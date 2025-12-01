정치부산경남한줄뉴스 25.12.01 08:38ㅣ최종 업데이트 25.12.01 08:38 김형수 전 김해시의회의장 등 참여 '민포럼' 창립총회 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 '인본주의확대'와 '공공성 강화'를 내건 민포럼이 1일 오후 5시 30분 그랜드머큐어엠배서더창원호텔에서 창립총회를 연다. 김형수 전 김해시의회의장이 창립준비위원장으로, 이날 행사에는 송영길 소나무당 대표 등이 참석한다. 민포럼은 "경남의 민주개혁진영의 역량을 강화하고 견인하는데 주력할 것"이라고 밝혔다. #민포럼 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사창원 최태식, 울산 양영봉 고용노동지청장 취임 갤러리 오마이포토 영장실질심사 받은 김건희씨의 오빠 김진우씨 1/8 이전 다음 이전 다음 이배용, 휠체어 타고 지하로 '도둑 출석' 정성호 법무부장관, 검찰의 대장동 항소 포기 관련 도어스테핑 국민의힘, 대검찰청 긴급 현장 규탄대회 촛불행동, 조희대 탄핵과 특별재판부 설치 촉구 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.