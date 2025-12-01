환경시민단체 "하동LNG 발전소' 건설, 승인 취소해야"

큰사진보기 ▲하동시민행동, 사회적협동조합오하동, 하동참여자치연대, 경남기후위기비상행동, 경남환경운동연합이 1일 경남도청 앞에서 기자회견을 열어 ‘하동LNG 발전소’ 건설사어 승인 철회를 촉구했다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

"누구를 위한 액화천연가스(LNG)발전소인가. '하동LNG 발전소' 건설사업, 전기위원회 승인을 규탄한다."하동시민행동, 사회적협동조합오하동, 하동참여자치연대, 경남기후위기비상행동, 경남환경운동연합이 1일 경남도청 앞에서 기자회견을 열어 이같이 밝혔다.산업통상자원부 산하 전기위원회가 지난 11월 28일, 한국남부발전이 신청한 하동 LNG발전소 건설사업을 승인 결정했고, 이에 시민환경단체들이 반대하고 나섰다.기후위기를 설명한 이들은 "온실가스를 배출하는, 그것도 온실효과가 이산화탄소보다 수십에서 백배 가량 크다고 하는 메탄가스를 대량으로 배출하는 LNG발전소를 짓기로 결정했다는 것은 국가가 시대를 읽지 못하는 어리석음과 미래 세대에 대한 무책임의 상징일 뿐이라는 것을 보여준다"라고 밝혔다.이들은 "한국전력이 지분을 100% 보유한 사실상의 국유기업인 한국남부발전이 경제성이 매우 낮음에도 불구하고 약 1조 4000억 원이라는 막대한 재정이 투입되는 사업을 사실상 '강행'했다는 것"이라고 지적했다.2020년 이후 우리나라 전체 LNG발전소의 가동률이 40%를 넘지 못하는 조건에서 전체 가동률을 더욱 낮출 수 밖에 없는 사업을 사업자는 '강행'하고, 정부는 승인했다는 것이다.환경시민단체들은 "2020년 34.1%, 2021년 40.3%, 2022년 38.4%, 2023년 35.7%, 2024년 35.5%. 이 숫자들은 우리나라 전체 LNG발전소(열병합발전소 제외)의 설비 가동률이다"라며 "통계만 놓고 볼 때, 지난 4년 간 우리나라 LNG발전소는 절반 이상 가동된 적이 없다"라고 밝혔다.이들은 "하동 LNG발전소는 수요처와의 거리가 멀어 전력시장에서의 입찰단가가 상대적으로 높을 수밖에 없으며, LNG를 한국가스공사에서 공급받기 때문에 발전단가가 높아질 수밖에 없어 전력시장에서의 가격 경쟁력을 보장할 수 없다"라고 지적했다.이들은 "과거에 부정되었던 경제성이 하루 아침에 '있는' 것으로 바뀌고, 그것을 근거로 막대한 재정사업을 추진한다면 적어도 그 바뀐 근거를 제시해야 할 것"이라며 "반드시 발전소를 건설해야만 한다면, 앞으로 낮을 수 밖에 없는 설비 가동률에도 불구하고 하동 LNG발전소가 국가전력망에서 어떤 역할과 의미를 갖는지도 설명해야만 할 것"이라고 밝혔다.한국남부발전에 대해, 이들은 "만약 이번 승인 결정이 되돌릴 수 없는 성격의 것이라고 한다면 한국남부발전이 LNG발전소 건설사업 추진 과정에서 우리와 미래세대에게 약속을 지킬 것을 촉구한다"라고 밝혔다.