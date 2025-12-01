성인수 "반구천 암각화의 가치 극대화 위해 사연댐 해체해야"

큰사진보기 ▲성인수 울산대 명예교수가 1일 울산시청 프레스센터에서 기자회견을 갖고 "유네스코 문화유산 반구천 암각화의 가치를 극대화하고 전 세계인이 찾는 명실상부한 세계문화유산으로 만들기 위해 반구천 일대를 공룡시대 원시계곡으로 복원·보존할 것을 제안한다"고 밝혔다. ⓒ 박석철 관련사진보기

큰사진보기 ▲비가 많이 와 물에 잠겨 있는 울산 울주군 반구대 암각화 ⓒ 이유동 관련사진보기

성인수 울산대 명예교수가 최근 세계유산으로 등재된 반구천 암각화의 가치 극대화를 위해 '사연댐 해체'를 주장하고 나섰다. 반구천 암각화는 1970년 발견되기 6년 전 이미 아래쪽에 사연댐이 건설돼 비가 많이 오면 암각화가 물에 잠기기를 반복해 훼손이 진행되고 있다.성 명예교수는 지난 40년간 울산대학교에서 건축학을 가르치며 울산의 도시와 공간을 연구해 왔다. 그는 지난 10월 23일 내년 울산광역시장선거 출마를 선언한 바 있다.성 명예교수는 1일 울산시청 프레스센터에서 기자회견을 갖고 "유네스코 문화유산 등재로 반구대와 천전리 암각화의 문화적·세계적 가치는 이미 확인되었다"며 "반구천 암각화의 가치를 극대화하고 전 세계인이 찾는 명실상부한 세계문화유산으로 만들기 위해 반구천 일대를 공룡시대 원시계곡으로 복원·보존할 것을 제안한다"며 이같이 밝혔다.그는 "그렇게 하기 위해서 사연댐은 해체하고 반구천을 자연화해야 한다"며 "물론 사연댐의 해체를 위해서는 사연댐 대체 식수원 문제를 함께 해결해야 한다"고 덧붙였다.특히 "사연댐 대체 식수원 문제는 그간 논의되었던 대곡댐 취수, 낙동강 물과 대암·회야댐 활용, 그리고 운문댐 물 연결 등 몇 가지 대안들 중에서 해결책을 찾는 것은 어렵지 않다고 생각한다"며 "사연댐 대체 식수원 확보를 위해 지금 필요한 것은, 사심 없는 정치적 결단"이라고 강조했다.이어 "이 결단의 부재, 회피 때문에 암각화를 수장·훼손시켰던 지난 수십 년의 우를 더 이상 계속해서는 안 된다"고 경고했다.성 명예교수는 또 "최근 정부가 결정한 사연댐 수문 설치도 암각화·각석 훼손 최소화를 위한 당장의 조치로는 불가피한 조치일 것"이라며 "물론 수문 설치는 대체 식수원의 빠른 확보와 동시에 중단되거나 설치된 후에도 댐과 함께 해체될 것"이라고 밝혔다.성인수 명예교수는 "지난 2013년 반구대암각화 앞을 준설했을 때 암각화 앞에 드러난 엄청난 암반계곡을 기억하실 것"이라고 상기했다.이어 "거기에 공룡 발자국 여든 개가 넘게 찍혀 있었다"며 "반구천 일대에는 중생대 백악기 퇴적암층으로 초식공룡과 익룡의 발자국 화석이 수도 없이 남아 있으며, 암각화 인근에는 세계 최초로 발견되어 노바페스 울산엔시스(Novapes ulsanensis)로 명명되기까지 한 수생 파충류 코리스토데라 발자국이 있다. 반구천 일대는 공룡과 파충류 생태계 연구의 보고"라고 설명했다.그러면서 "반구천 일대의 공룡 생태와 같은 시기 지질·식생 '연구'를 넘어서 반구천 일대를 공룡시대 원시계곡으로 복원하고 보존할 것을 제안하는 것"이라고 강조했다.성인수 명예교수는 "유네스코 문화유산 두 암각화가 반구천 일대에 복원되는 공룡시대 원시계곡과 어우러질 때 그 둘은 지금 우리의 상상을 넘어서는 엄청난 통합적 가치, 활용 가치를 가지게 될 것"이라며 "그리고 울산은 산업도시를 넘어서 역사·문화 도시, 자연·관광도시로 발돋움할 결정적인 자산을 갖게 될 것"이라는 청사진을 제시했다.