'청구풍아(請丘風雅)'에 담긴 명시(2)

삼봉 정도전(1342~1398)

덧붙이는 글 | [붓의 향연]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

조선왕조의 설계자라 불리는 정도전의 '석탄(石灘)'이다.돌 거죽은 쇠를 깎아 세운 듯여울물은 긴 무지개 다리로 내달린다여울 머리에 고깃배 늘어섰고여울 가에 초가집들 기댔는데고상한 선비가 맑은 병 있어돌아와 그 가운데 누웠도다아침에는 출렁대는 물결을 즐기고저녁에는 반짝이는 물살에 놀라다가날 더우면 호젓한 상쾌함 그러잡고장마 개면 하얀 달님 흐르는데봄이 되면 물빛은 쪽보다 푸르르니삭풍에 눈 펄펄 휘날리면 어떻겠나?편히 앉아 기이한 변화 완상하니흘러가는 강물은 쉬임 없고오로지 갈매기 한 쌍 있어날아와 여기에 오래도록 머문다오호라, 나란 사람 새만도 못하여떠나지도 못하면서 헛되이 생각만 하는도다.조선왕조의 빼어난 문인 변계랑(卞季良)의 '흥이 나서'이다.비단 창의 누각은 어찌 그리 환한가?떠 있는 구름가로 햇빛이 비추누나누각 안에 아리따운 여인 있어그 용모 어여쁘고 곱지만단 한번의 웃음도 끝내 웃지 않으니꽃다운 마음을 누구에게 전할 건가?거문고 가져다가 퉁겨봄에애절한 소리가 푸른 하늘 나르나니바라건대, 군자의 짝이 되어해로하며 한 평생을 마쳤으면.조선시대 출중한 유학자 이색(李穡)의 글 두 편이다.어제는 빙명사를 지나다가잠시 동안 부벽루 올라보니인적 끊긴 성터에 조각달 하나늙은 바위 돌에 천추(千秋)의 구름기린은 한번 가고 오지 않으니동명왕은 어디 메에 노니시는가?돌계단에 기대어 휘파람 길게 부니산은 파랗고 강물 절로 흐르누나.평생을 남북으로 다녔지만마음과 일 도리어 어긋나고고국은 바다 서쪽 언덕으로조각배로 하늘가에 와 보니매화꽃 핀 창가에 봄빛은 이른데판잣집에 빗소리 요란하다홀로 앉아 긴 긴 해를 보내자니쓰라린 고향 생각 어찌 견뎌 낼까나?<삼국사기>의 저자 김부식(金富軾)의 산문이다.늦은 가을이라 온갖 풀 시들어도뜰 앞의 향긋한 국화는 서리를 이겨내고 피었구나어쩔 수 없는 풍상에 향기 날려 사라져도다정스런 벌 나비는 여태껏 배회하나니두목(杜牧)은 취루(翠樓)에 올랐었고도잠(陶潛)은 흰 옷 입고 오는 사람 서글피 기다렸다지옛 사람 생각하며 덧없이 서너번 탄식하는데밝은 달이 홀연히 황금빛 술병을 비추인다.