580억 원은 부채 없이 100% 순천시 자체 재원으로 확보됐다고 설명했다.지원금은 지급기준일인 2025년 11월 7일부터 신청일까지 계속해 순천시에 주민등록 주소를 둔 시민에게 1인당 20만 원이 지급된다. 순천사랑상품권(지류, 1만 원권)으로 지급되며, 상품권은 2025년 12월 8일부터 2026년 2월 28일까지 3개월간 사용 가능하다.사용처는 순천사랑상품권 가맹점으로, 전통시장·동네마트·식당·카페·미용실 등 1만 3840개소에서 사용할 수 있으며, 읍·면 지역 하나로마트도 포함된다.신청기간은 오는 8일부터 26일까지 총 3주간이며, 주소지 읍면동 행정복지센터를 방문해 신청할 수 있다. 8일부터 12일까지는 출생연도 끝자리별 5부제로 운영하고, 15일부터는 요일 구분 없이 누구나 신청할 수 있다.시는 직장인 등 시민들의 편의를 높이기 위해 13일과 20일 토요일에도 지급창구를 운영할 예정이다. 거동이 불편한 취약계층을 대상으로는 마을회관·주택 등 현장을 직접 방문해 신청과 지급을 돕는 맞춤형 주민편의 서비스를 제공할 계획이다.시는 이번 지원금이 침체된 지역 소비를 활성화하고, 전통시장과 골목상권의 매출 회복에 직접 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 또한 시민들의 생활비 부담을 완화해 지역경제 전반의 선순환 구조를 강화하는 효과도 클 것으로 전망된다.시 관계자는 "이번 민생회복지원금은 침체된 지역경제의 터널을 지나 위로와 용기를 얻을 수 있는 마중물이 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 시민 생활 안정과 지역경제 회복을 위한 정책적 노력을 계속 이어가겠다"고 말했다.