박주민 "장동혁 이번엔 '우리가 윤석열이다', 윤석열이 했던 얘기 그대로"

■ 방송 : 오마이TV <박정호의 핫스팟> (09:30~10:10)■ 진행 : 박정호 / 오마이TV 기자■ 대담 : 박주민 / 더불어민주당 의원◎ 박정호 > 자, 바로 이어서 가보죠. 박주민 민주당 의원 모셔봅니다. 안녕하십니까? 12월 3일 내란의 밤. 벌써 1년이 다 돼갑니다.◎ 박주민 > 이제, 이제 1년이 돼가는 거죠, 뭐.◎ 박정호 > 이제. 이제. 정말 시간이 빨리 간다는 생각도 들고. 의원님도 아, 1년 전에. 아 그 엄혹한 그 시간. 생각 좀 나시겠어요.◎ 박주민 > 생각납니다. 그러니까 제가 몇 차례 이제 언론에서도 말씀드렸는데, 그때 사실 죽을 각오로 국회 갔거든요. 그러니까 그때 분위기를 모르는 분들이야 마치 없었던 일처럼 얘기하는데, 저는 전화를 받자마자, 그리고 TV를 켜자마자. 사실 전시 또는 기타 이에 준하는 사변이 보도가 안 되고 있어요. 근데 군이 투입됐다 그러고 국회 쪽으로 오고 있다는 거예요.◎ 박정호 > 그렇죠.◎ 박주민 > 그러면 사실상 이건 내란인 거잖아요. 그래서 저는 듣자마자 내란이라는 생각이 들었고.◎ 박정호 > 아. 듣자마자 내란이다.◎ 박주민 > 왜냐면 내란죄가 그래서 만들어진 거거든요. 이승만이 국회에 군대를 넣으면서. 계엄 하면서 국회에 군대를 넣으면서 사달이 벌어졌던 것을 재발 방지하기 위해서 그다음 해에 형법을 개정하면서 내란죄를 넣어요. 이게 다 아는 거예요, 법학을 공부한 사람들은. 그러니까 딱 이거 내란인데? 그렇잖아요. 전시 기타 이에 준하는 사변도 없고 군대가 국회로 가고 있다 그러고.◎ 박정호 > 헌법 유린을.◎ 박주민 > 예. 그러면 이거 딱 내란인 거예요. 그래서 내란이구나 해서 차를 바로 불러가지고 차 타고 가면서 제 짝꿍한테 전화해서 딸아이를 데리고 딴 데에 가 있어라. 난 못 들어온다. 그러고 갔어요. 그리고 실제로 본회의장 안에 있을 때 실시간으로 밖에 있던 보좌진들이 이제 카톡이나 텔레그램 메시지로 군인들이 들어왔습니다, 헬기가 내렸습니다, 뭐 유리창이 깨졌습니다. 그럼 빨리 표결하게 해달라. 물론 표결을 해도 우린 잡혀갈 거라고 생각을 했었어요.◎ 박정호 > 그래요?◎ 박주민 > 그때, 예. 그때 그래서 의원들은 표결이 그래도 역사적 의무니까, 기록에라도 남기도록 표결하고 끌려가더라도 끌려가자. 이런 얘기들을 많이 했었어요. 근데 지금 와서는 마치 아무 일이 없었던 것처럼.◎ 박정호 > 뭐 여섯 시간짜리 그거 가지고 그러냐 그러더라고요.◎ 박주민 > 예. 그러냐, 이렇게 얘기를 하고 있어요.◎ 박정호 > 그날을 떠올려봐야 되고요. 지금 군인들이 국회 앞에 있던 모습, 오마이TV가 그때 발 빠르게 실시간 현장 모습을 보여주면서 여러분과 함께 밤을 새웠었는데.◎ 박주민 > 저때 시민분들도 굉장히 걱정이 돼서 많이 와주셨고요. 총 앞에서, 장갑차 앞에서 본인의 몸을 던져가면서 막았었어요. 그리고 제가 라이브 하면서 인터뷰한 직업군인 출신 시민 한 분이 계셨는데, 그분은 막 눈물을 흘리시면서 죄송하다 그러는 거죠. 왜 그러냐 그랬더니 본인이 저 투입된 부대 출신이라는 거예요. 그래서 무장한 걸 딱 보고는, 야 여기 있다간 사달 난다 해서 본인은 겁이 나서 빠져나왔다는 거예요. 그런 상황이었는데 뭐 박성재 법무부 장관은 저 당시 불법성을 인식하지 못했을 것이다 이래서 영장 두 번 기각됐죠. 나경원 의원, 지금도 그래요. 어, 우리가 그날 불법인 줄 알았을까? 자기도 해제하려고 들어오려 그랬다가 막혔다며. 불법이라는 걸 알았으니까 자기네들도 들어오려고 했었겠죠. 근데 이제 와서는 저런 일은 없었다. 동시에 민주당이 내란 몰이를 하고 있다. 터무니없는 진짜 새빨간 거짓말들을 하고 있는 거예요.◎ 박정호 > 네. 그러니까 이걸 누가 들어도, 그러니까 국민들이 다 아는 이 상황. 내란이다, 이걸 법조인 출신들이 몰랐다, 이것도 참 이해가 안 되는 것이고.◎ 박주민 > 말도 안 되죠. 저는 아까도 말씀드렸지만 전화 받고 TV 잠깐 켜 봐. TV 딱 켜보는 순간 예능프로, 예능프로가 진행되는 거예요. 아, 내란이다. 전시 또는 기타 이에 준하는 사변이 있으면 그걸 먼저 보도하고 있었을 거 아니에요. 언론에서.◎ 박정호 > 그렇죠.◎ 박주민 > 그게 없었어. 그다음에 군대가 국회로 오고 있어. 어? 야 이건 내란이다. 그래서 저는 차 타고 가면서 국회의장한테 전화해서 빨리 오셔야 될 것 같다. 원내 김용민 수석한테 전화해서 의원들 모아야 될 것 같다 얘기를 했고. 도착해서는 박찬대 그 당시 원대한테는 개별 문자도 뿌려라. 의원들 텔방에만 모이라고 해봤자 이게 지금 전파가 안 된다. 그렇게 얘기했고. 그다음에 한동훈 보고는 참, 들어가서 전화해라라고 했고. 그다음에 다시 박찬대 원대한테는 이재명 대표님 오시면 한동훈하고 악수하게 해라. 이렇게 쭉 얘기를 했었던 건데. 되게 굉장히 긴박했죠.◎ 박정호 > 긴박한 상황이었다. 그래서 이재명 대통령도 오는 3일, 계엄 1년을 맞아서 특별 담화를 발표할 예정이기도 한데. 어떤 내용을 좀 기대를 하십니까, 의원님은?◎ 박주민 > 아마 시민분들에 대한 감사함을 표명하실 것 같아요. 너무 감사했다, 이런 얘기. 그다음에 그 이후에 이제 내란 종식을 해왔던 과정에 대한 설명을 좀 하실 거고. 당연히 이제 남은 과제에 대해서도 얘기를 하시겠죠.◎ 박정호 > 네. 아직도 내란이 종식이 안 됐다라고 저희 뭐 시청자분들도 그렇고 많은 분들이 말씀을 주고 계시고 재판도 진행 중입니다.◎ 박주민 > 맞습니다. 예.◎ 박정호 > 지금 특검의 영장 청구가 사법부에서 줄줄이 기각이 되기도 하고, 윤석열이 먼저 풀려날 수도 있다. 물론 그렇게 되지 않겠지만 그런 생각이 들 정도로 이거 너무 재판이 질질 끌어지니까. 내란 재판 같은 경우.◎ 박주민 > 맞습니다. 지금 1월 18일이 아마 구속 기한이고요. 그러기 때문에 자칫 잘못하면 지금 구속 기한이 종료될 수 있는 상황이에요. 물론 여러 특검에서 추가 혐의로 구속영장을 청구할 수도 있습니다. 만약에 그런 상황이 닥친다면.◎ 박정호 > 그렇겠죠. 그렇겠죠. 그래서 뭐 풀려나는 일이 없을 거라고는 일단은 생각은 하고 있지만 그래도 떨리고 불안해요. 불안하고. 그러다 보니까 내란전담재판부 설치해야 된다. 이 목소리. 어제는 조승래 사무총장도 강조를 했지만, 신속하게 진행을 하겠다. 2심 재판부터는 가능하게 하겠다. 이런 얘기를 하더라고요.◎ 박주민 > 맞습니다, 예.◎ 박정호 > 민주당의 일관된 생각이다.◎ 박주민 > 네. 맞습니다.◎ 박정호 > 1심은 뭐 지금 어쩔 수 없이 어렵게 됐지만 2심은 할 수 있다. 위헌 논란 이런 것도 계속해서 지적이 될 거 아닙니까?◎ 박주민 > 위헌 논란은 없어요.◎ 박정호 > 없다.◎ 박주민 > 자, 제가 누누이 강조해서 말씀드리지만 이 법은 위헌적이지 않습니다. 제가 예전에 양승태 사법농단 관련돼서 이 아이디어를 처음으로 입법화했을 때 법무부의 의견이, 그 당시 법무부의 의견이 위헌 아니다라는 의견이었어요. 두 번째, 대법원도 인정합니다. 이 법은 배당 절차에 관한 법이에요. 배당 절차에 관한 법.◎ 박정호 > 네. 배당 절차. 사건의.◎ 박주민 > 대법원이 의견서를 보냈어요. 이번 국회에. 이건 배당 절차에 관한 법이다. 무슨 말이냐면, 판사가 아닌 사람을 판사로 만든다든지, 서울중앙지방법원의 판사가 아닌 다른 법원에 있는 판사를 데려다가 판사로 쓴다든지 하는 게 아니에요. 서울중앙지방법원에 있는 판사들 사이에서 배당을 어떻게 하느냐에 대한 법이에요, 이거는. 특검법하고도 완전히 성격이 달라요. 자, 그리고 배당을 하는 권한은, 이게 재판권입니까? 아니에요. 법원도 인정해요, 1번으로. 이건 사법행정권에 해당되는 부분이다.◎ 박정호 > 행정권이다.◎ 박주민 > 재판권하고 행정권은 천지 차이예요. 재판권을 건드리면 문제가 있을 수 있지만 이건 행정권이라니까요, 행정권. 사법행정권. 이걸 법원행정처의 의견서에서도 자기네들이 적시를 하고 있어요. 이건 사법행정권에 관련된 얘기다.◎ 박정호 > 네. 이런 것들을 계속 알려야 되는데, 마치 사법부를 흔드는 것처럼, 독립을 저해하는 것처럼 이런 얘기를 야권에서 하고 있으니.◎ 박주민 > 아니에요. 재판권은 전혀 건드리지 않고요, 사법행정권을 건드리는데. 법원의 입장은 뭐냐면 사법행정권은 법원의 전속적 권한인데 왜 입법부가 법으로 침해하려고 하느냐예요. 근데 사법행정권은 전에부터 이미 헌법에 의해서 법률로 만들어지게 돼 있어요. 사법행정 시스템은. 그래서 말이 안 되는 거예요. 두 번째, 뭐라 그러냐면, 무작위 배당의 원칙을 훼손한다라고 얘기하고 있어요. 첫 번째는 사법행정권인데, 행정권 문제인데, 사법행정권은 법원의 전속적 권한이다. 근데 아까도 말씀드렸지만 헌법에 보면 법원의 모든 조직과 이건 다 법률에 따라서, 즉 국회가 정하도록 돼 있어요. 그래서 이건 말이 안 되는 거고. 두 번째가 무작위 배당의 원칙을 해친다는 건데 이미 우리 알고 있잖아요. 법원이 무작위 배당만 합니까?◎ 박정호 > 아니죠.◎ 박주민 > 중요한 사건은 별도로 지정해서 배당한다는 걸 자기네들도 실토했잖아요.◎ 박정호 > 그렇죠.◎ 박주민 > 무작위 배당만 있는 게 아니잖아요, 법원이 하는 배당에도.◎ 박정호 > 그러니까 그거 다 확인이 됐는데.◎ 박주민 > 그러니까 이제 위헌적이라는 얘기를 할 수 있는 근거가 없어요.◎ 박정호 > 알겠습니다. 박주민 의원의 이 발언으로 정리가 좀 되길 바라겠고요. 시청자분들도 많이 좀 알려주셔야 된다라는 생각도 듭니다.◎ 박주민 > 그 법원행정처의 의견서를 전국에 있는 국민들이 한번 읽어보실 필요가 있어요. 열한 페이지짜리에요.◎ 박정호 > 열한 페이지짜리. 알겠습니다. 의견서 읽기 운동.◎ 박주민 > 그 의견서만 봐도, 그 의견서만 봐도 말이 안 된다는 걸 알 수가 있어요. 본인들이 쓴 의견서만 봐도.◎ 박정호 > 예. 알겠습니다. 그리고 이제 내일 추경호 전 국민의힘 원내대표 영장실질심사가 진행이 됩니다. 자, 이제 국회 표결 과정에서 보면 국민의힘 의원들 뭐 다 퇴장하고 막 이제 고성 지르면서 그러고 나가고, 추경호 전 원내대표는 계속 반론을 하고. 탄압이다, 정치 탄압이다, 이런 얘기를 하고 있었던데. 내일 영장 심사 결과는 어떻게 전망을 하십니까?◎ 박주민 > 원칙대로라면.◎ 박정호 > 원칙대로라면.◎ 박주민 > 그리고 법리대로라면, 구속이 돼야죠. 250% 이상 구속이 돼야죠.◎ 박정호 > 어떤 점에서 그렇습니까? 법리적에서.◎ 박주민 > 아니, 일단은 그동안 추경호가 했던 행위들. 저는 충분히 소명됐다고 보거든요. 그리고 제가 목격한 것도 있어요. 전에 말씀드렸지만 한동훈 그 당시 당대표를 제가 왜 본회의장에 들어가라 그랬냐면, 그 당시는 국회의원들이 부족했어요. 우리 당이나 국민의힘 다 합쳐도 부족했어요. 어느 당이든 빨리 와야 되는 상황이었어요. 그래서 한동훈 당대표와 그 옆에 있는 사람들이 누군가에게 전화를 하고 있었는데, 제가 전화 통화를 옆에서 다 들었잖아요. 원내 지도부의 누군가하고 통화하고 있었어요. 근데 그쪽에서 안 오겠다고 하는 상황이었어요. 막 이쪽에서 그래서 전화하는 사람이 고성을 지르고. 당대표도 여기 있고 계엄도 해제해야 되는데 왜 안 들어온다는 거냐, 막 소리 지르고 그랬었어요. 그걸 제가 다 보고 들었단 말이에요. 이해할 수 있습니까? 이해할 수 없죠. 그날 표결하는 장소, 의원들이 모이는 장소 두세 번 바꿔가면서. 말이 안 되는 거죠.◎ 박정호 > 네. 말이 안 된다.◎ 박주민 > 그걸 뭐로 설명할 거예요, 그걸 뭐로 설명할 겁니까? 설명할 수가 없어요. 그리고 그 계엄이 있기 며칠 전에 윤석열하고 저녁 먹으면서 무슨 얘기를 나눴을까요? 국회가 첫 번째 타깃이었습니다, 비상계엄의. 그다음에 전화 통화도 했어요. 그리고 심지어, 이거 잘 안 드러나 사실인데, 많이 안 알려진 사실인데. 원내대표실에 추경호 포함해서 일곱 명 정도 의원이 모여있었다는 거잖아요, 그 무렵에. 모여있었던 사람 중에 조지연이라는 사람은 김용현하고 통화를 했었다면서요. 그 당시에.◎ 박정호 > 예. 맞아요. 그래서 압수수색.◎ 박주민 > 김용현하고 왜 통화하는데, 그러면. 그때. 무슨 얘기를 나눴을까요?◎ 박정호 > 그 긴박한 시점에. 그리고 평소에도 국방부 장관하고 참 통화하기가 쉬운 게 아니죠.◎ 박주민 > 통화를 하면 그 계엄이 벌어진 상황에서 무슨 얘기를 했었을까요? 만약에 계엄을 해제하려는 의사가 있었으면 김용현한테 질타를 하고 오히려 본회의실 왔었어야죠.◎ 박정호 > 바로 본회의장으로. 이거 무슨 짓이냐, 이렇게 얘기를 하면서. 그런 모습도 없었다.◎ 박주민 > 통화하고도 계속 안 들어왔다. 그건 뭐예요, 도대체.◎ 박정호 > 그렇네요. 보도나 이런 것들도 좀 보면, 계엄 다음날 추경호 전 원내대표가 표결 참석을 막았다라고 주장한 김상욱 의원. 지금 민주당 의원이죠. 김 의원 외에도 현직 국민의힘 의원들로부터 사실상 표결권을 침해당했다는 내용의 진술을 내란특검팀이 확보했다. 이런 보도가 좀 나오고 있습니다.◎ 박주민 > 그 당시에도 국민의힘 의원들은 그랬어요. 원내대표한테 여러 채널로 의원들을 본회의장에 모아달라고 얘기했다는 거예요. 한두 명이 아니에요. 그럼에도 불구하고 지금 거짓말하고 있는 겁니다.◎ 박정호 > 으흠. 한두 명이 아니다. 그래서 추경호 전 원내대표의 영장 심사 결과 영장 발부가 돼야 된다라는 거. 250% 말씀하셨지만 그렇게 될지는 모르겠어요, 잘.◎ 박주민 > 그런데 문제는 법원이 최근에 보여준 모습이 그렇지 않았잖아요. 박성재 영장 두 번 기각. 김건희 오빠 영장 기각. 황교안 영장 기각. 줄줄이 영장 기각이었습니다.◎ 박정호 > 그렇죠. 줄줄이.◎ 박주민 > 예. 채 해병 특검이 한 다섯 명 다 기각이었어요.◎ 박정호 > 그렇죠. 김성근만 구속이 되고.◎ 박주민 > 예. 열 명 정도 최근에 줄줄이 기각이었어요.◎ 박정호 > 어 그거 이상하네요.◎ 박주민 > 이상하고. 특히 박성재의 경우에는 위법성에 대한 인식이 없었을 것이다라는 말도 안 되는 사유로 기각을 해줬어요.◎ 박정호 > 하, 그래서 결국에는 사법부도 자유롭지 못한 게 아니냐. 내란의 밤, 그 당시의 전후 행적이.◎ 박주민 > 그렇죠. 저희들이 들었던 수많은 얘기가 있습니다. 말씀을 드리기가 참 애매하고 어려워서 그렇지. 근데 뭐 제가 한번 말씀드렸던 그 안가에 송경호 불렀다는 얘기는 사실로 확인이 됐더라고요.◎ 박정호 > 이게 조희대 대법원장이 과연 그 전후에 어떤 생각 하고 또 어떤 행적을 가지고 있었을까, 이것도 궁금하고. 내란의 밤에 모였던.◎ 박주민 > 그날, 계엄이 있었던 날과 그다음 날까지 보여준 법원의 모습은 상당히 계엄에 협조적인 모습이었죠. 그랬잖아요. 법원은 이제 그 계엄사령부에 협의해서 뭐 그런 체제로 전환하다, 그런 보도자료도 나왔고. 그런 보도도 나왔고. 상당히 협조적이었죠.◎ 박정호 > 네. 협조적이었던 이 사법부 행태를 봤을 때. 그래서 결국에는 영장이 줄줄이 기각되는 사태가, 발부가 안 되는 사태가 자기네들이 좀 걸릴 게 있어서 그러는 게 아니냐. 이런 얘기도 일각에서는 나오고 있는 것이고.◎ 박주민 > 전에도 보면 양승태 대법원장 시절에 사법농단 사건이 있었을 때, 판례를 조금씩 바꾸는 거예요, 직권남용의.◎ 박정호 > 아, 자기네들이.◎ 박주민 > 빌드업을 하는 거예요. 뭐냐면 위법한 행위를 하는 거는 직권남용이 안 된다는 거예요. 왜냐면 위법한 행위를 할 권한이라는 건 아예 없기 때문에 직권을 남용해서 위법한 행위라는 걸 한다는 건 안 된다 해서. 그러면 직권남용이라는 죄가 있을 필요가 없는 거잖아요. 위법한 행위를 하는 걸 처벌하기 위해서 직권남용죄를 만들었는데, 직권을 남용해서 위법한 행위를 하면 직권남용이 안 된다는 거예요. 판례를 그렇게 살살살살 바꾸더라고요. 그러더니 최종적으로 양승태 대법원장 직권남용 다 무죄 나왔어요. 직권을 남용해서 위법한 행위를 했다는 이유로. 자, 그래서 박성재. 당시는, 계엄, 작년 12월 3일 당시는 위법성을 인식하지 못했을 것이다. 빌드업, 빌드업, 빌드업하면 그 당시에 복무했었고, 계엄에 찬성했었고, 도움을 줬었던 사람들. 그 당시에 위법성 인식 못 했을 거야. 다 빠져나갈 수 있어요. 국민의힘 의원들 다 빠져나갈 수 있어요. 법원? 다 빠져나갈 수 있어요.◎ 박정호 > 이거 심각하네요.◎ 박주민 > 아니, 계속 얘기. 제가 보기에 빌드업하는 과정으로 보인다니까요.◎ 박정호 > 그러면 이거 어떻게 대응하고 막아야 됩니까?◎ 박주민 > 그래서 전담재판부 얘기를 결국 하는 거 아닙니까.◎ 박정호 > 결국에는 전담재판부. 영장이 기각되는 모습을 보면 전담재판부가 아니면 돌파가 안 된다.◎ 박주민 > 영장이 기각되는 이유.◎ 박정호 > 이유.◎ 박주민 > 그날 그 당시 위법성을 인식하지 못 했을 것이다. 박성재, 인식하지 못했을 거다. 나경원, 인식하지 못했을 거다. 아니 그러니까 영장이 있었다는 게 아니라.◎ 박정호 > 인식에 대해서.◎ 박주민 > 그런 식으로 이제 국민의힘 의원들도 빠져나갈 거죠. 추경호? 아마 그날 불법성 인식 못 했을걸?◎ 박정호 > 네. 그렇네요. 야, 이거 계속 전담재판부의 중요성.◎ 박주민 > 법원, 그 당시 회의하고 뭐 준비했지만 위법성 인식 못 했을 거다. 장관들 인식 못 했을 거다.◎ 박정호 > 그렇네요. 그래서 전담재판부 꼭 필요하다라는 거.◎ 박주민 > 전담재판부 꼭 필요하고. 이진관 판사가 한덕수에 대해서 어떤 판단을 내리는지가 아주 중요해요. 리딩 케이스기 때문에.◎ 박정호 > 아, 그렇죠. 이걸 사실상 내란의 밤에 어떤 일이 있었는지 한번 쭉 보고 판단 내리는 거기 때문에 판결문에 어떤 내용이 들어있을지도 궁금하고.◎ 박주민 > 판결 내리는 거고. 한덕수도 그 얘기 하잖아요. 계엄을 막으려 했지만 못 막았다. 근데 이 계엄이 내란인지 몰랐다, 그 얘기 하고 있잖아요. 똑같아요. 문제는 있다고 생각했지만 이게 뭐. 이렇게 얘기하거든요.◎ 박정호 > 똑같은 주장을 다른 피고인들도 할 가능성이 크기 때문에.◎ 박주민 > 예. 이미 박성재는 그 이유로 영장이 기각됐고.◎ 박정호 > 예, 그렇죠. 영장이 기각됐고.◎ 박주민 > 그래서 이진관이 한덕수. 이진관 판사가 한덕수에 대해서 어떤 리딩 케이스에서의 그 판결을 내리느냐가 하나의 시금석이 될 거고. 그 뒤로 이제는 내란전담재판부를 만들어서 모든 사건의 항소심부터는 좀 안심하고 갈 수 있도록 만들어야 되겠죠.◎ 박정호 > 알겠습니다. 조마조마한 날들이 또 이어질 것 같습니다. 내란 1년이 됐는데, 국민의힘은 아직도 여기 사과해야 되느냐 말아야 되느냐 여러 가지 얘기가 좀 나오고 있는 것 같고. 방금 봤더니 유재성 경찰청장 직무대행이 12·3 이 내란의 밤 관련해서, 다시는 위헌 행위 협조 안 하겠다. 그 당시에 국민의힘 뭐 민주당 할 거 없이 국회의원들 출입을 막았던, 통제했던 경찰 행위에 대해 사과를 했네요. 경찰은 사과를 했다.◎ 박주민 > 한번 기억을 더듬어 보셔야 되는데요. 수많은 사건들에서 우리나라의 군대와 우리나라의 경찰이 우리나라의 국민과 우리나라의 시민들을 폭력적으로 진압하거나 살해한 경험이 있어요, 우리는. 광주 5·18 그랬었죠. 그리고 4·3 그랬었죠. 그다음에 4·19 때도 그랬습니다. 그리고 그 이후에 뭐 부마항쟁 때도 그랬고, 뭐 크건 작건 간에 끊임없이 우리나라 경찰과 우리나라 군인이 우리나라 국민과 우리나라 시민을 죽였던 일들이 있어요. 이런 일이 또 반복되면 안 되겠죠. 그러기 때문에 사실 이번 내란을 굉장히 엄히 책임을 물어야 되는 거예요. 그런데 가만히 생각해보면 항상 국민에게 총칼 겨눴던 세력이 어느 세력이냐. 국민의힘과 그 전신들이에요. 그렇잖아요? 그러니까 이 세력들에 대해서 명백한 단죄가 있어야 되고, 아니면 적어도 이 세력들이 처절하게 반성을 해야 됩니다. 근데 아직까지 보면 사과를 할까 말까, 이따위 소리를 하고 있는 거예요, 지금.◎ 박정호 > 장동혁 대표가 그랬죠. 이게 내란 몰이가 진행 중에 있고, 또 책임을 통감한다, 뭐 이런 얘기는 하면서도 민주당에 계엄의 책임이 있다는 듯이 또 떠넘기는 듯한 모습도 좀 보이고 있고. 이런 얘기들 국민들이 듣고, 하, 해도 해도 너무한다 이런 생각 하실 것 같기도 하고요.◎ 박주민 > 지금 국민의힘이 주장하는 얘기는 윤석열에 대한 탄핵 심판에서 이미 다 다뤄졌어요. 민주당이 입법권을 많이 행사했다. 민주당이 예산을 깎았다. 그거 다 윤석열이 얘기했던 거거든요. 그래서 내가 한 거야라고. 근데 헌재 재판부는 뭐라고 얘기했냐. 그거는 다 헌법에서 정한 티키타카 시스템 안에서 돌아간 거야. 그리고 네가 그게 싫었다면, 네가 잘해서 지난 총선에서 국민의힘이 다수석을 얻도록 했었어야 돼. 대통령이라면, 정상적 대통령이라면, 너 엉망진창으로 해가지고 총선 때 완전 망하게 만들어 놓고, 이 시스템상에서 벌어진 티키타카. 국민의 어떤 총선에서의 나타났던 민심. 네가 군사력을 한 방에 엎으려고 했잖아. 너 나쁜 놈이야. 이게 헌재 결정문의 핵심이에요. 근데 국민의힘이 여전히 윤석열이 헌재 때 했던 얘기를 그대로 하고 있는 거예요. 똑같이 하고 있는 거예요.◎ 박정호 > 윤석열은 지금 구치소에 있지만, 밖에 나와 있는. 우리가 황교안이다라고 얘기했던 장동혁 대표. 지금 나오는 메시지를 보면 우리가 윤석열이다, 그런 느낌도 좀 들고.◎ 박주민 > 우리가 윤석열이다. 윤석열이 하는 얘기를 똑같이 하고 있어요, 지금. 민주당이 그때 그래서. 이미 헌재에서 다 했어요. 자, 민주당이 그렇게 했다? 다 헌법에서 정한 시스템 안에서 입법권 행사하고 예산심의권 행사한 거야. 이거를 막으려고 했다면 대통령 선거하고 총선이 엇갈려있지. 대통령에서 이긴 대통령이 잘해가지고 엇갈려있는 총선에서 대통령이 속한 당을 다수당으로 만들었어야 돼. 이게 정치야. 넌 그런 거 하나도 못 해놓고 개 엉망으로 했지. 근데 지금 와서 이거를 군사력을 동원해서 한방에 네가 엎으려고 했고 사람들 죽이려고 했어. 그러니까 네가 나쁜 놈이야. 근데 이 얘기를 지금 장동혁이 똑같이 하는 거예요.◎ 박정호 > 그렇군요. 그래서 지금 보면 국민의힘 내부도 지금 갈라져 있는 것 같아요. 이른바 소장파 의원들은 사과해야 된다, 이런 얘기를 하고 있고. 또 지금 보니까 중앙일보가 11월 24일부터 30일 국민의힘 소속 의원 105명. 구속된 권성동 의원과 장동혁 대표 제외하고 조사를 해봤대요. 12월 3일 계엄에 대한 사과가 필요하다고 보느냐라고 설문을 진행해봤더니 여기에 대해서 어떻게 나왔느냐. 찬반보다 절반, 그러니까 국민의힘 절반이 계엄에 사과해야 된다, 이런 얘기가 나왔다는 겁니다. 계엄 사과 메시지에 대해서 43명이 찬성, 반대가 14명, 답변 거부가 19명. 43명이 찬성해야 된다, 찬성한다라는 걸 명시적으로 얘기를 했다는 거고, 윤석열과 절연 메시지 필요 여부는 찬성이 31명. 이건 좀 줄었네요. 반대가 26명, 답변 거부가 18명. 이렇게 돼 있는데, 시원하게 뭐 찬성. 사과 메시지 합시다. 이런 내용에 과반이 나온 것도 아니고. 절연 메시지도 마찬가지고. 뜨뜻미지근하고 이렇네요.◎ 박주민 > 제가 봤을 때는 국민의힘 의원들이나 이런 분들이 아까 말씀드렸던 헌재의 결정문을 다시 한번 읽어봤으면 좋겠어요. 우리나라는요, 헌법이라는 토대 위에 서 있는 나라에요. 헌법을 다 망가뜨리고 헌법을 다 지키지 않겠다 그러면 우리나라라는 이 나라는 존재할 수가 없어요. 폭력만 난무하겠죠. 근데 그 헌법에 따른 헌재 결정문. 명문이거든요. 뭐 아쉬운 부분도 좀 있긴 하지만 한 번쯤 다시 한번 읽어보면서 본인들의 생각을 좀 교정할 필요가 있어요.◎ 박정호 > 다시 한번 읽어봐라.◎ 박주민 > 아니, 적어도 우리나라에서 정치하겠다는 사람들은 헌법과 그 헌재가 내린 결정문 정도는 읽어봐야 되는 거 아니에요?◎ 박정호 > 그렇네요. 그거 좀 그거부터 읽어보고 뭐 입장을 밝히든 말든 해야 된다라고 정리를 해보겠습니다. 자, 이제 서울시정 얘기를 저희가 좀 하고 싶은데. 자, 한강버스. 서울시민 3.9%만이 출퇴근 수단으로 한강버스를 이용할 의향이 있다라고 조사가 됐네요.◎ 박주민 > 그것도 의향이고요.◎ 박정호 > 의향.◎ 박주민 > 실질적으로 그렇게 이용할 수 없죠. 9시부터 운항하고 그러니까 어려울 거고요. 벌써 이제 오세훈 시장은 속도가 뭐가 중요하냐라고 얘기했고, 부시장은 출퇴근용은 아닙니다라고 얘기했으니까 사실상 대중교통수단으로서의 의미보다는 그냥 관광용으로, 저렴한 관광용으로. 다만 이제 관광용이다 그러면 재정을 투입하기가 어렵고 투입할 수가 없으니까 계속 대중교통이다, 대중교통이다 하면서 SH가 무담보로 빌려주고 출자하고 기후동행카드하고 엮어가지고 또 지원하고 이렇게 한 거죠.◎ 박정호 > 네. 그러니까 우리가 애초에 알던 취지랑은 전혀 다른 상황이 되고 있고, 안전 문제, 이것도 심각하기 때문에 시민들의 걱정이 커지고 있다. 한 마라토너 유튜버가 한강버스와 경주도 하기도 했는데 마라토너가 더 빨리 도착을 했대요. 아, 이것도 참 대단하더라고요.◎ 박주민 > 굉장히 유명한 밈이 됐더라고요.◎ 박정호 > 예. 마곡에서 잠실까지 28km 구간.◎ 박주민 > 야 근데 그분도 28km를 뛰는 거 대단하시다.◎ 박정호 > 예. 마라토너 대단하십니다. 해봤더니 우리 마라토너께서 승리했다. 참, 이거, 이게 다 말해주는 것 같아요. 얼마나 이 대중교통의 역할을 못 하고 있느냐. 이걸 다시 한번 지적하게 되고. 최근 누리호 성공, 여기와 관련해서는.◎ 박주민 > 하나, 한 마디만. 대중교통 얘기하시니까. 거의 2천억 들었잖아요, 한강버스가?◎ 박정호 > 2천억.◎ 박주민 > 지금 서부선이라는 경전철 노선이 행정 절차는 거의 다 끝났는데 공사비 협상 때문에 진행이 안 되는데 한 700억 정도만 있으면 착공할 수 있거든요. 하하하. 이게 7개 구를 지나가요. 강북 쪽하고 강남 쪽 구. 강의 남쪽에 있는 구. 참, 이런 거 해야 되는 거 아니에요, 오히려?◎ 박정호 > 그것도 해야 되고.◎ 박주민 > 예. 마을버스 있잖아요.◎ 박정호 > 마을버스.◎ 박주민 > 마을버스 지원금 문제 나오잖아요. 아직까지 서울시의 교통 소외지역이 몇 프로인지 아십니까?◎ 박정호 > 몇 퍼센트.◎ 박주민 > 8.3%나 됩니다. 서울이.◎ 박정호 > 서울이.◎ 박주민 > 예. 그럼 이런 걸 커버하는 데 돈을 쓰는 게 낫지 않을까요? 그러니까, 뭐, 그다음에 이제 9호선. 과밀 돼 있잖아요. 그거 차량 늘릴 수 있거든요. 객차량 숫자. 그런 데 돈 쓰는 게 낫지 않을까? 하하하.◎ 박정호 > 그게 누가 보더라도 그게 나아 보이는데. 티 나는 걸 좀 하고 싶어서 그런 게 아닐까라는 생각도 들고. 전시성.◎ 박주민 > 저는 그렇게 하겠습니다, 저는. 서부선, 9호선, 마을버스. 예◎ 박정호 > 그래요. 서울시정을 생각할 때 마을버스, 9호선, 이 과밀한 거 해결하고 교통 소외지역 해결하고. 이 부분들에 생각하는 사람이 있는 반면에. 이런 물에 뭔가 좀 해야 된다. 물에 뭘 띄우고 뭘 짓고. 여기에 많은 생각을 하고 있는. 뭐 링을 만들고 이런 사람도 있다. 다른 철학적인 차이가 있다는 생각도 들고. 누리호 성공 관련해서 1천2백억 예산 들어간 누리호는 우주로 날아갔는데 1천5백억 들어간 한강버스는 강에 멈춰있다. 이 내용을 비교해서 SNS에 많이 또 돌더라고요. 아, 이거 보면, 글쎄요.◎ 박주민 > 누리호, 애를 되게 많이 썼는데 이번에 아주 순조롭게 잘 됐어요.◎ 박정호 > 네. 근데 그 금액과, 이게 1천2백억 예산. 한강버스는 1천5백억 예산. 아 이걸 많이 보게 됩니다. 비교하게 됩니다. 참, 이걸 어떻게 바꿔낼 것인가. 내년 지방선거 앞두고 민주당 차원에서는 여러 가지로 제일 큰 핵심 지역이다, 현안이다. 이런 생각도 들어요. 이런 생각도 들고. 그러다 보니까 여러 여론조사 결과도 저희가 눈길을 좀 끌게 되는데. 여론조사꽃에서 이번에 조사한 결과가 나왔네요. 11월 24일부터 27일, 전국에서 거주하는 만 18세 이상 남녀 3,012명을 대상을 무선 전화 면접 100% 조사 방법으로 표본오차 95% 신뢰수준에서 ±1.8p인데 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 자세하게 볼 수가 있겠습니다. 이렇게 물어봤습니다. 가상대결, 박주민 대 오세훈. 만약 다음 두 사람이 맞붙는다면 누구에게 투표하시겠습니까? 물어봤더니 박주민 41.9%, 오세훈 35.3%. ARS는 박주민 43.7%, 오세훈 38.3%. 박주민 의원이 앞서는 걸로 나왔습니다.◎ 박주민 > 네. 제가 전에도 말씀드렸지만 오세훈은 그렇게 강하지 않습니다. 그러니까 오세훈이 강하다. 그래서 지금 있는 주자로는 안 된다. 이런 얘기가 사실은 그렇게 적합한 얘기가 아니다라는 차원의 말씀을 몇 번 드렸어요. 오세훈 시장은요, 지금까지 한 번도 제대로 견제받거나 비판받지 않으면서 편하게 시정을 해왔어요. 전에도 말씀드렸지만, 서울시의회의 의석 배분 비율이 극단적으로 국힘이 많은 구조고요. 그다음에 이제 중앙정치에서도 오세훈 시장이 중앙 행보를 할 때 그 중앙 행보에 대해서만 비판을 했지 시정에 대해서는 제대로 비판을 한 적이 없어요. 한 1년 전부터 근데 조직적 체계적으로.◎ 박정호 > 준비를 한 거죠.◎ 박주민 > 준비를 하고 평가를 하고 비판을 하니까 이제 그런 것들이 시민들에게 알려지게 되고. 그런 과정을 거치면서 오세훈에 대한 평가가 이루어지고 있는 것이다, 이렇게 보시면 될 것 같아요.◎ 박정호 > 네. 그러니까 이 차이가 꽤 나네요. 생각보다. 뭐 1~2% 엎치락뒤치락이 아니고 41.9% 대 35.3%. 43.7% 대 38.3%. 뭐 이렇게 나오고 있는데. 어, 그래요.◎ 박주민 > 그래서 좀 이제는 인식을 많은 분들이 좀 바꿔주셨으면 좋겠어요. 오세훈 세다, 강하다 자꾸 그러는 게 별로 도움도 안 될 뿐만 아니라 사실에 부합하지도 않습니다.◎ 박정호 > 사실에 부합하지도 않는다. 그리고 또 하나 보니까 지금 이 진보 진영, 그러니까 민주당 진보 후보 적합도를 봤더니 CATI 응답, 박주민 11.1%, 김민석 10.7%, ARS 응답이 김민석 12.9%, 박주민 12.4%. 오.◎ 박주민 > 그러니까 전화면접에서는 제가 1등. ARS는 김민석 총리가 1등. 이렇게 나온 거죠.◎ 박정호 > 근데 차이가 거의 뭐 크지 않아요.◎ 박주민 > 거의 없어요.◎ 박정호 > 예. 0.5%p 앞뒤로 차이가 나는 것인데.◎ 박주민 > 전 총리도 아닌데. 하하하.◎ 박정호 > 아, 그렇네요. 하하하. 총리도 아닌데. 오.◎ 박주민 > 열심히 하겠습니다.◎ 박정호 > 그렇네요. 이렇게 여론조사꽃에서 조사한 결과를 봤더니, 어떻게 보면 박주민 의원께서는 좀 약간 고무될 수 있는 그런 수치.◎ 박주민 > 고무됐다기보다는 이제는 좀 이런 생각을 가져주셨으면 좋겠어요. 오세훈 안 세다.◎ 박정호 > 오세훈 안 세다.◎ 박주민 > 오세훈 세다 세다는 사실에 부합하지도 않을 뿐만 아니라 내년 지방선거에 도움이 안 된다. 사실에 부합하는 생각을 해주시고 전략적으로 도움이 되는 생각을 해주십시오. 오세훈 안 셉니다.◎ 박정호 > 네. 알겠습니다. 오세훈 세지 않다. 그걸로 이 수치를 정리해보자. 이렇게 말씀해주셨고. 그리고 현안 관련된 것인데. 민주당 서울시당 위원장 장경태 의원 어제 기자회견 열고 지금 논란이 불거진 이른바 성추행 사건. 이거 성추행 사건이 아니다. 장경태 의원과 무관한 고소인과 고소인 남친 간의 데이트 폭력 사건이라는 주장을 어제 기자회견을 열고 주장을 했어요. 이건 좀 어떻게, 이 사안은 좀 어떻게 보고 계십니까?◎ 박주민 > 뭐 현재는 굉장히 드라이하게 말씀드릴 수밖에 없을 것 같아요. 일단 당에서 감찰을 하고 있고 하기 때문에 그 결과를 객관적으로 좀 지켜보시는 게 맞을 것 같습니다.◎ 박정호 > 당의 감찰 결과 지켜봐야 된다라는 거. 그리고 이제 경찰 조사도 진행되고 있으니까.◎ 박주민 > 진행되겠지요.◎ 박정호 > 그것도 이제 봐야 된다. 일단 이렇게 보고 있다. 그래요. 지금 장경태 의원은 기자회견을 통해서 무고로, 무고로 이거 고소한다, 이렇게도 얘기를 하고 있고 여러 가지 언론의 행태에도 문제가 있다라는 지적도 조목조목 하긴 했습니다. 일단은 장경태 의원의 주장이 있고, 또 고소인 측의 주장이 있으니까 당의 조사 지켜보고 경찰 조사가 들어가게 되면 그것도 지켜봐야 된다. 이 정도 말씀을 하신다. 알겠습니다. 그리고 지난주에 봤더니 패스트트랙 충돌사건 재판 다녀오셨더라고요. 300만 원 구형받으셨죠?◎ 박주민 > 네. 300만 원 구형받았습니다.◎ 박정호 > 300만 원. 벌금 300만 원. 상당히 기분이 안 좋아 보이시더라고요. 지난주에 봤더니.◎ 박주민 > 왜냐면 제가 기자분들 앞에서도 말씀드렸는데, 완벽하게 이건 정치적, 감정적 기소거든요. 그때 제가 공수처 설치를 주도했었고, 수석최고위원으로서, 협상 TF 단장이었거든요. 근데 그때 이제 보도에 따르면 윤석열 당시 검찰총장이 대검 간부들 모아놓고 제 욕을 그렇게 얘기 많이 하더라는 거예요. 실제 보도가 윤석열 대노, 밀실에서 박주민이 주도. 이렇게 이제 보도가 나올 정도였는데. 실제로 그래서 지난 대선 때도 보면 유세하면서 박 모 의원이 공수처를 어쩌고저쩌고, 이런 발언을 여러 번 해요. 무대 위에 올라가서. 그게 다 전데. 아, 그런 어떤 감정에 의해서, 제가 나중에 들어보니까 마지막에 저를 끼워 넣었대요. 기소 대상으로. 제일 마지막에.◎ 박정호 > 아 그래요? 하하하.◎ 박주민 > 근데 사실 저는 검찰이 냈던 증거도 다 인정했습니다, 초기부터. 그 증거 다 인정하겠다. 결론만 빨리 내려달라. 왜냐면, 증거 자체로도 제가 물리력을 행사한 장면이 안 나와요. 제가 팔이 그렇게 길 수가 없거든요. 저기 있는 사람을 제가 밀었다는 거예요.◎ 박정호 > 장풍으로 혹시. 장풍 뭐 이런 걸로.◎ 박주민 > 그래서 하여튼 저희 변호인이 이제 그 증거 설명을 하면서 이렇게 딱 얘기하더라고요. 박주민 의원은 팔이 그렇게 길지 않습니다. 제가 가제트가 아니에요.◎ 박정호 > 네. 길지 않네요. 하하하. 가제트가 아니다. 그래요. 결과가 어떻게 나올지 모르겠지만 일단은 뭐 나경원을 포함해서.◎ 박주민 > 그러니까 이런 정치적 기소를 하고 그것으로 사람을 괴롭히고 해왔던 정치검찰의 행태는 이제 끝나야 됩니다.◎ 박정호 > 이제 끝나야 된다. 지금 어제 조승래 사무총장도 얘기를 했지만 이 사안, 뭐 대장동 항소 포기 관련해서 국정조사 하자는 국민의힘의 얘기가 많이 좀 보도가 되고 그러고 있지만, 그게 중요한 게 아니라 검찰의 조작 기소 관련된 것들, 이런 사안들 국정조사 해야 된다. 아마 이번에 패스트트랙 이 사건, 충돌사건에 있어서 뭐 나경원 의원을 포함한, 선고 나는 것. 구형과 선고 나는 그 상황들. 또 지금 민주당 의원들 이런 모습 보면서 이 사안도 검찰이 과연 엄정하게 잘했을까. 이런 의구심을 갖게 되는 것이고.◎ 박주민 > 아니 솔직히 생각해보십시오. 국회의원이 뭐 대단한 건 아니지만 채이배라는 사람을 여러 사람이 감금했잖아요. 그냥 몸으로 막은 정도가 아니라 소파라든지 가구 같은 걸로 문을 다 막아버려서 못 나갔고. 그 당시 채이배 의원이 그래서 창문 열고 살려달라고 구해달라고 했을 정도였잖아요. 일반인 사이에서 그런 일이 있어도 이게 벌금 300이면 되는 겁니까? 그다음에 국회에 의안과라고 하는 공적인 공간을 점거하고. 팩스를 부수고. 팩스를 통해서 접수되는 서류를 찢어버리고. 벌금 300이면 되는 겁니까? 이거 안 되는 거 아니에요, 상식적으로 생각해봐도. 근데 구형했던 형과 아예 종류가 다른 형이 선고됐음에도 불구하고 항소를 안 한다? 이거는 말이 안 되는 거죠. 본인들이 갖고 있는 항소 기준에도 안 맞잖아요.◎ 박정호 > 그렇네요. 하필 또 이 사안에 있어서는 왜 또 이렇게 됐는가. 벌금형, 그러니까 징역형을 구형했는데 벌금형이 나와도 그냥 항소 포기하고 가고 있는 이 상황. 오히려 이게 지금 난리가 나야 될 사안인데 조용해요, 근데.◎ 박주민 > 아니 그러면 검찰 내부에서 난리가 나야죠.◎ 박정호 > 그렇죠. 조용해요, 근데.◎ 박주민 > 기준에도 안 맞는다. 형량의 차이에 의한 항소 기준에 보면 형의 종류가 바뀌면 무조건 항소하게 돼 있거든요. 근데 그걸 안 지켰어. 그러면 그 기세등등하던 검찰, 막 난리가 나야 되는 거 아니에요?◎ 박정호 > 난리가 나야 되는데.◎ 박주민 > 검사장 18명이 아니라 막 20명, 22명이 막 다 연판장 돌려야 되는 거 아니에요? 한 마디도 안 나오잖아.◎ 박정호 > 하, 검찰의 행태. 그래서 검찰개혁, 사법개혁, 오늘도 많은 얘기를 해봤고요. 서울시정 얘기까지 정리해봤습니다. 자, 주민함께아카데미. 이건 잘 되고 있습니까?◎ 박주민 > 잘 돼가고 있습니다. 예. 잘 돼가고 있고요. 여기서 몇 차례 홍보하실 기회를 줘가지고 잘 홍보하고 있고 잘 되고 있습니다. 이제 한 네 강 정도 남았는데요, 많은 관심 앞으로도 좀 가져주시면 좋을 것 같습니다.◎ 박정호 > 네. 박주민 의원, 주민함께아카데미. 보니까 뭐 나오시는 분들이 쟁쟁하시고 많은 분들이 좋아하실 분이기 때문에.◎ 박주민 > 이거 한 번만 띄워주시면 좋을 텐데. 자료화면 있으시면.◎ 박정호 > 자료가 당장 준비가 안 될 것 같은데.◎ 박주민 > 아니에요. 당장 준비 안 돼도 10초만 기다려주세요.◎ 박정호 > 하하하.◎ 박주민 > 하하하.◎ 박정호 > 홍보에 열심인 박주민 의원. 결국 우리 국민들께서 더 내가 깨어 있어야겠다. 더 많이 공부하고 알아야겠다. 더 많이 들어야 되겠다. 더 많이 토론해야겠다. 이런 생각하시는 것 같아요. 갈급한 것 같아요.◎ 박주민 > 맞습니다, 예. 그리고 아까도 잠깐 말씀드렸지만 헌법, 그 내란 당시에 헌법 책들 많이 팔렸었거든요. 좀 다시 한번 상기해보시는 것도 좋을 것 같고. 헌재 결정문이 굉장히 쉽게 쓰여져 있어요. 탄핵결정문. 명문입니다. 그것도 한번 다시 한번 쭉 읽어보셔도 너무 좋을 것 같아요. 기억나시는지 모르겠지만 그 헌재의 탄핵결정문이 베스트셀러 3위, 2위 하면서 몇 주간 상위권이었거든요. 그만큼 그때는 많은 분들이 그걸 사서 읽고 나눠주고 했었어요. 다시 한번 그 책 형태로 돼 있는 것도 좋고, 쭉 돌려 읽거나 같이 읽는 것도 좋을 것 같아요.◎ 박정호 > 1년을 맞아서 그런 시간을 갖는 것도 좋다.◎ 박주민 > 1년을 맞아서, 예. 아, 나도 그런 강의를 한번 해봐야 되겠다. 제가 헌법 교과서도 쓰고 막 했었으니까. 그 결정문 좋은 구절 해설해드리면서. 최근에, 아까도 말씀드렸지만 국민의힘이 하는 얘기가 그 당시 윤석열이 하는 얘기하고 똑같아요. 다시 윤 어게인이에요, 완전히. 1년 지나서 윤 어게인이에요.◎ 박정호 > 윤 어게인 진짜. 똑같은 사람들. 똑같은 얘기하고 있다.◎ 박주민 > 하나도 안 바뀌었어요.◎ 박정호 > 알겠습니다. 자, 지금 저희가 준비했습니다.◎ 박주민 > 띄워주세요. 우와.◎ 박정호 > 어렵게 또 준비를 했습니다. 하하하.◎ 박주민 > 개별 수강도 가능하니까 마음에 드시는 강연, 개별적으로 수강 신청해 주셔도 됩니다.◎ 박정호 > 그렇습니다. 많은 사랑 부탁드리겠습니다. 주민함께아카데미. 여기까지 전해드리고요. 박주민 의원 보내드리겠습니다.◎ 박주민 > 감사합니다.◎ 박정호 > 의원님 말씀 잘 들었습니다.◎ 박주민 > 예.◎ 박정호 > 고맙습니다.