"시에서 100억 지원 받는데...울산의대 졸업생 중 8%만 울산에"

더불어민주당 울산시당이 '울산의대 졸업생 중 8%만 울산에 남는' 현실에 대한 개선을 요구했다.민주당 울산시당은 1일 시의회 프레스센터에서 브리핑을 갖고 이같은 현상이 "울산의대의 교육과 실습은 울산대병원에서 받게 돼 있음에도 서울·수도권의 협력병원에서 진행되던 관행 때문"이라고 지적했다.특히 지방정부로부터 많은 예산을 지원받는 울산대병원이 그에 대한 역할을 다해야 한다는 지적이 곁들여졌다.민주당 울산시당은 "현재 울산광역시 내년도 예산안 심사가 진행중인데, 울산대병원이 모두 20여 개 항목으로 일부 국비를 포함해 100억 원 이상의 예산을 지원받게 된다"며 "울산대병원은 단순한 민간병원이 아니기에 울산대 의과대학의 교육기관으로서 지역 의료인재를 양성해 지역의료에 기여해야 하는 책임이 있다"며 이같이 지적했다.앞서 김태선 울산시당위원장(국회의원 울산 동구)는 지난 11월 21일 국회에서 '지방사립의대 정상화를 위한 법률 개정 토론회'를 마련한 바 있고 앞서 국회의원 후보때부터 지방의대 지역 환원을 주장해 왔다.당시 토론회에서는 그동안 울산대학교를 비롯한 일부 지방 사립의대가 교육부 인가를 받지 않은 수도권 병원을 협력병원으로 활용하거나, 임상실습의 상당 부분을 수도권 병원에서 진행하는 등 설립 취지와 다른 운영을 이어온 것이 지적됐다.이 때문에 지역병원의 교육 기능이 약화되고, 지역 의료 인력 유출과 필수의료 공백이 심화되는 등 구조적인 문제가 반복됐다는 지적이었다.민주당 울산시당은 "예산을 지원받는 의료기관으로서 울산대병원 또한 무한책임을 느껴야 한다"며 "지역의사제와 지방사립의대의 구조 개선을 함께 추진해야 지역의료공백을 근본적으로 해결할 수 있다"고 강조했다. 그러면서 "입법과 제도개선에 더불어민주당이 앞장서서 끝까지 책임지겠다"고 밝혔다.