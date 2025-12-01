대통령실 "이 대통령 사칭 가짜 계정 확인, 금품 요구도"

사회관계망서비스(SNS) 상에서 이재명 대통령을 사칭하는 가짜 계정이 확인됐다며 대통령실이 국민들의 주의를 당부했다.
전은수 대통령실 부대변인은 1일 서면브리핑을 내고, "최근 틱톡(TikTok), 엑스(X) 등 SNS 플랫폼에서 제21대 대통령을 사칭하는 가짜 계정이 확인되어 국민 여러분께 각별한 주의를 요청드린다"고 밝혔다.
전 부대변인은 가짜 계정들이 프로필에 '제21대 대통령'이라는 직함과 성명을 기재하고, 대통령 공식 계정의 사진·영상을 무단 도용하고 있다고 전했다. 단순 사칭을 넘어 금품을 요구하는 등 범죄 정황도 포착됐다고 말했다.
그는 이에 "대통령실은 이를 명백한 범죄행위로 판단하고 국민 안전을 위협하는 온라인 사칭 범죄에 대해 단호히 대응하겠다"고 밝혔다.
또 현재 경찰청 국가수사본부가 즉각 수사에 착수했으며, 법과 원칙에 따라 엄중히 처벌할 것이라고 강조했다.
전 부대변인은 "국민 여러분께도 각별한 주의를 요청드리며, 유사한 계정으로부터 연락을 받으실 경우 절대 응하지 마시고 즉시 경찰에 신고해 주시기 바란다"고 말했다.
한편, 경찰은 지난달 27일 이 대통령을 사칭해 해외주식 양도소득세율 인상 등을 발표한 것처럼 꾸민 허위 '대국민 담화문'이 유포된 것에 대해 내사(입건 전 조사)에 착수했다.
해당 글엔 이 대통령을 사칭해 내년 1월 1일부로 해외주식 양도소득세율을 현행 22%에서 40%로 상향 조정하고, 해외주식 보유자에 대해 연 1%의 '해외주식 보유세'를 신설한다고 발표하는 내용이 담겼다.