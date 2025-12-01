대통령실 "이 대통령 사칭 가짜 계정 확인, 금품 요구도"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 지난달 27일 서울 용산 대통령실에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

사회관계망서비스(SNS) 상에서 이재명 대통령을 사칭하는 가짜 계정이 확인됐다며 대통령실이 국민들의 주의를 당부했다.전은수 대통령실 부대변인은 1일 서면브리핑을 내고, "최근 틱톡(TikTok), 엑스(X) 등 SNS 플랫폼에서 제21대 대통령을 사칭하는 가짜 계정이 확인되어 국민 여러분께 각별한 주의를 요청드린다"고 밝혔다.전 부대변인은 가짜 계정들이 프로필에 '제21대 대통령'이라는 직함과 성명을 기재하고, 대통령 공식 계정의 사진·영상을 무단 도용하고 있다고 전했다. 단순 사칭을 넘어 금품을 요구하는 등 범죄 정황도 포착됐다고 말했다.그는 이에 "대통령실은 이를 명백한 범죄행위로 판단하고 국민 안전을 위협하는 온라인 사칭 범죄에 대해 단호히 대응하겠다"고 밝혔다.또 현재 경찰청 국가수사본부가 즉각 수사에 착수했으며, 법과 원칙에 따라 엄중히 처벌할 것이라고 강조했다.전 부대변인은 "국민 여러분께도 각별한 주의를 요청드리며, 유사한 계정으로부터 연락을 받으실 경우 절대 응하지 마시고 즉시 경찰에 신고해 주시기 바란다"고 말했다.한편, 경찰은 지난달 27일 이 대통령을 사칭해 해외주식 양도소득세율 인상 등을 발표한 것처럼 꾸민 허위 '대국민 담화문'이 유포된 것에 대해 내사(입건 전 조사)에 착수했다.해당 글엔 이 대통령을 사칭해 내년 1월 1일부로 해외주식 양도소득세율을 현행 22%에서 40%로 상향 조정하고, 해외주식 보유자에 대해 연 1%의 '해외주식 보유세'를 신설한다고 발표하는 내용이 담겼다.