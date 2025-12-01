마산YMCA 2일 아침논단 "내란 1년, 다시 민주주의 묻다"

마산YMCA는 2일 오전 7시 회관 청년관에서 "내란 1년, 헌법의 이름으로 다시 민주주의를 묻다"라는 주제로 시민논단을 연다.



이장희 국립창원대 교수(헌법학)가 발제를 통해 "지난 1년간의 정치·법적 쟁점을 헌법적 시각에서 분석하고, 민주주의 회복과 향후 개헌 논의의 방향성을 제시할 예정"이다.