"여수시 해양휴양관광도시 맞나?"…정현주 시의원 질타

큰사진보기 ▲더불어민주당 정현주 여수시의회 의원(소라·율촌)이 지난달 28일 열린 제252회 정례회 제3차 본회의에서 정기명 시장에게 시정질문을 하고 있다. ⓒ 여수시의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당 정현주 전남 여수시의회 의원(소라·율촌)이 지난달 28일 열린 제252회 정례회 제3차 본회의 정기명 시장에게 시정질문을 하고 있다. ⓒ 여수시의회 관련사진보기

AD

더불어민주당 소속 정현주 여수시의회 의원(소라·율촌)이 최근 열린 제252회 정례회 제3차 본회의 시정질문에서 여수시의 해양휴양관광 정책 전반을 비판했다.정 의원은 지난달 28일 열린 본회의에서 정기명 시장을 답변석에 세운 뒤 "한국관광 데이터랩에 따르면 여수 관광객 중 숙박 비율은 약 31.7%에 불과하고, 주요 관광지 입장객 수도 2019년 대비 30~50% 감소했다"고 지적했다.그러면서 정 의원은 "이는 여수 관광의 실질적인 침체를 보여주는 지표"라고 지적했다.이어 "여수가 '해양관광휴양도시'를 전략으로 내세우면서도 '해양관광휴양객 수'와 같은 핵심 성과지표조차 존재하지 않는다"며 "성과를 측정할 기준이 없으니 정책 방향도 설정 못하고, 행정은 아직도 헤매고 있다"고 비판했다.이에 대한 대안으로 정 의원은 체험 중심이 아닌 산업 중심의 정책 전환을 촉구했다. 핵심 기반시설로 '웅천 거점형 마리나항만 조성사업'을 제시했다.그는 "요트–마리나–연안크루즈–섬 관광을 연계할 전략 시설임에도 불구하고, 2015년 대상지 선정 이후 사업은 10년째 제자리걸음"이라며 "1~2년 단위의 잦은 인사 교체로 추진 동력이 상실됐다"고 지적했다.또한 "부산시와 속초시가 일반임기제 및 계약직 전문가를 채용해 마리나 사업을 성공적으로 이끌었다"며 "고도의 실무 전문성과 법령 이해가 필요한 분야인 만큼, 여수시도 민간 전문가를 일반임기제로 채용해 체계적이고 지속 가능한 추진 기반을 마련해야 한다"고 주장했다.이에 정기명 시장은 "현재 해양휴양관광객 수는 별도 분류되지 않고 있으나, 2026년도 관광 빅데이터 용역을 통해 체계적인 정책 설계 기반을 마련하겠다"고 답했다.또 웅천 마리나 사업과 관련해서도 "전문 임기제 채용과 실무 담당자 정비 등 행정 보완에 나서겠다"고 밝혔다.정 의원은 이 밖에 청소년해양교육원의 운영 문제, 요트 프로그램 운영 실태 등도 지적했다.아울러 정 의원은 "여수가 가진 세계적 해양자원이 시민과 관광객 모두의 기회가 되기 위해서는 부서 간 칸막이를 걷어내야 한다"며 "데이터 기반 정책과 전문 인력을 바탕으로 체험 중심에서 산업 중심으로 전환할 것"도 주문했다.