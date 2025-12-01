메뉴 건너뛰기

사회

대전충청

25.12.01 11:23최종 업데이트 25.12.01 11:23

이영수 전 태안군의원, 태안군수 출마 선언

[영상] 1일 출마 기자회견... "결과로 증명하는 군수 되겠다" 지지 당부

이영수 전 태안군의원, 태안군수 출마 선언 이영수 전 태안군의원(국민의힘)이 내년 6월 3일 실시하는 제9회 전국동시지방선거 태안군수 선거 출마를 공식 선언했다. 방관식

이영수 전 태안군의원(국민의힘)이 내년 6월 3일 실시하는 제9회 전국동시지방선거 태안군수 선거 출마를 공식 선언했다.

1일 오전 10시 30분 태안군청 브리핑룸에서 출마 기자회견을 연 이 전 군의원은 "태안의 가장 큰 과제는 군민을 위한 군정으로의 전환과 갈라진 민심의 완전한 통합"이라며 "무너진 신뢰를 회복할 도덕적 책임 리더십이 절실하다"고 주장했다.

이제는 구호가 아닌 성과로 판단해야 할 때라고 밝힌 이 전 군의원은 ▲상징정책이 아닌 인구가 늘어나는 산업정책으로의 전환 ▲민생부터 살리는 예산으로의 재편성 ▲실제로 뚫리는 교통 인프라 구축 ▲청년이 돌아오는 태안으로 구조 변화 ▲군민 자산은 군민의 이익으로 돌아가게 만들 것 등을 공약으로 제시했다.

또 청렴도와 인사 원칙에 대해서는 오직 능력과 책임으로 쓰는 원칙을 군정의 철칙으로 세우겠다고 약속했다. 일하는 사람이 보호받고 원칙을 지키는 사람이 손해 보지 않는 군정을 만들겠다는 것이다.

끝으로 이영수 전 군의원은 "말 많은 군수가 아니라 결과로 증명하는 군수, 태안의 새로운 등대가 되겠다"며 지지를 호소했다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.


방관식 (afgm502) 내방

지역 소식을 생생하게 좀 더 많은 사람들에게 전달해 언론의 중앙화를 막아보고 싶은 마음에 문을 두드립니다.

