"제가 손을 대면 아이의 그림이 아니죠"... 함양의 특별한 미술 놀이터

함양읍 모랑팔레트 허지원 원장

"예술은 틀에 갇히지 않는 것, 그만큼 중요한 원칙은 없어요. 저는 아이들이 자신만의 미술 세계를 갖고, 그것을 자유롭게 표현할 수 있도록 돕는 사람입니다."

"모든 아이는 예술가다. 문제는 어떻게 하면 그들이 커서도 예술가로 남게 하느냐이다."

"어느 순간 '학원'이라는 간판을 달아도 되겠다는 확신이 들었죠. 하지만 저는 지금도 모랑팔레트를 학원보다는 '아이들의 예술 놀이터'로 소개하고 싶어요."

큰사진보기 ⓒ 주간함양 관련사진보기

"유명 작가의 작품을 보여줄 때도 '따라 그려보자'라고 하지 않아요. 저는 묻습니다. '이 작품에는 어떤 색이 보여?' '작가는 왜 이런 느낌을 넣었을까?' 이런 질문을 던지면 아이들은 스스로 작품을 해석하고, 자기만의 방식으로 다시 표현하죠."

"반 고흐는 파란색과 노란색을 정말 좋아했어. 너희는 이 그림이 어떻게 느껴져?"

큰사진보기 ⓒ 주간함양 관련사진보기

"처음부터 제가 개입하면 결국 아이는 저처럼 그리게 돼요. 독창성이 사라지는 거죠."

"저는 뒤에서 관찰해요. '왜 이 색을 골랐을까?' '왜 이 선을 먼저 그렸을까?' 그게 아이의 시선이고 감각이거든요."

큰사진보기 ⓒ 주간함양 관련사진보기

"미술은 어떤 과목과도 연결될 수 있어요. 과학처럼 실험이 될 수도 있고, 국어처럼 감정을 표현할 수도 있고, 수학처럼 패턴을 찾을 수도 있죠. 모랑팔레트는 그 밑바탕을 아이들이 스스로 찾도록 돕는 공간이에요."

"어른들은 이미 '그림은 이렇게 그려야 한다'는 고정관념이 있어서 더 힘들어해요. 아이들은 선 두 개만 그어도 '사람이야!'라고 하지만, 어른은 손가락을 몇 개 그려야 하는지부터 고민하죠."

"여기서는 느리게 생각할 수 있는 시간이 있어요. 아이들과의 대화만으로도 제 작업에 새로운 영감을 받습니다."

"너는 어떤 그림으로 세상을 표현하고 싶니?"

아이들의 웃음소리가 끊이지 않는 공간, 모랑팔레트. 문을 열면 형형색색 물감 냄새가 은은히 퍼지고, 곳곳에 놓인 작품들이 따뜻한 분위기를 대신 설명한다. 누가 더 잘 그렸는지 경쟁하지 않는 이곳에서 허지원 원장은 언제나 아이들과 함께 미소를 짓는다.입시 중심의 미술교육이 여전히 자리 잡고 있는 요즘, 그의 철학에는 피카소의 명언이 자연스럽게 스며 있다.모랑팔레트는 바로 이 문장을 현실에서 실천하는 공간이다. 아이들의 순수한 감각은 이곳에서 감추어지지 않고, 오히려 더 빛을 발한다.모랑팔레트의 시작은 소박했다. 미술을 전공하고 서울에서 바쁘게 일하던 허 원장은 결혼을 계기로 고향 함양으로 돌아왔다. 다른 일을 하며 지내던 중, 함양군 복지관에서 그림을 배울 기회가 생겼고, 김동관 함양군 미술협회장을 만나며 다시 자연스럽게 붓을 잡는 인연이 이어졌다. 아이들과의 수업을 통해 그는 "그림을 진심으로 좋아하는 사람"이라는 평가를 다시 듣게 됐다.개인 작업실 문을 열어두자, 아이들이 한 명 두 명 찾아오기 시작했다. 홍보도 없었지만 입소문이 퍼지며 수업 인원은 4명에서 10명, 30명으로 늘어났고, 지금은 120명이 넘는 아이들이 매주 이곳을 찾고 있다.모랑팔레트의 가장 큰 특징은 기술 중심 교육을 하지 않는다는 점이다. 허 원장은 '미술은 테크닉을 배우는 곳'이라는 통념에서 벗어난다. 대신 아이 스스로 관찰하고 느끼는 힘을 키우는 것을 가장 중요한 목표로 삼고 있다.최근 수업에서는 반 고흐의 작품을 바탕으로 아이들과 색과 감정을 이야기했다.아이들은 색과 패턴을 자유롭게 해석했고, 그 감각은 자연스럽게 그림 속에 스며들었다. 누군가의 기교를 흉내내는 것이 아니라, 작품을 '자기 언어로 번역하는 법'을 배우는 시간이었다.허 원장은 수업에서 원생의 그림에 함부로 손대지 않는다.그래서 초보자라도 먼저 자신의 감각대로 시작하게 한다. 어떤 아이는 배경부터 칠하고, 어떤 아이는 한 줄의 선으로 그림을 시작하며, 또 어떤 아이는 색을 차곡차곡 쌓아 표현한다. 허 원장은 그 선택을 존중하며 지켜볼 뿐이다.많은 아이들은 처음엔 틀릴까봐 주저하지만, 시간이 지나면 자기만의 스타일을 갖게 된다. 그리고 어느 순간 어떤 주제가 주어져도 자연스럽게 자신만의 그림을 완성해낼 때, 허 원장은 "이제 아이들이 내 손을 떠날 준비가 되었구나"라는 생각을 한다고 말한다.모랑팔레트는 그림만 그리는 공간이 아니다. 빛과 그림자를 활용한 퍼포먼스, 자연물을 이용한 콜라주, 오감을 활용한 색 탐색 활동, 예술과 요리를 결합한 창작 수업 등 다양한 형태의 예술 경험이 펼쳐진다.허 원장은 말한다.흥미로운 점은 성인 수강생들의 반응이다.서울에서의 바쁜 시간 속에서는 작업을 지속하기 어려웠던 허 원장은 함양에서 비로소 '예술과 일상이 하나 되는 삶'을 찾았다고 말한다.모랑팔레트는 기술을 가르치는 일반적인 학원이 아니다. 아이들에게는 세상을 바라보는 새로운 눈을 열어주는 곳. 어른들에게는 잊고 지냈던 감각을 되찾는 공간이다. 허지원 원장은 아이들에게 오늘도 질문한다.