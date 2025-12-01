사회부산경남한줄뉴스 25.12.01 13:45ㅣ최종 업데이트 25.12.01 13:45 마산YMCA 2일 아침논단 "내란 1년, 다시 민주주의 묻다" 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 마산YMCA는 2일 오전 7시 회관 청년관에서 "내란 1년, 헌법의 이름으로 다시 민주주의를 묻다"라는 주제로 시민논단을 연다. 이장희 국립창원대 교수(헌법학)가 발제를 통해 "지난 1년간의 정치·법적 쟁점을 헌법적 시각에서 분석하고, 민주주의 회복과 향후 개헌 논의의 방향성을 제시할 예정"이다. #내란 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사박완수 "우주항공산업진흥원, 경남 설립 당위성 입증" 갤러리 오마이포토 이배용, 휠체어 타고 지하로 '도둑 출석' 1/9 이전 다음 이전 다음 정성호 법무부장관, 검찰의 대장동 항소 포기 관련 도어스테핑 국민의힘, 대검찰청 긴급 현장 규탄대회 촛불행동, 조희대 탄핵과 특별재판부 설치 촉구 박성재 전 법무부 장관, 영장실질심사 출석 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.