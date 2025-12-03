들어갈수록 절경, 체류 시간 계산이 필요한 곳

큰사진보기 ▲낙양성 응천문수나라 시대에 처음 지어졌고, 현대에 복원되었다 ⓒ 이율 관련사진보기

"고금의 흥망성쇠를 알고자 한다면, 낙양성에 한번 가보라.

若問古今興廢事，請君只看洛陽城"

- 사마광의 시 '낙양 옛 성을 지나며 (過故洛陽城)' 중

큰사진보기 ▲낙양의 전통시장 거리해질 녘, 전통시장에는 많은 사람들이 모인다 ⓒ 이율 관련사진보기

큰사진보기 ▲룽먼석굴낙양(뤄양)의 룽먼석굴은 윈강석굴, 막고굴, 맥적산석굴과 함께 중국 4대 석굴사원으로 꼽힌다. ⓒ 이율 관련사진보기

큰사진보기 ▲관우의 사당신격화 되어 있는 관우의 사당에 많은 여행객들이 참배를 해오고 있다 ⓒ 이율 관련사진보기

큰사진보기 ▲관림삼국지로 유명한 관우의 무덤 ⓒ 이율 관련사진보기

대부분 살면서 한번쯤, 낙양(洛陽)이라는 지명을 들어보지 않았을까 싶다. 중국어로 '뤄양'이라 발음하는 이곳은 고대 중국의 동주(東周) 시대부터 후당(後唐)까지 13개의 왕조가 도읍으로 삼았던 역사 도시이자, 그 중요성으로 동아시아의 많은 고전에서 언급된 곳이다. 한(漢)나라의 여러 황제들은 물론 유비의 아들 유선, 백제의 의자왕과 장군 흑치상지, 고구려의 연남생, 연남산 등 많은 영웅호걸들이 잠들어 있는, 상여 소리에도 나오는 북망산이 이곳 낙양에 있다.현재는 과거의 영광은 뒤로한 채, 허난성(河南省)의 제 5도시로서 700만 여명의 비교적 작은 규모(?)로 명맥을 이어오고 있다. 그래도 볼거리가 많고, 공항과 철도 그리고 지하철까지 운영되고 있어 관광하기에는 비교적 수월한 곳으로 알려져 있다. 중국을 무비자로 여행할 수 있는 당분간은 저렴하게 많은 것을 느끼고 올 수 있는 매력적인 여행지라고 생각된다. 지난 11월 하순, 이곳을 여행했다.낙양의 공기를 마시며 걸을 때마다 상상을 조금 가미해 보면 천 년 전의 모습도 겹쳐 볼 수 있을 정도로 옛 느낌이 물씬 풍긴다. 빌딩 숲 속을 살아가는 이들에게는 꽤 큰 감동을 선사해 줄 수 있을 정도로 보존이 잘 되어 있는 편이다. 사진에 모두 담지 못한 것이 아쉬울 뿐이다.왁자지껄한 전통 시장에는 신기하고 저렴한 많은 물건이 손님을 반기고 있다. 잘 살펴보면 괜찮은 상품이 참 많다. 여행객이라면 자기 나라에 팔아볼 생각을 해보리라 짐작 될 정도다. 다만 음식은 예외라 우리 입맛과는 차이가 크다. 아무 음식점에 들어가면 손님도 주인도 모두 민망해질 수 있으니 되도록 메뉴 선정은 육류 위주, 즉 만두나 고기 내지 꼬치 구이 등을 주문하면 좋으리라 생각된다.한편, 중국에서 현금(위안화)을 거의 안 받는다는 이야기는 대체 누구의 말인가 싶을 정도로 잘 받는 편이니 페이(알리페이, 위챗페이)가 없어도 너무 걱정하지 않아도 된다. 치안은 말 안 해도 될 정도로 우수하다.낙양용문(뤄양룽먼)역에서 택시를 타고 조금 들어가면, 중국 정부가 5A급여유경구로 지정한 곳이자, 유네스코 세계유산에 등재되어 있는 룽먼석굴을 볼 수 있다. 수와 당 등 수 백 년에 걸쳐 조성된 이 곳은, 당시에 동양의 지배적인 종교였던 불교와 관련된 많은 석상들이 조각 되어 있다.그래서 안쪽으로 진입할수록 불상의 완성도가 점점 높아지는 모습을 엿볼 수 있다. 또 그 앞에 흐르는 호수의 경치와 어우러져 그림 같은 절경을 뽐내기도 한다. 다만 생각보다 면적이 매우 넓어 방문할 때에는 체류 시간을 넉넉히 계산해야 한다. 그렇지 않으면 다음 일정에 차질을 빚을 가능성이 높다.삼국지의 영웅으로 유명한 관우의 묘인 관림(關林)이 낙양에 있다. 손권이 관우를 처형한 후 유비의 원한을 살 것이 두려워 책임을 전가 하기 위해 그 목을 조조에게 보냈는데, 평소 관우를 흠모했던 조조가 나무로 몸체를 만들어 장사를 지내준 후에 이곳에 모셨다고 전해진다. 한편 관우의 몸은 중국 후베이성 당양시(当阳市)의 관릉(關陵)에 묻혀있다.무덤은 장수왕릉이나 천마총처럼 거대하지는 않아도 제법 큰 언덕에 비견될 수 있는 규모로 조성되어 있다. 그래서 무덤 둘레를 걸으려면 적어도 수 분은 소요된다. 오랜 시간이 지난 탓에 무덤 위에 많은 나무가 자라있는 상태라 아무런 사전 정보 없이 바라보면 무덤인지 모를 수도 있는데, 관우를 신성하게 여기는 현지인들이 일부러 자르지 않은 것으로 생각된다.관우와 우리가 관련된 일화도 있다. 임진왜란 당시, 조선은 명(明)나라에게 많은 군사와 식량 등의 물자를 지원 받아 위기를 극복했다. 구전에 의하면 당시 명의 황제였던 신종(만력제)이 꿈을 꾸었는데, 관우가 나타나 장비의 환생인 선조가 곤경에 처해 있으니, 유비의 환생인 신종이 도와주어야 한다며 읍소하여 파병을 결정했다고 전해진다. 그래서 전후 명의 요청으로 현재의 서울 종로구 위치에 동묘(관우의 사당)가 지어졌다. 그리고 그때의 감사함을 잊지 않은 우리 조상들은 신종의 사당인 만동묘를 충북 괴산에 조성해 놓았다.우리는 흔히 돈보다 건강(목숨)이 중요하다고 으레 말한다. 그러나 필자는 관우를 생각하며 한 가지 더 보태어 말하고 싶다. 목숨보다 더 소중한 것이 절개라고 말이다. 죽음을 무릅쓰는 기개로 수 천 년이 지나서도 사람들의 기억 속에 살아 숨 쉴 수 있음을 역사가 증명하고 있다는 사실을 연거푸 강조하고 싶다.