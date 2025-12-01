박완수 "우주항공산업진흥원, 경남 설립 당위성 입증"

큰사진보기 ▲박완수 경남도지사, 1일 확대간부회의. ⓒ 경남도청 관련사진보기

한국형발사체 누리호 4차 발사가 성공한 것과 관련해, 박완수 경남도지사는 "우주항공산업진흥원이 경남에 설립되어야 하는 당위성을 명료하게 입증한 결과"라고 강조했다.박 도지사는 1일 경남도청 도정회의실에서 열린 확대간부회의에서 "지역 민간 기업 주도로 이루어진 이번 발사는 경남이 명실상부한 대한민국 우주항공산업의 중심지임을 명백히 보여주었고, 이를 기반으로 우주항공복합도시 조성을 속도감 있게 추진할 것"이라고 밝혔다.박 지사는 "과거 공공(항공우주연구원) 주도 방식에서 벗어나, 도내 기업인 한화에어로스페이스가 체계 종합을 주관한 이번 발사는 대한민국 우주산업의 패러다임이 민간 주도로 바뀌고 있음을 보여주는 결정적 사건"이라고 강조했다.이어 "이번 성공은 경남이 명실상부한 우주항공산업의 본산임을 증명한 것"이라며 "우주항공산업진흥원 설립과 우주항공복합도시가 왜 경남에 조성되어야 하는지에 대한 논리적 당위성이 이번 발사를 통해 명확해졌다"고 덧붙였다.우주항공산업진흥원은 정책개발, 기술이전과 사업화, 창업과 해외 진출 지원 등 국가 우주항공산업을 체계적으로 지원할 전담기관으로, 사천에 있는 우주항공청이 9월 공청회를 통해 설립 추진을 공식화 했다.대전광역시도 우주항공산업진흥원 유치에 나서 경남도와 경쟁하고 있다.