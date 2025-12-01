닥나무 재배부터 한지 제작까지, 천년의 전통을 잇다

큰사진보기 ▲이상옥 한지장 기능보유자의 아들 이권희 전수자가 한지 흘림뜨기를 시연하고 있다. ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 11월22일 마천면 창원마을 주민들이 닥나무 가지를 쪄서 껍질을 벗겨내는 닥무지 작업을 함께 했다 ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 주간함양 관련사진보기

AD

큰사진보기 ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 주간함양 관련사진보기

창원마을의 전통한지 만드는 과정

1. 닥나무 재배 (2월~11월, 약 1만2000평)

2. 황촉규(닥풀) 재배(4월~10월, 약 500평)

3. 황촉규 채취 및 보관

4. 닥나무 채취

5. 닥무지(닥나무 찌는 작업)

6. 닥나무 껍질 벗기기

7. 피닥 건조하기

8. 피닥 덕장 작업(피닥을 3일 동안 물에 담가 불리고 꺼내 겨울바람에 건조하는 작업)

9. 백닥 만들기(청피를 긁는 작업)

10. 백닥 건조(일광표백) 및 보관

11. 백닥 세척과 자르기

12. 육재(천연잿물) 만들기

13. 증해(백닥 삶기)

14. 백피 세척과 티 고르기

15. 고해(수타·칼비터) 닥섬유 만들기

16. 닥섬유 세척과 보관

17. 닥풀 만들기

18. 해리 작업(지통에 닥섬유·닥풀·물을 적당 비율로 혼합)

19. 초지 작업(한지뜨기, 흘림뜨기, 외발지, 음양지)

20. 습지 압착 탈수 작업

21. 습지 건조 작업(열판·목판)

22. 한지 선별 작업(상품 및 파지 선별)

23. 한지 도침 작업

24. 한지 보관 및 포장(완성지 판매)

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양 (임아연)에도 실렸습니다.

늦가을 차가운 바람이 불기 시작하면 마천면 창원마을 일대에는 닥나무를 삶는 구수한 냄새가 퍼진다. 너덧 시간 장작을 땐 가마에 모락모락 뜨거운 김이 피어오르면, 닥나무 가지를 겹겹이 덮은 커다란 천을 조심스레 걷어낸다. 일평생 닥종이(전통한지)를 만들어온 마을 어르신들은 "아이고, 잘~ 익었다"라며 가마에서 꺼낸 기다란 닥나무 가지 앞에 하나둘 모여 앉는다.닥나무를 쪄서 노란 속대와 겉껍질(피닥)을 분리하는 닥무지 작업은 본격적인 한지 만들기의 시작이다. 지난 11월 22일 마천면 창원마을에 위치한 이상옥 전통한지 공방 앞마당이 마을주민들과 외부에서 온 손님들로 북적였다. 공방은 해마다 '무형유산 한지장 공개행사'를 열고 닥무지 작업과 흘림뜨기 시연을 사람들에게 선보이고 있다.뜨끈뜨끈하게 잘 삶아진 닥나무는 겉껍질과 속대가 제법 잘 분리된다. 이날 마을 어르신들은 마당을 한가득 채운 2톤 분량의 닥나무 가지를 하나하나 벗겨냈다. 여든 넘는 어르신들이 이맘때가 되면 항상 해오던 일이다. 한 어르신은 "창원마을에 시집온 뒤 평생 해왔다"며 해 떨어지기 전에 작업을 마쳐야 한다면서 손을 재촉했다.닥무지 작업 뿐만 아니라 닥나무를 재배하는 것부터 닥무지와 피닥(닥나무 겉껍질)을 얼려 속껍질을 벗겨내는 백닥 작업까지 전부 마을주민들의 손을 거친다. 경남 무형유산으로 지정된 이상옥 한지장 기능보유자 뿐만 아니라 창원마을 주민 모두 한지 장인인 셈이다.창원마을의 전통한지가 1400년 가까이 이어져 온 것은 신라시대 당시 지리산 일대에 30여 개의 사찰과 암자가 창건되면서부터다. 불경을 비롯한 책자를 만들고 글씨를 쓰거나 그림을 그리는 데에 종이가 필요할 뿐만 아니라, 창살·문틀·장판 등 건축용으로도 한지는 매우 중요한 재료였다.당시 사람들은 사찰에서 사용할 종이를 만들 목적으로 산과 들에 닥나무를 재배했다. 특히 마천면 일대는 해발 300~700m 산악 지역에 석축을 쌓아 다랭이논을 만들면서 홍수 피해를 막기 위해 논둑과 밭 가장자리에 닥나무를 심어 재배해왔다. 깊은 계곡과 맑고 깨끗한 엄천강(임천)의 풍부한 수자원도 질 좋은 한지 생산에 도움이 됐다.때문에 고려시대에는 관청지소를 중심으로 제작된 한지가 중앙 정부에 공납될 만큼 뛰어난 품질을 자랑했던 것으로 알려져 있다. 또한 조선시대에는 1552년(명종 7년) 개암 강익 선생의 주도로 남계서원이 창건되고, 함양군 곳곳에 10곳의 서원이 건립되면서 서책 간행과 학문 보급에 함양 한지가 널리 사용됐다.엄천골 일대에는 1990년대 이전까지만 해도 닥나무 재배 농가가 200여 곳, 가내수공업 방식으로 전통한지를 만드는 공방이 20여 곳에 이르렀을 정도로 이곳은 대표적인 전통한지의 고장이었다. 그러나 한지를 대체할 수입종이가 많아지고, 복잡한 과정 등으로 품이 많이 드는 한지 제작 공정상 경제성이 떨어지면서 그 많던 한지공방들이 하나 둘 문을 닫기 시작했다.또한 마을 한지 제작의 전 과정을 함께 하던 공동체도 인구가 감소하고 고령화가 심화되면서 거의 찾아볼 수 없을 정도로 줄었다. 그나마 명맥을 이어오고 있는 건 이상옥 한지장을 중심으로 한 창원마을 한 곳 뿐이다.이상옥 한지장은 1882년부터 현재까지 143년 동안 5대째 전통을 이어오며 닥나무 재배와 전통 한지 제지술, 마을 공동체 문화 등을 후대에 계승하고자 애쓰고 있다. 창원마을 주민들은 전통한지 주원료인 닥나무를 재배하는 것부터 닥무지, 피닥, 백닥, 가공작업 등을 품앗이 형태로 함께 하고 있다.이번 시연회에 참여한 고서적 재현자 강안구(개암강익선생기념사업 추진위원회 사무국장)씨는 "이렇게 마을 공동체가 함께 전통한지를 만드는 곳은 창원마을이 유일하다"고 말했다. 우리나라에 18곳에서 전통한지를 만들고 있지만 수입 자재를 사용하거나, 개개인이 한지 제작 기술을 이어오는 곳이 대부분이라는 것이다.해마다 진행되는 시연회 역시 이러한 역사적·문화적 가치를 가진 창원마을의 전통한지 제작을 이어가기 위한 노력의 일환이다. 이날 시연회에서는 한지 제작 과정을 체험하는 것뿐만 아니라, 닥나무식혜와 지리산흑돼지로 만든 닥나무수육, 닥나무밭에서 자생한 갈참나무 도토리로 만든 묵무침 등 지역의 식문화도 함께 선보였다. 또한 닥나무밭 둑에 키운 콩으로 청국장을 만들어 참석자들에게 선물했다.이상옥 기능보유자는 "우리는 대대로 마을 사람들과 함께 공동체 작업으로 한지를 만들어왔고, 닥나무와 관련된 다양한 식문화가 이어지고 있다는 것을 알리기 위해 이번 행사를 준비했다"고 말했다.이상옥 기능보유자의 아들인 이도희 전수자는 "창원마을의 한지가 갖는 자부심은 지역 공동체가 품앗이 형태로 작업을 이어오고 있고, 닥나무 재배부터 모든 과정이 자연친화적이고 생태적"이라며 "한지를 만드는 과정이 복잡하고, 경제성도 떨어지고, 힘도 들고, 또 외롭기도 하지만 이것이 우리만이 가진 소프트파워라고 생각한다"고 말했다.