"이쪽에선 몽둥이질, 저쪽에선 전기로 지지고 고춧가루 물을 부었다"

동족상잔의 아픔을 가진 대한민국. 75년이라는 긴 시간이 흘렀지만 그 아픔은 여전히 현재진행형이다. 전남 영암, 충남 태안, 경남 함양 등의 민간인 희생자들은 한국전쟁 당시 북한군 혹은 한국군에 의해 아무런 이유 없이 안타까운 죽음을 맞이했다.



이웃이 이웃을 죽이는 비극에도 불구하고 제대로 된 사과와 추모, 용서 없이 75년이라는 시간을 흘려보낸 채 살아오고 있다. 이에 낭주신문·태안신문·주간함양은 공동취재팀을 구성해 세상에서 가장 긴 무덤을 가진 대전 골령골과, 여순사건의 아픔이 서린 전남 여수·순천, 4·3의 아픔을 간직한 제주 평화공원, 그리고 캄보디아 킬링필드를 찾아 민간인 학살 피해지역의 실상과 피해자 유족의 이야기를 담고자 한다. 이를 통해 억울하게 희생된 민간인 희생자들의 명예 회복 방안을 모색해 본다.

큰사진보기 ▲수동면 도북마을에 양민희생자위령탑이 지난 2021년 12월 준공됐다. ⓒ 주간함양 관련사진보기

"아버지가 보고 싶다고 하면 마을 어른들은 '거울을 보라' 하셨어."

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양 (임아연)에도 실렸습니다.

1949년 윤칠월에 태어난 임영성씨는 태어난 지 40일 만에 아버지를 잃었다. 장마철 논에 물꼬를 트러 나간 아버지는 별안간 마을 동산에 다들 모이라는 공지를 듣고 동산에 올랐다가 다시는 집에 돌아오지 못 했다.수동면 도북마을에서 일어난 양민학살 사건은 1949년 9월20일(음력 윤 7월 28일)에 일어났다. 여순사건 후 빨치산 활동을 한 주민 3명이 도북리 산으로 들어가면서 발생한 일이다. 그들은 밤이면 마을로 내려와 주민들에게 식량을 달라 하고, 다음날 아침엔 경찰들이 찾아와 "빨갱이를 잡지는 못할망정 먹을 걸 줬다"며 마을사람들을 구타했다.이러한 일이 자주 발생하자 주민들이 직접 죽창을 들고 보초를 섰고, 사건 발생 며칠 전 마을사람들이 산으로 도주하려던 이발사 정주상을 붙잡아 수동지서(경찰)에 넘겼다. 이튿날 경찰관들은 정주상의 이발 외상장부에 적힌 마을주민 35명을 연행해 취조했다. 주민들은 함양경찰서로 넘겨진 다음 함양읍 상림 부근에 주둔하던 군인들에게 또다시 넘겨졌고, 군인들은 35명 중 32명을 함양읍 이은리 당그래산으로 끌고 가 집단사살했다.생존자 정순상씨는 "군부대 안에 동네 사람들을 한 군데에 모아 놓고 취조했는데, 이쪽에선 몽둥이질을 하고 저쪽에선 전기로 지지고 고춧가루 물을 부었다"고 증언했다.유족들은 사건 발생 한 달 뒤 시신을 수습하러 갔지만 소식을 듣고 온 경찰들에게 구타를 당하는 등 현장에 접근조차 할 수 없었다. 그해 12월이 되어서야 합동으로 시신을 수습해와 도북마을에 합동묘를 만들고, 당그래산 희생장소에 표지석을 세워뒀다.수동면 도북리 외에도 ▲수동면 치라골 ▲안의면 상원리 유동마을 ▲안의면 상원리 장수사 ▲안의면 하원리 매방우 ▲서하면 다곡리 대황령 ▲마천면 추성마을·등구마을 ▲백전면 백운리 ▲휴천면 동강리 점촌 ▲서상면 상남리 영각사 등 함양군 곳곳에서 양민학살과 방화 사건들이 벌어졌다. 1948년 10월 여순사건 이후 정부가 공비 토벌을 한다는 명목으로 주민들이 '빨치산을 도왔다'며 민간인 학살을 자행했다. 밤에는 빨치산이 먹을 것을 달라며 주민들을 괴롭히고, 낮에는 경찰들이 빨치산을 도왔다면서 구타하고 심지어 학살까지 하는 일들을 겪어야 했다.마을주민들은 아버지와 삼촌, 형, 동생, 조카, 남편, 아들이 왜 죽어야만 했는지 알지도 못하고 평생을 고통 속에 살았다. 그리고 76년이나 지난 지금까지도 여전히 풀지 못한 한이 가슴 속 응어리로 남아 있다.함양군에 거주했던 주민 80여 명을 포함해 보도연맹원과 연고지가 밝혀지지 않은 사람들까지 포함하면 희생자가 300여 명에 이를 것으로 추산된다.함양군은 아픈 역사를 기리고 유족의 마음을 헤아리고자 지난 2021년 수동면 도북마을에 '한국전쟁 전후 함양 양민 희생자 추모공원'을 조성하고 181명의 이름을 새긴 양민희생자위령탑을 세웠다. 이곳에서는 매년 9월 추모식이 열린다.그러나 여전히 유족의 가슴 속 응어리는 풀어지지 않고 있다. 여순사건이나 제주4.3사건처럼 특별법 제정은 고사하고 진상규명과 유족에 대한 법적인 명예회복도 이뤄지지 않고 있다. 유족들은 억울하게 희생된 가족의 죽음을 증언할 뿐, 증명해 낼 길이 없다. 그렇게 시간만 흘러 유족들 모두 70~80대 노인이 됐다.1937년생인 차용현 함양군양민학살 희생자유족회장은 "12살에 아버지 잃고 평생을 이 문제 해결을 위해 살았다"면서 "함양 피해자들은 시효가 지났다며 아무도 보상받지 못 했다"고 호소했다. 그는 "억울하게 죽은 사람들의 명예회복에 시효가 어디 있냐"며 지금도 문제 해결을 촉구하고 있다.<연재 끝>공동취재팀(태안신문 김동이 기자, 낭주신문 장정안·박준영 기자, 주간함양 임아연 기자)이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다.