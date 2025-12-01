외국에서 김장하기, '보쌈 공식'도 지켰습니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

해외에 살면서 김장을 하게 될 줄은 예전엔 미처 생각하지 못했다. 지난 11월 30일(현지 시각),그 일을 했다. 이날 우리는 작은 아들 부부와 함께 김장을 마쳤다. 예전처럼 한국에서 살 때 수십 포기에서 심지어는 수백 포기까지 동네 사람들과 품앗이하던 시절은 아니지만, '한 해의 농사'라는 말이 자연스럽게 떠오르는 하루였다.과거 직접 농사지은 배추로 김장을 하던 기억이 생생하다. 김장 재료 전부를 따로 살 필요가 없었다. 밭에서 거둬온 배추만으로도 풍년 같은 기분이 들었다. 쌀 농사도 그렇지만 배추 농사가 잘 되지 않은 해는 왠지 1년 농사를 망쳤다는 생각이 드는 때였다.이날은 그때에 비할 수 없지만, 배추 한 박스(7포기)와 무 15kg을 할인 가격으로 한인 마트에서 사 와 김장 김치를 담갔다. 어쩌면 담그는 양이 적어 김장이라는 말이 무색할 정도다. 무늬만 김장 담그는 날일 수도 있지만, 우리 집에서는 충분히 김장 하는 날이라 할 만하다. 배추 17달러(약 1만 7000원), 무 20달러(약 2만 원). 요즘 물가에 비하면 참 고마운 가격이었다.전날부터 아내와 나는 배추와 무 이외에 쪽파, 마늘, 새우젓, 생강, 갓 등 필요한 재료를 마트에서 사 와 손질하느라 부산했다. 이날 오전 김치를 담기 위해 늦은 밤 배추를 미리 절여 두었다. 며칠 전에는 작은 아들이 전화를 걸어와 "김치 담는 날 같이 하고 싶다"며 날짜를 알려 달라고 부탁했다. 덕분에 일요일 휴일을 김장 날로 정하게 되었다. 아들 부부가 김치 담는 일을 함께하겠다는 말이 고마워 아내와 나는 준비하는 손길에 더욱 힘이 들어갔다.다음날 아들 부부가 오기 전, 무 다듬고 채 써는 일은 내가 맡았다. 아내는 예전에 채칼에 여러 번 손을 다친 기억이 있어 자연스레 내 몫이 되었다. 예정 시간보다 30분이나 일찍 도착한 아들 부부와 함께 본격적으로 김장이 시작됐다.무는 양이 많아 네 개 정도는 신문지에 싸서 보관하고, 나머지는 채를 썰어 배추김치 양념에 버무렸다. 별도로 깍두기도 만들었다. 사실 아들 부부의 일손을 기대했던 건 아니다. 그저 참여했다는 사실만으로도 충분히 의미 있었다. 요즘 젊은 세대에게 김장은 생소할 수도 있기 때문이다.특히 해외에서는 김치가 식탁의 필수 음식에서 한동안 멀어져 있었던 것도 사실이다. 며느리가 김치 담는 일에 익숙하지 않을까 싶어 이것저것 건네주며 도움을 요청했다. 아내는 "우리가 그냥 하자"고 했지만, 나는 함께 김치 담는 우리 전통 음식의 정서를 조금은 느껴보면 좋겠다고 생각했다. 김치가 요즘 세대의 식탁에서 차지하는 비중이 줄었다고 해도, 김장이라는 문화 만큼은 계속 이어져야 하지 않을까 하는 마음이 들었다.김장이 끝난 뒤 김장 김치에 사용되었던 용기를 깨끗하게 닦는 건 작은아들이 맡았다. 그릇 중에는 고무로 된 오래된 대야가 있다. 한국에서 이민 올 때 가져온 것인데, 아들은 이 대야가 신기한지 언제 샀는지, 얼마 정도였는지 물어보았다. 이런 오래된 생활 용기가 요즘 세대에게는 하나의 '옛 물건'처럼 보인다는 사실도 흥미로웠다.오랜 시간 김장을 마치고 우리는 늦은 점심으로 김치 보쌈을 준비해 함께 먹었다. 김장 뒤 보쌈은 거의 공식처럼 따라붙는 음식이다. 식사를 마치고 아내는 김치 말고도 이것저것 챙겨 작은아들 부부에게 줄 짐을 싸느라 분주했다. 문득 부모님 생각과 누님 생각까지 떠올랐다. 이번 김장 재료로 사용한 고춧가루는 누님이 직접 농사지어 지난해 한국 방문 때 싸 주신 고춧가루였기 때문이다.이민 초기에는 김치와 고추장은 여전히 해외 여행자들에게는 필수품이었고, 이민자들에게도 한국 식재료는 한국에서 직접 가져오지 않으면 현지에서는 구할 수 없는 물품들이었다. 시간이 지나 한인마트가 생기고, 지금은 한국 못지않은 식재료를 언제든 구할 수 있게 되었다. 덕분에 고향 음식에 대한 향수도 많이 옅어졌다.냉장고에 김장김치가 가득 차 있는 모습을 보니 괜스레 부자가 된 기분이다. 김장을 1년 농사에 비유한 이유를 새삼 깨닫는다. 해외에서 가족과 함께 담근 김장 김치는 단순한 음식이 아니라, 세대를 이어주는 우리의 문화이자 집 안에서 작은 축제처럼 치러낸 하루였다.