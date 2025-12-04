주민 삶 직결됐는데 참관 '불허'... 국민주권정부에서 일어난 일

큰사진보기 ▲고압 송전탑 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲11월 28일 신광주-신임실 345kv 입지선정위원회 회의장 앞에서 주민, 직원이 대치 중이었다. 한국전력공사 측에서 업무집행 방해로 경찰을 불러 상황을 설명하는 중이다. ⓒ 조해석 관련사진보기

제16조(위원의 권한과 책임)

② 주민대표로 참여하는 위원은 주민을 대표하고 지역주민의 의견 등을 청취하여 입지선정위원회에서 논의할 수 있다.

- 송·변전설비 입지선정위원회 구성 및 운영 기준, 산업통상자원부고시 제2024-192호, 2024. 12. 12 일부개정

덧 : 최근에 읽고 있는 책 <전기, 밀양-서울>(김영희, 교육공동체벗)을 전국의 입지선정위, 정부의 필독서로 선정해 함께 읽고 싶은 마음이 있다.

햇빛은 전남 곡성에도 있고 서울에도 있다. 모든 곳을 비춘다. 그렇지만 현재 대부분의 재생에너지 생산은 지역에서 이루어지고 수도권으로 보내지는 구조다. 지방은 전기를 생산해야 하는 곳이 아니다. 아무것도 없는 황무지니 필요하면 여기저기 발전소와 발전 시설들을 세워도 되는 곳이 아니다. 여기에도 사람이 있고, 농지와 숲, 생명과 삶이 있는 곳이다.전기를 생산하기 위해선 논밭을 없애고, 산을 밀고, 바다를 어지럽혀야 한다. 그리고 그 발전시설 옆에는 여전히 삶이 진행중이다. 이미 지역에서 신재생에너지는 민간업체들에 돈벌이 수단으로 전락해 농지와 산지가 깎여 대규모 태양광과 풍력이 곳곳에 들어섰고 더 들어올 예정 중이다. 지금의 사태를 가속화 할 '에너지고속도로'라는 이름으로 전국에 고압 송전선로와 변전소가 들어서려 한다.지난 11월 28일 전남 담양관광호텔에서 열린 신광주-신임실 345kv 2차 입지선정위원회 회의에 참관하러 갔다. 올해 여름 즈음 화순~곡성 154kv 송전선로와 변전소 입지선정위원회의 존재를 알게 됐고, 몇 차례 마을 분들과 참관하러 간 적 있었다. 뒤늦게 345kv 송전탑도 이미 회의가 진행 중이라는 소식을 들었다. 신광주-신임실 노선에는 광주, 담양, 순창, 곡성, 남원, 임실이 들어갈 것으로 예상된다.현장에 갔더니 문 앞에 용역사 직원들이 막고 있었다. 참관하러 간 주민들은 회의장에 들어가지 못한 채 문 앞에 서 있어야 했다. 현장에서 만난 관계자는 입지선정위원들의 투표로 주민 참관 여부를 결정한다고 알려줬다.잠시 후 주민 참관을 못 하게 한다는 결정이 건네졌다. 154kv 송전선로-변전소 회의에서도 주민들은 입지선정위원들의 '허락'에 의해 입장이 결정되는 존재였다. 주민들은 '왜 우리는 당사자인데 허락 받고 들어가야 하냐'며 항의했지만 그때마다 가로막혔다.참관 불허 소식을 들은 주민들은 '밀실 회의'라고 비판하며 투명성 있는 운영을 요구했다. 현장에선 용역사 직원과 한국전력공사 직원들이 제지했다. 주민들과 직원들은 열린 한쪽 문 앞에서 대치했고, 회의는 계속됐다. 한전 직원은 '본인들이 하는 것들이 법적으로 아무런 문제가 없다'며 업무집행 방해라고 경찰을 불렀다.결국 주민에겐 한마디 할 기회조차 주어지지 않았다. 말할 기회는커녕 회의를 보고 들을 기회조차 없었다. 마이크가 주어지지 않은 주민들은 문에 매달린 채 목청껏 참관하게 해달라고, 이런 식의 입지선정위는 해체하라고 외쳤다. 주민들이 외칠 때마다 막고 있는 직원은 "조용히 하라"고, "회의 방해하지 말라"고 했다.어떤 분은 이런 주민들의 행동이나 말을 불편해했고, 어떤 분은 할 말이 있다면 서면으로 작성해 이야기를 나누라셨다. 언제까지 주민들은 본인들의 삶을 지키기 위해 환영받지도, 알려지지도 않는 회의들을 쫓아다녀야 할까?입지선정위원으로는 주민대표, 전문가, 공무원, 사업자인 한전이 참여한다. 문제는 이 사업 자체에 대해 주민들이 거의 모르고 있고, '주민대표'로 위원이 된 사람들은 사업의 상황을 알리고, 주민들의 의견을 들을 의무가 없다. 누가 위원인지도 개인정보라는 이유로 공개되지 않는다. 주민이 그 사업 자체도, 주민대표가 누구인지도 모르는데 그것에 관한 결정 권한을 주민대표에게 줄 수 있단 말인가.이처럼 입지선정위원회가 주민들이 납득할 수 있는 명확한 기준 없이 진행되고 있다. 이런 방식은 전혀 민주적이지도, 합리적이지도 않다. 여기에 대해 한전에 문제를 제기하면 법적으로 문제가 없다는 답변이 온다.지역주민들은 345kv나 154kv의 송·변전시설을 설치하자고 결정한 적이 없다. 국가의 전략에 의해 내려진 결정이다. 입지선정위가 할 수 있는 것은 말 그대로 입지선정이다. A안인지 B안인지 선택한다. 그들의 목록에 백지화는 없다. 그 안에서 아무리 양심에 따라 반대해도 결국엔 어딘가로 선정이 되고 누군가의 거주지는 그 입지 안에 포함될 것이다. 그리고 그 결정에 따른 피해는 고스란히 주민들에게 갈 것이다.국민주권 시대를 주창하는 현 정부에게 '국민'은 특정 사람들만을 의미하는가 보다. 전국의 수많은 사람이 주민대책위를 만들어 송전선로 사업 전면 재검토와 백지화를 외치지만 정부에서는 이렇다 할 입장을 내놓지 않고 있다.전남, 전북, 충남, 충북, 경기, 강원과 경북까지 새로 신설할 송·변전시설엔 수많은 마을과 산이 지나간다. 밀양 할매들과 연대자들이 765kv 송전탑 투쟁을 한 게 10년도 더 됐지만, 더 큰 모습으로 전국 곳곳에서 우리 앞에 나타났다.우리는 이 사업이 정말 필요한 것인지 물어봐야 한다. 어디 세울지 우리끼리 싸우는 게 아니라, 입지위-주민 간의 갈등 구도를 만들어낸 한전과 국가에 말해야 한다. 우리는 고압 송전탑 필요 없다고. 한전이 말하는 보상과 지원은 우리 삶과 공동체에, 이웃과 다른 생명에 아무것도 더해줄 수 없으니, 가만히 두라고.국민주권을 외치는 정부가 정말 전국의 모든 이들을 국민으로 여긴다면 이번 사안을 회피하지 말고 책임 있는 답변을 내야 한다. 정부에서 결정했지만 수많은 국민이 아니라고 외치는 사항이 있다면 그 이야기를 받아들여야 한다. 감당하지 못할 문제들을 지역에 떠넘기지 말고 함께 어떻게 하면 좋을지 찾아봐야 한다.