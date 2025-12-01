백성현 논산시장 "논산, K-방산 혁신 경제의 심장으로"

큰사진보기 ▲백성현 논산시장이 1일 열린 논산시의회 제268회 제2차 정례회에서 2026년도 예산안 제출에 즈음한 시정연설을 하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산시가 '훈련소의 도시'를 넘어 미래 전략산업 중심지로의 도약을 공식화했다.백성현 논산시장은 1일 오전 10시 열린 논산시의회 제268회 제2차 정례회에서 2026년도 예산안 제출에 즈음한 시정연설을 통해 "논산의 체질을 바꾸는 변혁이 본격화됐다"고 밝히며, 국방군수산업·농식품 수출·K-컬처 관광을 축으로 한 이른바 '논산형 대전환' 구상을 내놨다.먼저 국방군수산업을 "논산 인구 반전의 열쇠"로 규정했다. 백 시장은 "국가 안보 패러다임 변화 속에 국방산업은 국가경제의 핵심 축으로 부상했다"며 국방국가산업단지 조기 완성과 기업 유치를 최우선 과제로 제시했다.그는 "논산은 육군훈련소·국방대학교·육군항공학교 등 군 인프라를 모두 갖춘 준비된 도시"라며 "일하고 머무는 국방경제 도시로 확실히 전환하겠다"고 강조했다. 이를 위해 국방미래기술연구센터 국비 반영, 국방산단 종사자 주거·복지 인프라 구축, 산단 100만 평 확장을 위한 심층 준비 등을 차근차근 추진하겠다는 구상이다.농업 분야에서는 논산을 'K-딸기 본산'으로 자리매김시키겠다는 의지를 재확인했다. 백 시장은 "딸기 수출 성과가 2027 논산세계딸기산업엑스포 국제행사 확정으로 이어졌다"며 약 5천억 원의 경제효과와 3천 명 수준의 고용창출 전망을 제시했다.이를 뒷받침할 핵심 과제로 논산딸기드림파크 조성, 화지중앙시장과 원도심 경관 개선, 인도네시아 중앙정부와 공동 개최하는 해외박람회 확대 등을 꼽았다.관광 분야에선 탑정호 개발에 청신호가 켜졌다고 전했다. 그는 "내일 충청남도·한국토지신탁과 탑정호 복합문화휴양단지 조성 협약을 체결한다"며 "그동안 발목을 잡았던 각종 규제를 해소했다"고 말했다.수상레저와 어드벤처 키즈파크를 단계적으로 조성하고, SBS와 협력한 선샤인 스튜디오 확장, K-헤리티지 밸리와 관촉사 천년고찰길 조성 등도 함께 추진해 '머무는 관광도시'로 전환하겠다는 계획이다.기후위기 시대에 대응한 생활안전 인프라 정비도 강조했다. 시는 취암동 원도심을 대상으로 한 471억 원 규모 하수정비 사업을 비롯해 부적·연무·성동 일대 배수개선사업, 급경사지 정비 등 국도비 1500억 원을 확보했다고 설명했다.여기에 수소충전소 개소, 강경 도시가스 공급망 완성 등 도시 기반과 교통망, 원도심 정비를 병행해 생활환경을 개선하겠다고 덧붙였다.복지 분야에서는 "청년이 머무는 도시"를 목표로 청년 주거지원 확대와 군 복무 상해보험 도입, 공공산후조리원과 청소년 자유공간 신설, 보훈단체회관 통합 이전 추진 등의 정책을 내놨다.또 노인·장애인을 지칭하는 행정 용어를 '어르신', '소중한사람들'로 바꾸는 등 인간 존중 가치를 행정 전반에 녹여내겠다고 밝혔다.내년도 예산안은 건전재정 기조를 유지하되 미래 투자에 방점을 찍었다는 설명이다. 2026년도 예산 규모는 총 1조1252억2300만 원으로, 전년보다 355억 원 늘었다.지방세·세외수입 증가와 지방교부세 확대가 주요 요인이다. 백 시장은 "불요불급한 사업은 줄이고 미래 투자에는 과감히 재정을 투입했다"고 말했다.그는 "논산은 지금 인구·산업·관광 전 분야에서 전환점을 만들고 있다"며 "남은 1년을 논산 미래를 좌우할 시간으로 만들겠다"고 했다.이날 시정연설은 ▲국방경제 선도도시 ▲K-딸기 산업화 ▲탑정호 관광혁신 ▲기후탄력 도시 구축 ▲포용복지 등 논산시정의 핵심 전략을 하나의 축으로 묶어 제시한 자리였다는 평가가 나온다.