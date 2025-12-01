'청소년 스마트폰 프리 운동'...? '꼰대'들의 엉뚱한 소리다

큰사진보기 ▲청소년 스마트폰 프리 강릉운동본부 출범식 ⓒ 청소년 스마트폰 프리 강원운동본부 제공 관련사진보기

지난 29일, 내가 사는 강원도 강릉시에서 '스마트폰 프리 운동본부'라는 단체가 출범식을 열었다. 스마트폰 시대에 청소년들의 미디어 중독을 예방하고 스마트폰 사용과 학습 집중의 관계, 학교의 스마트폰 수거 정책 등에 대해 논의를 하겠다는 것이다. 교육감 후보로 거론되는 한 인물이 공동대표를 맡은 모양이다. 언론 보도를 살펴보니, 강원도만이 아니라 다른 지역에서도 비슷한 움직임이 교육감 후보군을 중심으로 나타나고 있다.'스마트폰 프리 운동'이 내세우는 명분은 사회가 나서서 '청소년 스마트폰 중독'을 예방하고, '자연을 경험'하게 도와야 한다는 것이다. 나는 그들 가운데 몇 사람이 과거에 '어린이'도 '사람'이라는 주장을 했던 것을 기억한다. '청소년-스마트폰-중독'을 잇는 상상과 어긋나는 행태다.'자연을 경험'하고 '맑고 밝게' '어린 사람'을 키워야 한다는 주장은 '어린 사람'과 '어리지 않은 사람'을 구분하는 사고에서 출발한다. 진보적인 것처럼 보이는 이 주장과 '운동'이 보수적인 '학교 스마트폰 금지'와 같게 보수적인 이유다.청소년에게 스마트폰을 빼앗아야 한다면, 정작 어른은 스마트폰 없이 살 수 있을까? 이제 스마트폰은 단순한 전화기가 아니다. 청소년들은 물론 어른들에게도 배움의 도구이며, 세상과 만나는 수단이다. 음식을 만들 때, 춤과 노래를 배울 때, 음악을 들을 때도 우리 곁에 스마트폰이 있다. 국민의 선택을 받기를 원하는 이들일수록 자신의 일상과 주장을 온라인 메신저에 올려놓기 바쁘다. 그런데 왜 '스마트폰 프리'인가?자유는 스스로 '선택'하는 것이다. 자유는 강제와 억압에서 벗어난다는 의미를 지녔다. 그런 점에서 어른들이 하는 '스마트폰 프리 운동'은 모순이다. 어른들이 나서서 굳이 이래라저래라 하지 않아도 '어린 사람들'이 더 잘 생활한다. 1년 전 내란의 겨울에도 그랬다."자연과 함께 살게 하겠다." 그럴듯하게 들릴 수도 있다. 그들에게 물어보고 싶다. '당신 자녀를 어른이 돼서도 자연 속에서 살게 할 수 있는가?' 중소 도시인 강릉만 해도 산을 깎아 아파트를 짓고 상가를 만들고 있다. 대한민국 인구의 절반 이상이 수도권에 산다. 비 수도권 지역 대학들은 하나 둘문을 닫을 위기에 처했다. 아파트 숲에 둘러싸인 청소년들의 손에서 스마트폰만 '없애면' 자연과 함께 할 수 있을까? 누가 이렇게 만들었는가? 바로 '비 청소년들'이다.농촌은 소멸 위기에 있다. '꽃 피고 새우는 아름다운 동네'는 전원주택 단지에서 가능할 뿐이다. 이렇게 만든 책임에 대한 반성이 먼저다. 아무리 지방 선거가 다가왔다고 하지만, 교육 분야에 종사하거나 했던 사람들 만큼은 기성세대의 잘못을 돌아볼 줄 알아야 한다.'어린 사람', '청소년'은 어른들이 마음대로 해도 되는 존재가 아니다. 그 어른들과 똑같은 존재의 무게를 지닌 '사람'이다. 자신의 권력과 명예를 위해, 또는, 자기 생각을 현실로 만들기 위한 수단이 아니다. 특히, 자칭 '진보'라면 최소한의 염치와 일관성 있는 태도를 보여야 한다.나는 '청소년 스마트폰 프리 운동'이 '운동'이 될 만큼 큰 움직임을 만들지 못할 것이라고 짐작한다. 선거 시기 반짝 이름 알리기를 위한 이벤트는 선거가 본격적으로 시작되면 관심을 다른 곳으로 돌릴 것이라고 보기 때문이다. 만약, 일회성 행사를 넘어 정책으로 만들려고 한다면, 문제가 더 심각해질 것이다. 결국, 청소년들에게서 핸드폰을 빼앗는 학교와 어른들만 늘어날 것이기 때문이다.강원에는 없고 서울에는 있는 '학생 인권 조례'가 폐지 위기에 처했다고 한다. 학생 인권 조례는 학생 권리 보호의 한 부분에 불과하다. 하지만, '진보 교육감'이 되겠다고 주장하는 이들이라면, 제발 엉뚱한 데 힘쓰지 말고 '학생 인권 조례' 하나 만이라도 관심을 보이고 적극적으로 나서기 바란다.