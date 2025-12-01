박지원 "이재명 대통령이 내란 일으켰나... 장동혁은 '윤석열2'"

국민의힘 장동혁 대표가 이재명 대통령을 향해 "독재 정권", "국가 리스크"라며 비난 수위를 높이자, 박지원 더불어민주당 의원이 "점점 '윤석열2'가 되어간다"며 직격탄을 날렸습니다. 여기에 배현진 국민의힘 의원까지 가세해 당내 상황을 "지질한 장사치들"이라고 비판하면서, 내년 지방선거를 앞두고 여권의 내홍이 깊어지는 모양새입니다.
박지원 "이재명 대통령이 내란을 일으켰나"
박지원 민주당 의원은 30일 오후 자신의 페이스북에 글을 올리고 장 대표를 향해 "자다가 봉창을 때리는 것도 유분수"라며 맹비난했습니다.
박 의원은 "내란당 장동혁 대표가 내란 1년이 다가오 건만 내부의 반성과 사과의 목소리를 외면한 채 점입가경"이라며 "'똘똘 뭉쳐서 싸우자'고 목청을 높이더니 이제는 '이재명과 민주당을 퇴장시키자'고 한다"고 지적했습니다.
이어 "이재명 대통령께서 내란을 일으켰나, 쿠데타를 했나"라고 반문하며 "민주당이 내란을 동조했나, 헌정 파괴를 획책하나"라고 따져 물었습니다.
박 의원은 장 대표의 행보에 대해 우려를 표했습니다. 그는 "(장 대표가) 점점 '윤석열2'가 되어간다"면서 "똘똘 뭉쳐서 국민과 함께 윤석열 김건희와 손절하고 내란 청산 3대 개혁에 동참해야 미래가 있다"고 충고했습니다.
또한 "지금처럼 정신 나간 언행을 계속하면 지방선거 전에 분당되고 지선은 참패한다"며 "국민의힘은 자유당, 공화당, 민정당, 새누리당처럼 역사 속으로 장동혁 대표와 함께 사라질 것"이라고 말했습니다.
장동혁 "이재명 정권은 헌법 찢은 독재정권, 레드카드 들어야"
박 의원의 이같은 비판은 전날 장 대표의 대전 집회 발언 때문입니다. 장동혁 국민의힘 대표는 29일 오후 대전 중구 은행동 으능정이거리에서 열린 '민생회복·법치수호 국민대회'에 참석해 "이재명 정권은 헌법을 무너뜨리고 민생을 파탄으로 몰아넣은 독재 정권"이라며 "국민이 레드카드를 들어야 한다"고 주장했습니다.(관련기사: 장동혁 "이재명 정권은 헌법 찢은 독재정권, 레드카드 들어야"
https://omn.kr/2g7wd)
장 대표는 발언 수위를 한층 더 높였습니다. 그는 "이재명이라는 존재 자체가 대한민국의 리스크"라며 "민생을 살리고 경제를 일으키기 위해서는 이재명 정권을 조기 퇴장시켜야 한다"고 강조했습니다.
또한 당 내부 결속을 호소하기도 했습니다. 장 대표는 "정권을 되찾고 대한민국을 다시 세우기 위해 우리 국민의힘이 먼저 바로 서야 한다"며 "우리가 흩어져 있었기에 계엄도, 탄핵도 막지 못했고, 이재명 정권의 탄생도 막지 못했다. 이제 달라져야 한다"고 말했습니다.
이어 "2024년 12월 3일 우리는 흩어져 있었지만, 2025년 12월 3일에는 하나로 뭉쳐 있어야 한다. 저 장동혁이 맨 앞에 서겠다"며 "국민의 뜻을 받들고 국민의힘을 새롭게 재건하겠다"고 목소리를 높였습니다. 내년 지방선거를 앞두고 보수 결집을 노린 발언으로 해석되지만, 야권에서는 '적반하장'이라는 반응입니다.
배현진 "남편 운만 좋았던 민간인의 천박함 지적했을 뿐"
국민의힘 내부 사정도 복잡해 보입니다. 같은 당 배현진 의원은 30일 자신의 페이스북에 의미심장한 글을 남겼습니다.
배 의원은 "선출직도 아닌 아무 권한 없는, 본인 말대로 '아무 것도 아닌' 그저 남편 운만 좋았던 한 민간인이 그 권력을 쫓는 자들에게 뇌물을 받고 분수와 이치에 맞지 않은 사고를 줄줄이 친 천박함을 천박하다 했는데 여기에 긁혀 발작하는 희한한 자들이 있다"고 적었습니다. 이는 김건희 여사와 그를 비호하는 세력을 겨냥한 것으로 보입니다.
배 의원의 비판은 당 지도부로도 향했습니다. 그는 "윤어게인당을 만들려다 여의치가 않자 스리슬쩍 국민의힘에 입당해서는 회복의 골든타임을 놓치게 하는 어디서 굴러 들어온 지질한 장사치들도 있다"고 꼬집었습니다.
이어 "거듭 말하지만 법치, 원칙, 상식과 합리만이 보수 정치의 정수가 될 수 있다"며 "많이 쓰려도 곪은 상처는 씻어내고 가야 한다"고 강조했습니다.
장동혁 대표는 연일 이 대통령과 민주당을 공격하고 있습니다. 하지만 속내를 들여다보면 12.3 불법 비상계엄 1년을 앞두고 당 안팎에서 쏟아지는 계엄 사과 요구에 시달리는 진퇴양난의 형국입니다. 여기에 강성 지지층마저 "계엄 사과는 절대 안 된다"라며 압박하고 있습니다. 장 대표가 '내란 청산'이라는 정치적 과제 속에서 당내 갈등을 어떻게 풀어나갈지에 따라 내년 지방선거의 운명도 결정될 것으로 보입니다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.