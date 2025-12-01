큰사진보기 ▲정재주 상주초중총동창회장, 쌀 1000kg 기탁 ⓒ 남해군청 관련사진보기

정재주 상주초중총동창회장이 지난 11월 28일 상주면행정복지센터를 방문해 이웃에게 전달해 달라며 쌀 1000kg(10kg 100포)을 기탁했다.이날 기탁된 쌀은 다가오는 연말에 해당 가정에 전달될 예정이다.정재주 회장은 "올해가 가기 전 힘들게 살아 가는 분들에게 작은 도움을 드릴 수 있어 대단히 기쁘며, 앞으로도 지역 이웃들을 위해 꾸준한 나눔 활동에 적극 동참하고 싶다"고 말했다.