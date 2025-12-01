김형수 전 김해시의회의장 등 참여 '민포럼' 창립총회

'인본주의확대'와 '공공성 강화'를 내건 민포럼이 1일 오후 5시 30분 그랜드머큐어엠배서더창원호텔에서 창립총회를 연다. 김형수 전 김해시의회의장이 창립준비위원장으로, 이날 행사에는 송영길 소나무당 대표 등이 참석한다.



민포럼은 "경남의 민주개혁진영의 역량을 강화하고 견인하는데 주력할 것"이라고 밝혔다.