신채호의 이승만 성토문

큰사진보기 ▲단재 신채호 선생 ⓒ 단재신채호기념관 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | [붓의 향연]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

단재 신채호는 1919년 4월 상하이에서 대한민국 임시정부가 수립될 때 충청도 대표로 의정원 의원에 선임되었다. 정부수립에 참여하면서 조국해방의 꿈을 키웠던 그에게 충격적인 사건이 있었다.조국에서는 3.1혁명이 일어나고 있을 즈음 미국에 있던 이승만이 국제연맹에 일본 대신 조선을 통치해달라는 청원을 한 것이다. 당시(국제)연맹은 미국의 영향이 절대적이어서, 실상은 미국에 조선통치를 맡아달라는 청원이었다.그런데 임시정부의 의정원이 이승만을 국무총리로 추대한 것이다. 단재는 이에 부당함을 역설하고 임정을 떠났다. 그리고 4월19일 김원봉·김창숙 등 51명의 서명을 받아 <이승만 성토문>을 발표하였다.우리 2천만 형제자매에 향하여 이승만·정한겸 등 대미위임통치 청원 및 매국·매족의 청원을 제출한 사실을 들어서 그 죄를 성토하노라.이(李) 등의 해 청원 제출은 곧 1919년 3월경 아국 독립운동 발발과 동시하여 세계의 대전이 종결되자 평화회의가 개설되고, 따라서 민족자결의 성랑(聲浪)이 높았도다. 이에 각 민족이 자유대로 ① 고유의 독립을 잃은 민족은 다시 그 독립을 회복하며, ② 갑국(甲國)의 소유로 을국(乙國)에 빼앗기었던 토지는 다시 갑국으로 돌리며, ③ 양 강국 간 피차 쟁탈되는 지방은 그 지방 거민(居民)의 의사에 의하여 통치의 주권을 자택하게 하며, ④ 오직 덕(德)·오·토(土)의 각 식민지는 그 주국(主國)이 난수(亂首)의 책벌(責罰)로 이를 몰수하여 협약국에 위탁 통치한 바 되었도다.이상 ① ② ③항 및 민족자결 문제에 의하여 구주(歐州) 내 수십개 신독립국과 신변경(新變更)한 몇 개 지방이 있는 이외에 실행되지 못한 곳이 더 많거니와 당초에는 각 강국들도 다 그와 같이 떠들었으며 허다 망국민족들은 이와 같이 되기를 빌었도다.5천년 독립의 고국(古國)으로 무리한 만국(蠻國)의 병탄을 받아 10년 혈전을 계속하여 온 우리 조선도 이 사조에 응하여 더욱 분발한새, 내지(內地)는 물론이요, 중령(中領)의 조선인도 독립을 부르며, 아령(俄領)의조선인도 독립을 부르며, 미령(美領)의 조선인도 독립을 부르며, 일본 동경의 조선 유학생도 독립을 부를새, 더욱 미령의 동포들은 국민회의의 주동으로 각처 향응하여 노동소득의 혈한전(血汗錢)을 거두어 평화회의에 조선독립 문제를 제출하기 위하여 대표를 뽑아 빠리에 보낼세, 이와 정 등이 그 뽑힌 바 되어 발정(發程)하다가 여행권의 난득(難得)으로 중로에서 체류할새, 저들이 합병 10년 일인의 식민지 된 통한을 잊었던가. 독립을 위하여 검에 총에 악형에 죽은 선충선열이 계심을 몰랐던가, 조선을 자래(自來) 독립국이 아닌 줄로 생각하였던가. 거연히 위임통치 청원서 및 조선의 미국 식미지 되어지이다 하는 요구를 미국정부에 제출하여 매국·매족의 행동을 감행하였도다.독립이란 금에서 일보를 물러서면 합병 적괴의 이완용이 되거나, 정합방론자(政合邦論者)의 송병준이 되거나, 자치운동의 민원식이 되어, 화국(樺國)의 요얼(妖孼)이 병작하리니, 독립의 대방(大防)을 위하여 이·정 등을 주토(註討)치 아니할 수 없으며, 방관자의 안중에는 조선이 이미 멸망하였다 할지라도 조선인의 심중에는 영원 독립의 조선이 있어, 일본뿐 아니라 곧 세계 하국(何國)을 물론하고 우리 조선에 향하여 무례를 가하거든 검으로나 총으로나 아니면 적수공권으로라도 혈전함이 조선민족의 정신이니, 만일 이 정신이 없이 친일자는 일본에, 친미자는 미국에, 친영자나 친아자는 영국이나 아국(俄國)에 노예 됨을 원한다 하면, 조선민족은 생생세세 노예의 일도(一道)에 윤회되리니, 독립의 정신을 위하여 이·정 등을 주토(誅討) 아니할 수 있으며, 우리 전도는 전국 2천만의 요구가 '독립뿐'이란 혈(血)과 누(淚)의 규호(叫號)로 안으론 동포의 성력을 단합하며, 밖으론 열국의 동정을 박득함에 있거늘, 이제 위임통치의 사론(邪論)을 용허하면 기로(岐路)를 열어 동포를 미혹케 할 뿐 아니라, 또 골계모순(滑稽矛盾)으로써 외국인에게 보이어 조선민족의 진의가 어디 있는가를 회의케 하리니, 독립운동의 전도를 위하여 이·정 등을 주토 아니할 수 없도다.위임통치 청원에 대하여 재미 국민회 중앙총회장 안창호는 동의든지 묵인이든지 해회(該會)의 주간자로서 이·정 등을 대표로 보내어 해 청원을 올리었으니, 그 죄책도 또한 용서할 수 없으며, 상해 의정원이 소위 임시정부를 조직할 때에, 앞서 전파된 위임통치 청원 운운의 설을 이 등과 사감 있는 자의 주출(做出)이라 하여 철저히 사핵(査核)하지 않고 이승만을 국무총리로 추천함도 천만의 경거(輕擧)이거니와 제2차 소위 각원(閣員)을 개조할 때에는 환하게 해 청원의 제출이 사실임을 알았는데, 마침내 이승만을 대통령으로 선거한 죄는 더 중대하며, 특파대사 김규식이 구주로부터 돌아와 "조선 사람이 독립운동을 하면서 어찌하여 위임통치 청원자 이승만을 대통령에 임하였느냐" 하는 각국 인사의 반문에 아무 회답할 말이 없었다 하여, 만방에 등소(騰笑)된 실상을 전하거늘, 그래도 이는 존대(尊戴)하였다 하여 그 범죄의 탄핵은 없으며, 그 청원을 취소시킬 의사도 없이, 오직 옹호의 책획함에 열중하는 의정원이나 각원이란 모모들의 그 심리를 알지 못하겠도다.혹왈, 이승만의 위임통치 청원은 자치운동의 민원식과 같이 철저한 주장이 아니고 다만 때의 미오(迷誤)인 고로, 이도 지금에는 이 일을 옳은 줄로 자처함이 아니니 구태여 추죄(追罪)할 것이 없다 하나, 그럴진대 저들이 즉시 미국 정부에 향하여, 그 청원의 취소를 성명하고 국인에게 향하여 망작(妄作)의 죄를 사(謝)하여 써 만분의 일이라도 자속(自贖)의 도를 구함이 가하거늘, 이제 십수(十手)의 지점(指點)을 불고하고 엄연히 상해에 와서 소위 대통령의 명의로 오히려 여론을 농락하려 하니, 이는 화심(禍心)을 포장한 역적이 아니면 구차용록 (苟且庸碌)의 비부(鄙夫)이다. 역적이나 비부를 가차(假借)하여 국민의 명예를 오욕하면 또한 가통(可痛)하지 아니한가.당초에는 해 청원이 제출 여부·접수 여부가 모두 모호암매(模糊暗昧) 의중에 있으므로 본인 등도 의려(疑慮)만 포(泡)할 뿐이요, 나아가 주토(誅討)의 거(擧)를 펴지 못하였더니, 오늘 와서는 사실의 전부가 폭로되어 우리 국민이라고는 용인하지 못 하겠도다.이에 제일 이 등의 죄상을 선포하여 후래자를 위하여 경징(警懲)의 의(義)를 소화(昭華) 하며, 제이 미국정부에 향하여 2천만을 대표하였다 말함은 이승만·정한경 등은 무자(誣自)이니, 해 청원은 곧 이승만·정한경 등 1,2 개인의 자작이요, 우리 국민의 여지(與知)한 바 아니라 하여, 그 청원의 무효임을 성명하기로 결의하고, 위의 성토문을 발하여 천근의 동성(同聲) 으로 천도의 공제(共濟)를 바라노라.