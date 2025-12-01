'이름을 불러주오'... 아이들 목소리로 되살린 유족들의 '평범했던 일상'

큰사진보기 ▲지난 29일 오전, 충청남도교육청 대강당에서 한국전쟁 전후 국가폭력으로 희생된 충남지역 민간인 3만여 명을 추모하는 제75주기 한국전쟁 전후 민간인희생자·제10회 충청남도 합동추모제가 개최됐다. 유족들은 “아이들 목소리에서 희생된 내 형제의 어린 시절이 떠올라 더 슬펐다”고 전했다. ⓒ 유 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 29일 오전, 충청남도교육청 대강당에서 한국전쟁 전후 국가폭력으로 희생된 충남지역 민간인 3만여 명을 추모하는 제75주기 한국전쟁 전후 민간인희생자·제10회 충청남도 합동추모제가 개최됐다. 유족들은 “아이들 목소리에서 희생된 내 형제의 어린 시절이 떠올라 더 슬펐다”고 전했다. ⓒ 유재추준 충남유족회 사무국장 관련사진보기

지난 29일 오전, 충청남도교육청 대강당은 오래 묵혀온 울음과 떨리는 숨이 뒤섞인 채 잠시 멈춘 듯 했다.한국전쟁 전후 국가폭력으로 희생된 충남지역 민간인 3만여 명을 추모하는 제75주기 한국전쟁 전후 민간인희생자·제10회 충청남도 합동추모제가 이곳에서 열렸다.사회는 신채원 작가가 맡았다. 그는 자신을 '기록하는 사람, 그리고 이 시대를 함께 살아가는 한 사람'이라고 소개하며 "75년 동안 돌아오지 못한 이들을 기다려온 유족들의 통곡의 세월을 마음으로 함께 헤아리겠다"라고 말했다..첫 무대는 이애주 한국전통춤회의 진혼무였다. 이들의 몸짓은 마치 땅속 깊은 곳에서 들려오는 숨결처럼 느리게, 그러나 단단하게 대강당을 흔들며 '눈 감지 못한 영령들'을 향한 몸의 기도를 올렸다. 이어 가수 문진오가 무대에 올라 두 해 전 처음 공개했던 노래 〈무궁화, 무궁화〉를 다시 불렀다. 노래가 흐르는 동안 유족들은 손수건으로 눈물을 닦거나, 눈을 감고 고개를 숙인 채 슬픔을 나눴다.두 번째 곡은 신채원 작가가 유족의 심정으로 쓴 시에 문진오가 곡을 붙인 〈이름을 불러주오〉였다. 부르지 못한 이름의 서늘한 무게가 강당 전체에 내려앉았다.창녕에서 올라온 우창수·김은희·개똥이어린이예술단의 무대도 이어졌다. 유족들의 삶 속에 남아 있던 평범했던 일상을 아이들의 목소리로 다시 불러내는 자리였다. 유족들은 "아이들 목소리에서 희생된 내 형제의 어린 시절이 떠올라 더 슬펐다"고 전했다.2부 전통제례에서는 김용일 충남유족회장이 강신과 초헌을, 정석희 전 회장이 아헌을, 김지철 충남교육감이 종헌을 맡았다. 황창순 서산유족회 부회장은 낭독한 축문을 통해 "이제라도 국가가 죄를 묻고, 억울함을 풀어달라"라며 밝혔다.이상훈 진실·화해위원회 상임위원은 추모사를 통해 "3기 진실화해위원회의 과제는 여전히 무겁다"라며 "국가폭력의 진실 규명과 유족의 명예 회복은 반드시 완수해야 할 책임"이라고 강조했다.이날 행사를 주관한 충남유족연합회는 올해 창립 10주년을 맞았다. 충남유족회는 그동안 기록하고, 증언하며 묻혀버린 진실을 세상 위에 다시 올려놓는 일을 계속해왔다.