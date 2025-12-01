친한계 탄압하는 국힘... 김종혁 "답정너·사이비 교주 같다"

▲국민의힘 김종혁 전 최고위원이 9월 11일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 중앙윤리위원회에 출석해 소명한 뒤 취재진과 만나 인터뷰하고 있다. 김 전 최고위원은 SNS와 방송에서 계파 갈등을 조장했다는 주장이 윤리위에 접수돼 이날 윤리위에 출석했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기