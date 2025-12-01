친한계 탄압하는 국힘... 김종혁 "답정너·사이비 교주 같다"

[기사보강 : 1일 오전 10시 22분]
국민의힘이 한동훈 전 국민의힘 당 대표와 김종혁 전 국민의힘 최고위원을 겨냥해 다시 칼을 빼들었다. 당 당무감사위원회는 한동훈 전 대표의 '당원게시판 의혹'을 들여다 보기로 결정했다.
당무감사위는 앞서 윤리위원회 '주의' 처분만 받으며 공식 징계가 이뤄지지 않은 김종혁 전 최고위원을 향해서도 징계 심의에 착수했다. 김 전 최고위원을 징계하지 않기로 결정한 여상원 전 중앙윤리위원장은 임기가 남았음에도 당이 사퇴를 종용하며 결국 사의를 표명했다(관련 기사: 계파 갈등 봉합? 국힘, '친한' 김종혁 징계 안 하기로
https://omn.kr/2fwj3). 징계가 실패하자 사실상 지도부 의지에 따라 '재징계'에 나선 모양새이다.
국민의힘이 이처럼 '친한계'를 향해 노골적인 압박에 들어가면서 당내 갈등도 거세지고 있다. 비상계엄 및 내란사태 1년을 앞두고 여전히 갈피를 못 잡고 있는 보수 야당의 현실을 여실히 보여주고 있다.
김종혁 "윤석열, 불법 비상계엄 저질러 탈당한 분... 왜 감싸고 돌아야 하나?"
김종혁 전 최고위원은 1일 오전 MBC라디오 '김종배의 시선집중'과의 인터뷰에서도 "징계 절차에 따라서 거기에 대한 소명서를 내라는데 이거 '답정너(답은 정해져 있으니 너는 대답만 하라)'잖느냐"라며 "이미 짜놓은 틀에 따라서 움직이고 있는 걸로 보인다"라고 반발했다. 김 전 최고위원은 "우리가 사이비 종교에서, 사이비 종교 신도들이 그 사이비 교주에 대해서 단 한마디라도 지적을 하면 펄펄 뛰고 막 이런 것들 있잖느냐?"라며 "그런 느낌 비슷하게 받게 되더라"라고 직격했다.
또한 전직 대통령 윤석열씨에 대한 비판이 징계 사유로 적시된 데 대해서도 "이미 이 분(윤석열)은 불법적인 비상계엄을 저질러서 탈당한 분이잖느냐? 그런데 우리 당에서 왜 이 분을 감싸고 돌아야 되는지도 이해할 수가 없다"라고 꼬집었다.
당원게시판 논란에 대해서도 "1년이 지난 이 마당에 그분들에 대해서 익명의 게시판에서 지적한 걸 문제 삼는 것조차가 말이 안 되는 것"이라며 "윤석열·김건희 전 대통령 부부에 대해서 수많은 사람들이 분개하고 있는데 그분들을 지적한 것이 왜 문제가 되는 건가? 전 이해가 잘 안 되더라"라고 분개했다.
결과적으로 한동훈 전 대표 등을 '중징계'해서 내년 전국동시지방선거 출마를 못하게 막으려는 의도 아니냐는 진행자의 질문에, 김 전 최고위원은 "그렇게 생각한다"라고 동의했다. '(지도부가) 공천 줄 생각이 전혀 없는 거냐?'라는 물음에도 "그렇다"라고 잘라 말했다.
특히 "지금 보면 당 지도부가 굉장히 위기 상황"이라며 "소수의 극우 성향의 강성 당원들에 의해서 좌우되고 있는 것 같다"라고 강조했다. "그래서 그 지도부가 그런 사람들에게 한동훈 전 대표와 저를 던져놓은 것"이라며 "속된 표현으로 하면 '먹잇감'으로 던져놓은 것"이라는 비판이었다.
그는 본인의 페이스북에서 "곽규택 법률위원장께서는 가짜뉴스를 양산하는 외부인사들뿐 아니라 국민의힘 이호선 당무감사위원장의 선택적·월권적 권한 행사의 적법성에 대해서도 법률 검토를 해주시기 바란다"라고도 직격했다.
그는 "이미 당 윤리위와 경찰 조사를 통해 아무런 문제가 없다고 확인된 당원게시판 논란을 1년 뒤 다시 끄집어낸 이유가 무엇인지, 당무감사위원회에 익명 게시판을 조사할 권한을 누가 부여했는지 등 법률 전문가가 아닌 제가 보기에도 문제가 한두 가지가 아니다"라고 지적했다.
김 전 최고위원은 "제가 공론의 장에서 당 지도부의 행보에 대해 지적한 것은 당에 대한 비난이고 혐오라면서, 장외집회에서 북치고 꽹가리 치며 양향자 최고위원과 박정하 의원에게 온갖 모욕적 언사를 쓴 자들에 대해서는 왜 가만히 있는지, 이것이 직무 유기에 해당하지 않는지 살펴봐 주시라"라고도 꼬집었다(관련 기사: 당원 야유·쌍욕 무릅쓴 양향자 "계엄은 불법, 반성해야"
https://omn.kr/2g7xc). 사실상 당의 '이중잣대'를 비판하는 목소리였다.
권영진·김용태 "타이밍도, 명분도 없다" vs. 나경원 "진실은 밝혀야 한다"
당내에서는 평가가 엇갈리고 있다. 권영진 국민의힘 국회의원은 이날 SBS라디오 '김태현의 정치쇼'와의 인터뷰에서 "이제 와서 좀 뜬금없다는 생각이 든다"라고 지적했다. 그는 "지금 장 대표는 장외투쟁을 주도하면서 '하나로 똘똘 뭉치자'고 얘기하고 있잖느냐?"라며 "이게 하나로 똘똘 뭉치자는 것에도 역행하는 것"이라고도 꼬집었다.
권 의원은 "지금 이렇게 되면 사실은 한동훈 전 대표하고 가까운 그런 분들이 가만히 있겠느냐?"라며 "그러면 결국은 그동안 잠복돼 있던 이 '친한-반한', '친윤-반윤' 이 갈등이 다시 표면 위로 들어와서 하나로 똘똘 뭉치지 못하는 계기가 될 것"이라고 우려했다. "지금 이 문제를 다시 들춰내서 감사하겠다는 건 제가 볼 때는 타이밍상도 잘 맞지 않다"라는 이야기였다.
김용태 국민의힘 의원 또한 같은 날 BBS라디오 '금태섭의 아침저널'에 출연해 "지금 지도부가 역설적으로 '윤 어게인' 분들에게 휘둘리고 있는 것 아닌가?"라고 따져 물었다. 그는 "지금 계엄 1년과 관련해서 사과에 대한 메시지를 '윤 어게인' 분들이 계속 '하지 말라'고 흔들다 보니까, 지도부 입장에서도 이분들을 규합할 무언가가 필요했던 거 아닌가?"라고 추측했다.
김 의원은 "응집된 윤 어게인들이 필요했던 거 아닌가에 대한 아쉬움이 있다"라며 "지금 상황에서 이걸 할 필요가 있나"라고 반복했다. "이게 여기까지 올 문제인가 싶기도 하다"라며 "사전에 이것과 관련해서 미리 사과해야 할 부분이 있다면 사과하고 털고 갔으면 되는 문제였던 것 같은데, 여기까지 와서 이 정쟁의 한복판에 이 문제가 올라온다는 것 자체가 민망한 일"이라는 말이었다.
반면, 나경원 의원은 "명명백백하게 한 번은 밝히고 털고 가야 된다"라며 "설왕설래하니까 한 번쯤은 그걸 정리는 할 필요는 있다"라고 당무감사를 옹호하고 나섰다. 그는 "우리 당의 당원권을 박탈한다든지 저는 이런 거는 적절하지 않다고 생각을 한다"라면서도 "일단 진실은 밝혀야 된다"라고 강조했다. "진실에 대한 인식의 차이가 너무 많아서 그게 그냥 잠재적으로 있으면 여러 가지 분란이 되니 한 번은 털고 가자"라는 이야기였다.
비판 목소리 계속 나오는데... 대변인 "지도부와 교감 없었다" 거리두기
한편, 지도부 안에서도 공개적으로 비판 목소리가 나오는 가운데 당은 공식 입장을 명확히 정하지 않는 모양새다. 이날 당 최고위원회의에 참석한 우재준 청년최고위원은 "국민의힘은 지금 함께 과거를 극복하고 미래로 나아가야 할 중요한 기로에 서 있다"라며 "성난 지지층은 배척해서도 안 되며, 이용해서도 안 되고, 함께 설득해서 미래로 함께 나아갈 생각을 해야 한다"라고 강조했다.
그는 "당내 통합 또한 더 많은 대화와 설득과 양보를 통해 이뤄내야 한다. 필요하다면 껄끄러운 사람도 직접 만나서 대화해야 한다"라며 "우리 당이 지금까지 그만한 노력을 해온 것인지 돌아봐야 할 때"라고 지적했다. "필요성을 공감하기 힘든 당무 감사와 징계를 통해 당내 갈등을 해결할 수 있다고 생각지 않는다"라며 "이번 당무감사위 결정에는 유감을 표한다"라고도 목소리를 높였다.
이날 최고위원회의를 마치고 기자들과 만난 박성훈 수석대변인은 관련 질문이 나오자 "민주당의 끝없는 내란 몰이에 저희가 이겨 나가기 위해서는 당의 단일대오가 무엇보다도 중요하다"라면서도 "당원 게시판 문제는 지금 독립된 기구인 당무감사위원회에서 독자적으로 판단하고 진행을 하는 것"이라고 밝혔다. "이 부분에 대해서 지도부와 사전에 논의를 하거나 교감이 이루어진 바는 전혀 없다"라고 거리를 둔 것이다. 그는 "독자적인 기구에서 판단하는 문제에 대해서 제가 언급하는 것은 적절치 않다"라며 구체적인 답을 피했다.