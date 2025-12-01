해양 쓰레기에 꽂힌 '이상한 어부', 수천 명으로 늘어났다

▲쓰레기 없는 바다 만들기지난 11월 19일 창원시 해양드라마세트장에서는 (사)한국수산업경영인경상남도연합회가 주최하고 (사)한국수산업경영인마산시연합회가 주관한 '쓰레기 없는 바다 만들기' 해양 정화 활동이 진행됐다. 경남연합회 소속 50여 명의 회원이 참석해, 사람 눈에 보이지 않은 쓰레기를 수거했다. ⓒ 이철재 관련사진보기