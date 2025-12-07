메뉴 건너뛰기

문화

연재[붓의 향연]  |  18화
25.12.07 11:38최종 업데이트 25.12.07 11:38

'청구풍아(請丘風雅)'에 담긴 명시(1)

[붓의 향연 18] <청구풍아>는 우리 민족이 남긴 한시 작품을 의미한다

김종직 생가 조선조 성리학의 거두 김종직이 태어나고 자라고 별세한 '추원재'다. 뒷산엔 그의 묘소가 있다.
김종직 생가조선조 성리학의 거두 김종직이 태어나고 자라고 별세한 '추원재'다. 뒷산엔 그의 묘소가 있다. ⓒ 정근영

조선 전기 문인이자 영남 사림의 거두인 김종직(金宗直, 1431~1492)이 찬한 <청구풍아 (請丘風雅)>는 신라 말기의 최치원으로부터 조선 초기 성간(成侃) 등에 이르기까지 문인들의 작품을 모은 시선집이다.

'청구'는 우리나라를 가르키는 이칭이고 '풍아'는 시를 뜻함으로 <청구풍아>는 우리 민족이 남긴 한시 작품을 의미한다. 김종직은 당대의 명작으로 알려진 517편의 주옥 같은 작품을 선정하였다.

김종직은 서문에서 "나 종직은 시를 배우기 시작한 후부터 이따금 우리나라 사람들이 지은 시를 구해 읽었었다. 그 사이 시의 격율도 무려 세 번씩이나 변해왔던 것이다. 신라 말기와 고려 초기에는 오로지 만당(晩唐)의 시풍만을 익혀왔으며, 고려 중기에 들어서는 오로지 소동파의 시풍만을 배워왔던 것이다. 그후 고려 말기에 이르러 익재 이재현 등 여러 명공(名公)들께서 차츰차츰 구습을 변화시켜 아정(雅正)한 시풍을 만드시는데, 우리 조선의 문명에 이르러서도 여전히 그 전철을 뒤밟게 되었던 것이다." 라고 썼다.

여기서는 <청구풍아>를 번역한 유영봉의 책에서(이회문화사, 2001)에서 몇 편을 골랐다.

강남의 딸들(최치원)

강남 땅의 방탕한 풍속은
딸들을 교태롭고 예쁘게만 키우나니

천성이 꾸미기를 좋아하여 바느질은 부끄러워해
치장을 마치면은 거문고를 타는데

배우는 노래 가락 아금도 아니고
대부분 춘정에 이끌린 것이로다

제 딴에는 꽃같은 얼굴이
오랜 세월 시들지 않을 거라 여겨서

도리어 이웃집의 여자를 비웃누나
밤 세워 북과 베를 굴러서

베 짜기에 비록 네 몸 힘들지만
비단 옷은 네게 않 돌아갈 걸 알면서.

이규보의 '여귀 꽃'속의 백로

앞 여울에 물고기랑 새우들 잔뜩 해서
물결 뚫고 들어가련 생각 있는데

사람보고 문득 놀라 일어나
여귀 꽃 핀 언덕에 다시 날아 모였다가

목을 빼고 사람들 돌아가길 기다리니
보슬비에 깃털이 젖어가도

마음은 여울물 속 물고기에 있는데
사람들은 기심(機心) 잊고 서 있다고 가르치네.

이색의 독서

독서란 산을 유람하는 것 같아서
깊고 얕은 곳 모두 스스로 얻어야지

검은 이무기는 깊은 못에 서려 있고
붉은 봉황새는 하늘가로 나른다

정회의 내용 담긴 열 여섯 자
확연히 마음 속에 있으니

다섯 수레 책으로 도움 삼아
박문하고 약례하여 하늘의 도 살펴봄에

왕은 오랜 세월 쓸쓸하고
대도는 가시밭 덤불 덥혔으니

누가 알랴 봉창 아래
책 덮고 긴 한숨 내쉬는 걸.

이색의 '뽕을 따는 아낙들'

성안에 누에치는 아낙들 많으니
뽕잎이 어찌 그리 살펴있나

비록 뽕잎 적다고들 말하지만
누에들 배고픈 걸 보지 못했나니

누에가 날아서는 뽕잎이 많으나
누에가 자라면은 뽕잎이 드물어져

땀 흘리며 아침저녁 내달림을
자기 몸에 비단옷을 입으려 함 아니라오.

덧붙이는 글 | [붓의 향연]은 매일 여러분을 찾아갑니다.


