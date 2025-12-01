'나경원 간사' 포기한 국힘, 민주당 압박 "대장동 국조 수용하라"

큰사진보기 ▲송언석 국민의힘 원내대표가 1일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회에서 발언하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

"법사위 야당 간사 선임이라고 하는 조건에 저희는 목매지 않겠다."

AD

큰사진보기 ▲지난 26일 국회 의원회관에서 '독립외교 40년 : 이승만의 외로운 투쟁' 시사회를 주최한 나경원 국민의힘 의원이 장동혁 국민의힘 대표(왼쪽)와 전 대선후보였던 김문수 전 고용노동부 장관(오른쪽)과 함께 행사장에 착석해 있는 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

국민의힘이 국회 법제사법위원회 야당 간사 선임 철회 의사를 밝혔다. 지난 8월 28일 당 연찬회에서 나경원 국회의원을 법사위 간사로 내정한 지 96일 만이다.더불어민주당과 조국혁신당 등의 반대로 나경원 의원의 간사 선임이 정식으로 이뤄지지 못한 가운데, 국민의힘은 '대장동 항소 포기' 국정조사 협상을 두고 '나경원 간사 선임'을 조건으로 제시했다. 별도의 특별위원회가 아니라 국회 법사위에서 국정조사를 진행하자는 민주당의 요구를 받아들이는 대신, 역으로 추가 조건 3가지를 던진 것이다.하지만 해당 조건들에 대해 민주당이 난색을 표하며 거부반응을 보이자, 국민의힘은 재차 기존 조건 중 여당의 반발이 가장 심했던 '나경원 간사 선임' 조건을 포기했다. 국정조사 성사를 위해 여당보다 훨씬 적극적으로 협상에 임하고 있다는 그림을 그리는 셈이다.송언석 원내대표는 1일 오전 당 최고위원회의에서 "민주당이 의사결정이 상당이 어려운 것으로 보인다"라며 '나경원 간사 포기'를 선언했다. "민주당은 대장동 항소포기 외압 의혹, 심지어 그들의 표현을 빌리자면, 조작수사·조작기소 라고 하는데, 이런 부분을 포함해서 실체적 진실을 국민에게 알릴 수 있는 국정조사를 즉각 수용하길 바란다"라고 압박했다.이후 회의를 마치고 기자들과 만난 박성훈 수석대변인은 나경원 의원 법사위 간사 선임을 포기하는 것이 맞냐고 묻자 "맞다"라고 답했다. "법사위 차원의 국조가 진행될 수 있다면, 야당 간사 선임에 저희가 목매지 않고 진행할 생각"이라는 이야기였다.나 의원 대신 다른 의원을 간사로 선임할 것인지, 아니면 간사 없이 상임위원회 활동을 이어갈 것인지 묻자 "그 부분은 다 열려 있는 부분"이라는 답이 돌아왔다. 박 대변인은 "민주당의 입장 변화를 이끌어내기 위한 국민의힘의 제안"이라며 "국민적 의혹이 큰 이번 사건의 진실을 밝힐 수만 있다면, 야당 간사 선임과 같은 이슈에 연연하지 않겠다는 게 국민의힘 입장"이라고 부연했다.국민의힘은 김효은 대변인 명의의 논평을 통해서도 여권을 압박했다. 김 대변인은 "간사 자리까지 포기했다. 대장동 국정조사를 미루는 자가 곧 공범이다"라는 제목의 논평을 내고 "국민의힘은 대장동 항소 포기 사태의 진실을 밝히기 위해 법제사법위원회 야당 간사 선임 문제마저 선제적으로 내려놓았다"라고 목소리를 높였다.그는 "이제 법사위에는 여당 간사만 있는 비정상적인 구도지만, 그 불리한 조건조차 감수하고서라도 국정조사를 통해 진실을 밝히겠다는 뜻을 분명히 한 것"이라며 "조사 무대도, 방식도, 범위도 민주당 뜻대로 맞춰 준 데 이어, 이제는 간사 자리까지 내려놓은 것"이라고 강조했다.이어 "그럼에도 민주당은 여전히 '절차 탓', '간사 탓'만 하며 국정조사 합의를 피하고 있다"라며 "상대 당이 정한 간사를 존중해 온 국회의 기본 관례를 무너뜨린 데 이어, 그것을 다시 국조 회피의 명분으로 삼는 것은 '핑계 찾기 정치'에 불과하다"라고 꼬집었다.김 대변인은 "국민의힘이 간사 선임까지 내려놓은 이유는 분명하다"라며 "범죄자 일당에게 돌아간 7800억 원의 경위를 규명하고, 무너진 법치주의와 공정의 가치를 국민께 되돌려 드리려는 것"이라고 목소리를 높였다. 이어 "민주당은 더 이상 진실 앞에서 도망치지 마시라"라며 "국회가 마땅히 해야 할 바를 더 이상 미루지 말고, 지금 당장 대장동 법사위 국조에 응답해야 한다"라고 요구했다.이에 대해 민주당은 1일 오후 현재까지 뚜렷한 입장을 밝히지 않고 있다. 이날 오전 당 최고위원회의를 마치고 기자들과 만난 박수현 더불어민주당 수석대변인은 관련 질문이 나오자 "기자께서 질문하신 내용을 저도 지금 처음 들었다"라며 "아마 이런 상황의 변화에 대한 내용들을 가지고 오늘 오후에 원내지도부 협의가 이루어진다면, 아마 그 부분까지 포함해서 논의가 진행되지 않을까 생각을 한다"라고 전했다.