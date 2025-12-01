메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

광주전라

25.12.01 14:14최종 업데이트 25.12.01 14:14

순천시, 민생회복지원금 8일부터 지급…시민 1인당 20만 원

순천사랑상품권 지급…1만 3840개소에 내년 2월까지 사용

원고료로 응원하기
전남 순천시가 시민 1인당 20만 원씩 지급하는 ‘민생회복지원금’을 오는 8일부터 지급한다.
전남 순천시가 시민 1인당 20만 원씩 지급하는 ‘민생회복지원금’을 오는 8일부터 지급한다. ⓒ 순천시

전남 순천시는 지역 소비를 활성화하고 침체된 지역경제에 실질적 활력을 불어넣기 위한 '순천시 민생회복지원금'을 오는 8일부터 지급한다고 1일 밝혔다.

순천시는 이번 민생회복지원금 580억 원은 부채 없이 100% 순천시 자체 재원으로 확보됐다고 설명했다.

지원금은 지급기준일인 2025년 11월 7일부터 신청일까지 계속해 순천시에 주민등록 주소를 둔 시민에게 1인당 20만 원이 지급된다. 순천사랑상품권(지류, 1만 원권)으로 지급되며, 상품권은 2025년 12월 8일부터 2026년 2월 28일까지 3개월간 사용 가능하다.

AD
사용처는 순천사랑상품권 가맹점으로, 전통시장·동네마트·식당·카페·미용실 등 1만 3840개소에서 사용할 수 있으며, 읍·면 지역 하나로마트도 포함된다.

신청기간은 오는 8일부터 26일까지 총 3주간이며, 주소지 읍면동 행정복지센터를 방문해 신청할 수 있다. 8일부터 12일까지는 출생연도 끝자리별 5부제로 운영하고, 15일부터는 요일 구분 없이 누구나 신청할 수 있다.

시는 직장인 등 시민들의 편의를 높이기 위해 13일과 20일 토요일에도 지급창구를 운영할 예정이다. 거동이 불편한 취약계층을 대상으로는 마을회관·주택 등 현장을 직접 방문해 신청과 지급을 돕는 맞춤형 주민편의 서비스를 제공할 계획이다.

시는 이번 지원금이 침체된 지역 소비를 활성화하고, 전통시장과 골목상권의 매출 회복에 직접 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 또한 시민들의 생활비 부담을 완화해 지역경제 전반의 선순환 구조를 강화하는 효과도 클 것으로 전망된다.

시 관계자는 "이번 민생회복지원금은 침체된 지역경제의 터널을 지나 위로와 용기를 얻을 수 있는 마중물이 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 시민 생활 안정과 지역경제 회복을 위한 정책적 노력을 계속 이어가겠다"고 말했다.

#순천시#민생회복지원금#1인당20만원

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

최연수 (karma4) 내방

2007년 지역신문을 시작해서 남도일보를 거쳐 국회의원 보좌관을 지낸 바 있습니다. 여러 경험을 통해 좋은 기사를 만들어 내도록 노력하겠습니다.

이 기자의 최신기사"여수시 해양휴양관광도시 맞나?"…정현주 시의원 질타

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기