허균의 '본대로 쓴다'

큰사진보기 ▲'국조시산', 허균이 엮은 시선집. 1706년에 간행된 목판본

허균(1569~1618)은 억울함이 많은 문인이다.누구보다 자유분방한 정신으로 성리학에 안주하지 않고 폭넓은 사고와 지식을 갖췄다. 학식과 시문이 뛰어나고 사회적 통념에도 거칠 것이 없었다. 그래서 도덕을 어지럽힌다는 비판을 받고 이단으로 몰렸다.서자들과 어울리고 하층민들을 존대하여 사회개혁을 시도하다가 광해군 때에 역적 모의를 했다는 혐의로 참형되었다. 조선조가 망할 때까지 그는 복권되지 못했다. 왕조는 끝까지 그를 사면하지 않았다.누구도 시도하지 못한 한글소설 <홍길동전>을 썼으며 시를 모으고 작품 평을 한 <국조시산>을 남겼다. 후인들은 그를 소설가로만 인식할 뿐 우수한 시인임은 잘 모른다. 그는 농민들의 참상을 사실대로 기술하는 두 편의 농민시의 작가로서 관리들의 탐학을 사정없이 들추었다. 혁명적 문건인 <호민론>의 필자이다.농민의 참상을 쓴 시문이다.시골 아낙 황촌에서 울며 서로 하는 말이금년엔 부역이 너무 잦아서남은 양식 밤에 찍어 자루에 채워주고시든 푸성귀로 아침 저녁 요기하오이 분이 다 가도록 농사일도 할 수 없어딱한 사연 하소하면 곤장만 빗발쳐요.천년 뒤에 공수(龔遂)·황패(黃覇) 다시 보기 어려워라동헌에는 백성사랑 다시 없어졌네.늙은 아낙 저문 날 황촌에서 눈물짓네쑥대머리 서리 같고 두 눈은 침침하네남편은 빚 못 갚아 감옥에 갇혀 있고아들은 도위(都尉)따라 서원으로 떠나갔네난리 겪어 집안은 세간도 타버리고산속 피난길에 옷가지도 다 잃었네먹고 살 일 아득해서 살맛마져 안 나는데관가 아전 무슨일로 또 문을 두드리나.