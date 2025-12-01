논산시 자원순환 행정 '우수'… 현장 개선에 속도

큰사진보기 ▲박승선 논산시 자원순환과장이 행정사무감사에서 의원들의 질의에 답하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

2025년도 논산시 행정사무감사 4일 차에서 자원순환과가 집중 점검을 받았다.윤금숙·홍태의·민병춘·장진호 의원이 주요 현안에 대한 개선 방향을 잇달아 제시했고, 박승선 자원순환과장은 정확한 업무 이해를 바탕으로 차분한 답변을 이어가 "준비가 잘 된 감사"라는 평가를 얻었다.윤금숙 의원은 축제 다회용기 운영 성과를 긍정적으로 평가했다. 작년 행감에서 지적했던 세척 문제와 용기 부족 사태가 크게 개선되었다며 "색상도 무난했고 수거도 빨랐다. 시민 위생과 직결되는 만큼 계속 철저하게 관리 해달라"고 주문했다. 박 과장은 "지속적으로 품질을 점검하겠다"고 답했다.홍태의 의원은 농촌 지역의 위생 문제를 집중 질의했다.홍 의원은 "시민은 행정의 수고보다 체감 환경을 본다. 냄새와 청결 상태가 기준이다"라고 말하며 철저한 수거를 주문했다.이에 박 과장은 "면 지역 음식물 별도 수거체계를 구상하고 있으며 청소 주기 강화, 전용 인력 배치도 검토 중"이라고 밝혔다.민병춘 의원은 공공 세척센터 설치를 강하게 요구했다. 현재 축제에서 사용하는 다회용기 세척 비용은 연간 1억 원 이상. 업체가 진주까지 가서 세척하는 사례까지 언급하며 예산 낭비와 비효율을 꼬집었다.민 의원은 "2027 세계딸기산업엑스포를 준비하려면 일회용품 제로 도시를 위한 기반 시설부터 갖춰야 한다"고 강조했다.박 과장은 "장례식장 등으로 다회용기 사용이 확산되는 만큼 필요성에 공감한다"며 "국비 지원 등 재원 방안을 마련해 추진하겠다"고 답했다.장진호 의원은 순환형 매립지 정비사업의 공정성 확보 방안을 제안했다.공법 심의만으로는 부족하다며 "업체별 시연회를 통해 실제 분류 성능을 비교·평가해야 한다"고 강조했다. 박 과장은 "충분히 검토해 반영할 수 있도록 하겠다"고 응답했다.자원순환과는 ▲순환형 매립지 조성 ▲다회용기 확대 ▲면 지역 환경 개선 등 생활환경 전반을 책임지는 핵심 부서다.이번 감사는 비판보다는 현장을 바꿀 실행력에 초점을 맞춘 질의가 이어졌고, 박승선 과장 역시 구체적 대안을 제시하며 호평을 받았다.행정사무감사는 12월 3일까지 계속된다.