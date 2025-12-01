북한이 Su-25에 '타우러스'를 달 수 있다고?

최근 북한은 공군 창설 80주년 열병식 행사에서 수호이(Su-25) 공격기에 공대지 미사일 '타우러스(TAURUS)'로 추정되는 무장을 장착한 모습을 공개했다. 장거리 정밀타격이 가능한 타우러스는 한국이 보유한 대표적 스탠드오프 무기다.
문제는, 1970년대 개발된 구형 Su-25 플랫폼에 서방의 첨단 미사일을 통합하는 것이 과연 기술적으로 가능한가 하는 점이다. 북한의 주장처럼 실제 작전능력을 갖춘 전력인지, 아니면 보여주기식 '허상 전력'인지 따져볼 필요가 있다.
Su-25는 1975년 첫 비행을 한 구형 아음속 근접지원기다. 원 설계 목적은 전장 근접지원(CAS)으로, 정밀유도무기보다는 로켓, 기관포, 단순 폭탄 투하에 최적화된 플랫폼이다. 즉, 현대적 의미의 네트워크 기반 공격임무나 정밀유도무기 운용을 염두에 둔 기종이 아니다.
이런 항공기에 첨단 장거리 미사일을 장착하려면 단순히 '기체에 매다니면 된다'는 수준을 훨씬 뛰어넘는 복잡한 기술이 요구된다.
첫째, 항공기-미사일 간 통합(Integration) 문제다. 미사일은 아주 정밀한 디지털 통신 체계를 기반으로 작동한다. 반면 Su-25의 원형 소프트웨어는 아날로그 기반이며 디지털 항전장비도 호환되지 않는다. 즉, 미사일이 비행 중 항공기와 데이터를 교환하고 목표 프로그래밍을 수행하려면 항공기 내부의 임베디드 소프트웨어를 대대적으로 뜯어 고쳐야 한다. 이는 단순한 업그레이드가 아니라 사실상 항전 시스템 재설계 수준을 가져야 한다는 뜻이다. 가능할까?
둘째, 북한이 이러한 통합 기술을 독자적으로 구현할 수 있는가 하는 문제다. 실제 미사일 시스템을 통합하려면 해당 무기의 내부 프로토콜, 데이터 구조, 소프트웨어 등 극도로 민감한 기술 자료가 필요하다. 북한이 타우러스를 역설계했다고 주장하려면 실물 확보가 선행돼야 하고, 확보하더라도 무기의 보안 구조를 완전히 해독해 항공기와 연결하는 능력은 수십 년 축적된 항공 전자공학 기술 없이는 사실상 불가능하다. 여기에 셀 수 없는 성능시험은 기본으로 동반되어야 한다.
셋째, 공개된 사진의 신빙성 역시 논란이다. 과거 북한은 무기 체계를 과장해 선전용으로 활용한 전례가 있다. ICBM 모형 논란, 순항미사일 실험 의혹 등이 반복적으로 제기되어 왔다. 이번 Su-25에 장착된 미사일 역시 외형만 모방한 더미(모형) 가능성이 상당하다. 외형은 그럴듯하게 만들 수 있지만, 실제 통합과 작전 능력은 전혀 다른 차원의 문제다.
결국 북한이 공개한 '타우러스 탑재 Su-25'는 상징적·정치적 목적이 더 커 보인다. 노후 공격기에 최첨단 무기를 장착한 듯한 이미지를 통해 전력 현대화의 메시지를 과시하려는 의도일 가능성이 크다. 1970년대 플랫폼에 최신형 정밀타격 미사일을 통합하는 것은 말처럼 간단한 일이 아니다.
군사 기술의 세계는 선전과 달리 냉정한 현실의 영역이다. 하나의 무기체계 개발을 위해서는 어마어마한 돈과 시간, 그리고 실력이 동반되어야 하는 매우 중요한 일이다. KF-21 항공기를 개발함에 있어 끊임없이 시험비행에 임하는 이유도 이것 때문이다. 실제 능력이 뒷받침되지 않은 무기 과시는 결국 정치적 허세에 불과하며, 북한이 이번에 공개한 전력 역시 '전시용 무장'에 그칠 가능성이 크다.