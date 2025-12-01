사회부산경남한줄뉴스 25.12.01 08:47ㅣ최종 업데이트 25.12.01 08:47 정재주 상주초중총동창회장, 쌀 1000kg 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천1 댓글 공유 큰사진보기 ▲정재주 상주초중총동창회장, 쌀 1000kg 기탁 ⓒ 남해군청 관련사진보기 정재주 상주초중총동창회장이 지난 11월 28일 상주면행정복지센터를 방문해 이웃에게 전달해 달라며 쌀 1000kg(10kg 100포)을 기탁했다. 이날 기탁된 쌀은 다가오는 연말에 해당 가정에 전달될 예정이다. 정재주 회장은 "올해가 가기 전 힘들게 살아 가는 분들에게 작은 도움을 드릴 수 있어 대단히 기쁘며, 앞으로도 지역 이웃들을 위해 꾸준한 나눔 활동에 적극 동참하고 싶다"고 말했다. #쌀 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사창원 최태식, 울산 양영봉 고용노동지청장 취임 갤러리 오마이포토 이배용, 휠체어 타고 지하로 '도둑 출석' 1/9 이전 다음 이전 다음 정성호 법무부장관, 검찰의 대장동 항소 포기 관련 도어스테핑 국민의힘, 대검찰청 긴급 현장 규탄대회 촛불행동, 조희대 탄핵과 특별재판부 설치 촉구 박성재 전 법무부 장관, 영장실질심사 출석 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.